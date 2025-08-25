ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં પ્રવીણ તોગડીયાએ ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી, મોહન ભાગવત પર ટિપ્પણી કરી - DR PRAVEEN TOGADIA

પ્રવીણ તોગડીયા હવે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ બાળકોને શિક્ષણ અને યુવાનોને રોજગારી મળે તે દિશામાં કામ કરવાની ત્રિસ્તરીય યોજનાની કરી જાહેરાત.

જુનાગઢમાં પ્રવીણ તોગડીયાએ ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી
જુનાગઢમાં પ્રવીણ તોગડીયાએ ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 9:10 PM IST

જુનાગઢ : આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ પ્રવીણ તોગડિયા આજે જુનાગઢ પહોંચ્યા હતા. હિન્દુ સમાજને એકત્ર કરવા અને આવનારા સંકટો સામે કઈ રીતે લડી શકાય તે માટેની એક બેઠકનું આયોજન જૂનાગઢના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે કર્યુ હતું. જેમા તેમણે અશાંત ધારાથી લઈને ખેડૂતોને કૃષિ પાકોમાં પોષણક્ષમ ભાવ બાળકોને શાળા અને કોલેજમાં ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને શિક્ષિત પ્રત્યેક બેરોજગાર યુવાનને રોજગારી આપવાની 30 સ્તરીય કાર્યક્રમ પર કામ કરતા હોવાની વાતનો ઉલ્લેખ તેમને આજે જુનાગઢ ખાતે કર્યો હતો. આરએસએસ અને મોહન ભાગવત પર પણ ટિપ્પણી કરી હતી, અને તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ક્યારેય હિન્દુ સમાજથી અન્ય સમાજના ધર્મગુરુઓને કે તેમની સંસ્થાને મળશે નહીં તે વાતનો પુનરોચાર કર્યો હતો.

પ્રવીણ તોગડીયા જુનાગઢની મુલાકાતે : આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના અધ્યક્ષ ડો. પ્રવીણ તોગડિયા આજે એક દિવસની જુનાગઢ મુલાકાતે આવ્યા હતા. પટેલ સમાજમાં ડો. તોગડીયાએ જુનાગઢના પ્રબુધ્ધ નાગરિકો સાથે પરામર્શ બેઠક કરીને આવનારા દિવસોમાં હિન્દુ સમાજ સામે આવી રહેલા સંકટો પર ચર્ચા કરીને સૌને એક મળીને આવા સંકટનો સામનો કરવાની હાકલ કરી હતી. જુનાગઢ આવેલા પ્રવીણ તોગડીયાએ અશાંત ધારાને લઈને પણ તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

પ્રવીણ તોગડીયા જુનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં જ્યારે પ્રથમ વખત ભાજપની સરકાર આવી ત્યારે જે તે સમયના મુખ્યપ્રધાન કેશુભાઈ પટેલ સાથે ભલામણ કરીને તેમણે સર્વ પ્રથમ વખત અમદાવાદમાં અશાંત ધારાની અમલવારી કરાવી હતી. જૂનાગઢમાં પણ આ પ્રકારની માંગ થઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં જૂનાગઢમાં આશાત ધારો લાગુ થાય તે દિશામા જિલ્લાના અધિકારીઓ અને રાજ્યની સરકારને ચોક્કસ પણે કાયદાની અમલવારી થાય તે માટે તેઓ સ્વયં અને તેમનું સંગઠન આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરીષદ કરશે.

આરએસએસ અને મોહન ભાગવત પર આપ્યું નિવેદન : જુનાગઢ આવેલા ડો. પ્રવિણ તોગડીયા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને તેના સર સંઘ ચાલક મોહન ભાગવતને લઈને પણ નિવેદન આપ્યું હતું. થોડા સમય પૂર્વે જ મોહન ભાગવત લઘુમતી સંસ્થામાં તેમના ધર્મગુરુઓ સાથે મળ્યા હોવાના અહેવાલો વહેતા થયા હતા. જેને લઈને ડો પ્રવીણ તોગડીયા જણાવ્યું હતું કે આરએસએસ અને મોહન ભાગવતના પર તેઓ કોઇ પણ પ્રકારની ટિપ્પણી કરતા નથી, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે ડો. પ્રવીણ તોગડીયા ક્યારેય પણ લઘુમતી સમાજના ધર્મસ્થાનો કે તેમના ધર્મગુરુઓને ક્યારેય પણ મળશે નહીં કે તેમની સાથે મુલાકાત કરશે નહીં મોહન ભાગવત અને આરએસએસનો મત વ્યક્તિગત હોઈ શકે છે. જેથી તેઓએ ત્યાં મુલાકાત કરી હશે પરંતુ તેના પર તેઓ કશું કહેવા માગતા નથી.

શિક્ષણ અને રોજગાર પર કામ કરવાની ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી
શિક્ષણ અને રોજગાર પર કામ કરવાની ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતો વિદ્યાર્થી અને બેરોજગારો માટે યોજના : ડો. પ્રવીણ તોગડીયાએ આજે સીધી નહીં તો આડકતરી રીતે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવોને લઈને કેન્દ્રની સરકાર અને તેની કૃષિ લક્ષી નીતિઓ પર નિશાન સાધ્યુ હતુ. ખેડૂતોને પ્રતિ 20 કિલો મગફળીના ભાવ 2500 રૂપિયાની આસપાસ હોવા જોઈએ. જે નથી મળી રહ્યા તેને લઈને તેઓ ખેડૂત લગતી નીતિ બનાવી રહ્યા છે. જેમાં ખેડૂતો તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત કૃષિ પેદાશો માંથી અન્ય પ્રોડક્ટ બનાવીને ખૂબ સારું આર્થિક વળતર મેળવી શકે તે દિશામાં તેઓ કામ કરી રહ્યા છે.

શિક્ષણ અને રોજગાર પર કામ કરવાની ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી
શિક્ષણ અને રોજગાર પર કામ કરવાની ત્રિસ્તરીય યોજનાની જાહેરાત કરી (Etv Bharat Gujarat)

યુવાનોને સારું શિક્ષણ તેમજ શિક્ષિત બેરોજગારોને સારી રોજગારી મળી રહે તેવા ત્રિસ્તરીય યોજના પર પણ તેઓ કામ કરી રહ્યા છે. આ યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં સમગ્ર દેશના એક લાખ ખેડૂતોને એકત્ર કરીને તેઓ ખેતી અને કૃષિ પેદાશોની સાથે ખેડૂતોમાં ક્રાંતિ આવે તેવી યોજના પર કામ કરી રહ્યા છે, તેની પાછળ થનારો ખર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે તેવી જાહેરાત પણ કરી હતી.

પ્રવીણ તોગડીયા જુનાગઢની મુલાકાતે
પ્રવીણ તોગડીયા જુનાગઢની મુલાકાતે (Etv Bharat Gujarat)

