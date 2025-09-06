જુનાગઢમાં નવરાત્રી પૂર્વ ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન, શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓ અને રાસ મંડળીઓએ લીધો ભાગ

જૂનાગઢ જિલ્લાની માળિયા હાટીના રાસ મંડળીનું નામ આજે સમગ્ર દેશમાં ગરબા રાસ મંડળી માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે.
September 6, 2025
જુનાગઢ : નવરાત્રીને હવે ખૂબ ઓછા દિવસો જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે હવે નવરાત્રી પૂર્વે નવરાત્રિના ગરબાનો માહોલ પણ જામતો જોવા મળી રહ્યો છે. યુવક સેવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ અને વિભાગ દ્વારા આજે જુનાગઢ ખાતે જિલ્લા કક્ષાની રાસ ગરબા સ્પર્ધાનુ આયોજન થયું હતું. જેમાં જુનાગઢ સહિત જિલ્લાની વિવિધ શાળા અને રાસ મંડળીઓની ટીમોએ ભાગ લીધો હતો.
નવરાત્રી પૂર્વે જામતો ગરબાનો માહોલ : નવરાત્રી પૂર્વે ગરબાનો માહોલ જામતો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના ઓડિટોરિયમમાં જિલ્લા કક્ષાની રાસ અને ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જુનાગઢ શહેર સહિત જિલ્લાની શાળાઓ અને જૂનાગઢમાં ખાસ પ્રખ્યાત માળીયા હાટીનાની રાસ મંડળીના કલાકારો દ્વારા આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને નવરાત્રીના દિવસો પૂર્વે જ નવરાત્રી જેવી જમાવટ ગરબા કરીને ઊભી કરી હતી.
જૂનાગઢ જિલ્લાની માળિયા હાટીના રાસ મંડળીનું નામ આજે સમગ્ર દેશમાં ગરબા રાસ મંડળી માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. આ રાસ મંડળીના કલાકારોએ પણ જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને સ્થાનિક સ્તરેથી તૈયાર થતાં નાના કલાકારોમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ પણ ઊભું કર્યું હતું.
સ્થાનિક શાળાઓની ટીમોએ પણ લીધો ભાગ : જુનાગઢ જિલ્લા અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કક્ષાની રાસ ગરબા સ્પર્ધામાં જુનાગઢ જિલ્લાની આઠેક જેટલી ગરબા મંડળી અને શાળાઓએ ભાગ લીધો છે. જેમાં આ વખતે નાની-નાની સ્કૂલોમાંથી પણ સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગળ પરંપરા અને પોશાકને અનુરૂપ એવા નવરાત્રીના આ ગરબાની સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને જુનિયર કલાકારો પણ ગરબાના મંચ પર એક અદના કલાકાર તરીકે પોતાને રજૂ કરતા જોવા મળ્યા હતા. જેમાં મોટા ભાગની ટીમોમાં બાળકીઓનો સમાવેશ થતો હતો.
આ સિવાય માળિયા હાટીનાની ગરબા મંડળી કે જેઓ દેશના અલગ અલગ રાજ્યોના સ્થળો ભુવનેશ્વર ઉજ્જૈન લખનઉ ઈન્દોર અયોધ્યા જેવા સ્થળો સ્થળ પર સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગળ મણીયારો રાસ રજૂ કરીને વાહવાહી મેળવી ચૂકી છે. જૂનીયર કલાકાર તરીકે તૈયાર થઈ રહેલી શાળાની બાળકીઓ પણ આ સ્પર્ધા થકી પોતાનું નામ ગરબાના ક્ષેત્રમાં આગળ આવે અને આ જ પ્રકારે ગુજરાતનો ગરબો વિશ્વના દેશોની ફલક પર રજૂ કરવાની એક ઈચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી.
