જુનાગઢમાં નાગર સમાજની વર્ષો જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ, 11 સ્થળ પર બેઠા ગરબાનું આયોજન
Published : September 28, 2025 at 2:40 PM IST
જુનાગઢ : બેઠા ગરબાનો આ પ્રકાર જુનાગઢ વાસીઓએ સમગ્ર ગુજરાતને આપ્યો હશે. આજે આધુનિક સમયમાં નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન બેઠા ગરબા થતા જોવા મળે છે. બેઠા ગરબાની આ પરંપરા જુનાગઢમાંથી નવાબી શાસન દરમિયાન શરૂ થઈ હતી. નવાબી શાસન વખતે ચંદ્રના અજવાળે ગરબા કરવાની એક પરંપરા હતી. જેને બેઠા ગરબાનું નામ આપવામાં આવ્યું અને આજે જૂનાગઢના 11 સ્થળ પર આ જ પ્રકારે બેઠા ગરબાનું આયોજન થાય છે.
નવરાત્રીનો ઉત્સવ અને બેઠા ગરબાનું મહાત્મ્ય
નવરાત્રીના 9 દિવસો દરમિયાન બેઠા ગરબાની એક વિશેષ પરંપરા જુનાગઢે સમગ્ર રાજ્ય અને દેશને આપી હોવાની એક પ્રબળ માન્યતા છે. આજથી 75 વર્ષ પૂર્વે જુનાગઢમાં બેઠા ગરબાની વિશેષ પરંપરા નાગર જ્ઞાતિમાં શરૂ થઈ હોવાની માનવામાં આવે છે. નવાબના સમયમાં આજે જે પ્રકારે ગરબાનું ભવ્યાતિભવ્ય આયોજન થાય છે, તે પ્રકારના એક પણ આયોજનો નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન થતા ન હતા.
નવરાત્રિના આ દિવસો દરમિયાન સૌ માઈ ભક્તો માં જગદંબાની આરાધના કરી શકે તે માટે ધર્મસ્થાનો અને પોતાના આસપાસના વિસ્તારમાં આ પ્રકારે મહિલા અને પુરુષો બેસીને દેશી વાજિંત્રોના સહારે બેઠા ગરબા કરતા હતા. આજે સમય ચોક્કસ બદલાયો છે, પરંતુ બેઠા ગરબાનું આ પ્રારુપ આજે પણ 75 વર્ષ પૂર્વેનું જોવા મળે છે.
દેશી વાજિંત્રોના સહારે બેઠા ગરબા
નવાબના સમયથી શરૂ થયેલી બેઠા ગરબાની આ પરંપરા આજે પણ જુનાગઢ શહેરમાં એકદમ અસલ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. જેમાં ખંજરી ઢોલક મંજીરા અને કરતાલના તાલે મહિલા અને પુરુષો માં જગદંબાના ગરબા ગાતા હોય છે. નવાબના સમયથી જે રીતે જુનાગઢ શહેરમાં બેઠા ગરબાની પરંપરા શરૂ થઈ હતી, તે પરંપરા અનુસાર આજે પણ 11 જેટલા ઘર મંદિરોમાં વર્ષ દરમિયાન આવતી ચાર નવરાત્રીના દિવસોમાં બેઠા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સિવાય વદ અને શુદની ચૌદશની તિથિના દિવસે પણ ખાસ બેઠા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં આસપાસના રહીશોને ખાસ કરીને નાગર જ્ઞાતિના સદગ્રહસ્તો ભાગ લેતા હોય છે.
