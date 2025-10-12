રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય, આના કારણે ખેડુતોનો પાક નિષ્ફળ જઈ શકે છે
રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગને અડીને આવેલી જમીનમાં કોઈ પણ કૃષિ પાકમાં ઉપજ આવતી નથી, તેની પાછળનું કારણ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર જે વિસ્તારમાં મોટા હેલોજન લગાવવામાં આવ્યા છે.
જુનાગઢ : તાલુકાના કેટલાક ખેડૂતો એક ન સમજાય તેવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. સમગ્ર મામલો ન સમજાય એવો એટલા માટે છે કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગને અડીને આવેલી જમીનમાં કોઈ પણ કૃષિ પાકમાં ઉપજ આવતી નથી, તેની પાછળનું કારણ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર જે વિસ્તારમાં મોટા હેલોજન લગાવવામાં આવ્યા છે.
જેને કારણે રાત્રિના સમયે પણ કૃષિ પાકો પર દિવસ જવું અજવાળું પડવાને કારણે ફોટો સિન્થેસીસની પ્રક્રિયા સતત ચાલુ રહેતા કૃષિ પાકોમાં છોડની વૃદ્ધિ જોવા મળે, પરંતુ તે પાકટ અવસ્થાએ ફળમાં રૂપાંતરિત થતું નથી, જેથી ખેડૂતો ચિંતાગ્રસ્ત બન્યા છે.
જૂનાગઢના ખેડૂતો એક નવી અને ન સમજાય તેવી મુશ્કેલ ભરી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોની પરેશાનીનું મુખ્ય કારણ રાજકોટ સોમનાથ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ બની રહ્યો છે. જેના પર જે વિસ્તારમાં સૌથી મોટી સફેદ પ્રકાશવાળી હેલોજન લાઇટો લગાવવામાં આવી છે. આ હેલોજન લાઇટના અજવાળાને કારણે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગને એકદમ નજીક આવેલા ખેતરોમાં કોઈપણ પ્રકારનો પાક થઈ શકતો નથી.
જેને કારણે ખેડૂતો ખૂબ જ મુશ્કેલભરી સ્થિતિમાં મુકાયા છે. ગયા વર્ષે આ પ્રકારની સમસ્યા સામે આવી હતી. તલના પાકમાં છોડનો વિકાસ ખૂબ મોટો થયો, પરંતુ તેમાં ફુલ બાદ ફળ બેસવાની કોઈ પણ અવસ્થા જોવા ન મળી. જેને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા. પરંતુ આ વર્ષે મગફળી અને સોયાબીનમાં પણ આ જ પ્રકારની સમસ્યા સામે આવી રહી છે. છોડનો વિકાસ એકદમ તીવ્ર ગતિએ અને તંદુરસ્તી પૂર્વક થાય છે, પરંતુ ફૂલ અને ત્યારબાદ ફળની અવસ્થા બેસતી નથી. જેથી ખેડૂતો ખૂબ ચિંતામાં જોવા મળે છે.
દિવસ જેવા અજવાળાને કારણે સમસ્યા
કોઈ પણ વનસ્પતિમાં દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશ અને રાત્રી દરમિયાન ફળ અને ફૂલ બેસવા માટે પ્રકાશ વગરનું વાતાવરણ અનિવાર્ય પણે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. દિવસ દરમિયાન સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કોઈ પણ છોડ પોતાના પર્ણ રંધ્રો મારફતે વાતાવરણમાં ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે. દિવસ દરમિયાન ઓક્સિજન મુક્ત કરવાની સ્થિતિમાં કોઈ પણ છોડ દિવસ આથમી ગયા બાદ તેના પર્ણ રંધ્રો બંધ કરીને વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન પ્રાપ્ત કરે છે.
રાત્રિના સમયે મળેલો ઓક્સિજન કોઈ પણ પાક માટે ફળ અને ફૂલના બંધારણ માટે અનિવાર્ય અને જરૂરી હોય છે, પરંતુ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર લગાવવામાં આવેલી સફેદ કલરની હેલોજન લાઇટો રાત્રિના સમયે પણ અજવાળું આપતી હોવાથી કોઈ પણ પાકના પર્ણ રંધ્રો બંધ થતા નથી. જેથી તે રાત્રિના સમયે પણ ઓક્સિજન લેવાની જગ્યા પર ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે. જેથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ની હાજરીમાં છોડનો શારીરિક વિકાસ થાય છે, પરંતુ ફૂલ અને ફળ બેસવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પાકમાં ઓક્સિજન ન જવાથી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફળો આવતા નથી.
હેલોજનને કારણે ફલીનીકરણ નિષ્ફળ
રાત્રિના સમયે હેલોજનના પ્રકાશમાં કોઈ પણ કૃષિ પાકોમાં ફલીનીકરણની પ્રક્રિયા થતી નથી. જેથી તેમાં ફુલ આવવાની અવસ્થામાં જ ખરી પડે છે, વધુમાં કોઈપણ છોડ ફલીનીકરણ ન થવાથી તેની તમામ શક્તિ અને ઊર્જા છોડના વિકાસ માટે ખર્ચ કરી નાખે છે. જેને કારણે કોઈ પણ છોડની બે ગાંઠો વચ્ચેનું અંતર વધી જાય છે. જેથી તેમાં ફુલ અને ત્યાર બાદ ફળની અવસ્થા જોવા મળતી નથી. આવું થવાથી કોઈ પણ કૃષિ પાકોમાં ઉત્પાદન ઉદાહરણ તરીકે સોયાબીનની સીંગ મગફળી તુવેર અને તલમાં ફળ લાગવાની શક્યતા એકદમ નહીવત જોવા મળે છે. જેને કારણે ખેડૂતોને જે વિસ્તારના પાકો પર લાઈટનો પ્રકાશ પડે છે, તેમાં ઉત્પાદન થતું નથી.
