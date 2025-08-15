ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની આસ્થાભેર ઉજવણી , મહિલાઓએ ઘરે બનાવેલો પ્રસાદ માતાજીને કર્યો અર્પણ

લાડુ, થેપલા, પૂરી, શ્રીફળ, મોહનથાળ, કુલેર સહિત વિવિધ મિષ્ઠાનો કે જે મહિલાઓએ પ્રેમપૂર્વક પોતાના ઘરે બનાવ્યા હોય છે.

જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી
જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 1:51 PM IST

જુનાગઢ : આજે શીતળા સાતમનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. શીતળા માતાને આજે મહિલાઓ દ્વારા કુલેર શ્રીફળ અને ઘરે બનાવેલા ભોજન પ્રસાદ અર્પણ કરીને શીતળા સાતમની ઉજવણી કરી હતી. જૂનાગઢમાં આવેલા અતિ પ્રાચીન શીતળા મંદિરે વહેલી સવારથી જ મહિલાઓ દ્વારા શીતળા માતાની પૂજા અને નૈવેદ ધરાવીને પરંપરાગત રીતે શીતળા સાતમની ઉજવણી કરી હતી.

શીતળા સાતમ તહેવારની જૂનાગઢમાં ઉજવણી : શીતળા સાતમનો તહેવાર સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, તે મુજબ આજે જૂનાગઢના અતિ પ્રાચીન શીતળા કુંડ ખાતે આવેલા માતાજીના મંદિરે વહેલી સવારથી જ મહિલાઓ દ્વારા માતાજીનું પૂજન અને શ્રીફળ અર્પણ કરીને પરંપરાગત રીતે શીતળા સાતમની ઉજવણી કરી હતી.

જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી

શ્રાવણ મહિનામાં આવતી વદ સાતમના દિવસે શીતળા માતાની પૂજા કરવાનું એક વિશેષ મહત્વ છે. જેને લઈને આજે વહેલી સવારથી જ મહિલાઓ માતાજીના દર્શન માટે તેમના પરિવારના સભ્યો અને ખાસ કરીને નાના બાળકો સાથે પહોંચીને શીતળા માતાના આશીર્વાદ તેમના સમગ્ર પરિવારની સાથે નાના બાળકો પર સદાય જોવા મળે તે માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી
જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી

ઘરે બનાવેલો પ્રસાદ : શીતળા સાતમના પાવન પર્વે સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર પ્રત્યેક મહિલાઓએ રાંધણ છઠના દિવસે વિવિધ પકવાન મિષ્ઠાનો અને ભોજન ધર્મની ભાવના સાથે બનાવેલું હોય છે. આ ભોજનને સવારે શીતળા માતાના મંદિરે પ્રસાદ રૂપે અર્પણ કરીને તેનો ભોજન પ્રસાદ તરીકે ઉપયોગ પરિવારના સૌ કોઈ લોકો કરતા હોય છે.

જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી
જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી

જેમાં લાડુ, થેપલા, પૂરી, શ્રીફળ, મોહનથાળ, કુલેર સહિત વિવિધ મિષ્ઠાનો કે જે મહિલાઓએ પ્રેમપૂર્વક પોતાના ઘરે બનાવ્યા હોય છે. જેને માતાજી સમક્ષ પ્રસાદ રૂપે અર્પણ કરીને સમગ્ર પરિવારની રક્ષા શીતળા માતા કરે તેવી ભાવના સાથે શીતળા સાતમનો તહેવાર ઠેરઠેર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી
જુનાગઢમાં શીતળા સાતમની મહિલાઓએ ઉજવણી કરી

