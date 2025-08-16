ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવ શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી, યુવક મંડળે ઓપરેશન સિંદૂરનું પ્રદર્શન કર્યું

કેસરીનંદન યુવક મંડળ દ્વારા ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા ઓપરેશન સિંદૂરના દ્રશ્યો બનાવીને લોકોને જંગની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે.

જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી
જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 6:59 PM IST

જુનાગઢ : ભગવાન કૃષ્ણના જન્મોત્સવને લઈને શોભાયાત્રા નીકળી છે. રૂટમાં અનેક સ્થળો પર વિવિધ યુવક મંડળો દ્વારા અવનવા વિષયોને લઈને થીમ સાથેના ફ્લોટ બનાવાયા છે. જેમાં જવાહર રોડ સ્થિત કેસરીનંદન યુવક મંડળ દ્વારા ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા ઓપરેશન સિંદૂર જંગના દ્રશ્યો બનાવીને લોકોને જંગની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે.

ઓપરેશન સિંદૂરની ઝલક પ્રદર્શન ફ્લોટમાં : ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવને લઈને ભારે ધૂમધામ જોવા મળી રહી છે. સમગ્ર દેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના રંગે રંગાતો જોવા મળી રહ્યો છે. જુનાગઢમાં નીકળેલી ભગવાન કૃષ્ણ જન્મોત્સવની શોભા યાત્રાના રૂટમાં શહેરના અનેક યુવક મંડળો અને ધાર્મિક સંસ્થા દ્વારા વિવિધ ફ્લોટ બનાવીને લોકોને ધર્મની સાથે દેશ પ્રેમ અંગે જાગૃત કરીને તેની માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.

જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી (Etv Bharat Gujarat)

જવાહર રોડ સ્થિત કેસરીનંદન યુવક મંડળ દ્વારા પહેલગામ હુમલા બાદ ભારતે કરેલા ઓપરેશન સિંદૂરની કાર્યવાહીનું દ્રશ્ય એકદમ આબેહૂબ રીતે ઊભુ કર્યું છે. જેમાં ભારત પાકિસ્તાનની સેના ભારતના યુદ્ધ જહાજો સૈનિકો અને ભારતે પાકિસ્તાનમાં આતંકીઓના જે અડ્ડાઓને નિશાન બનાવ્યા છે, તેને પ્રતિકાત્મક રૂપે બનાવીને ઓપરેશન સિંદૂર પર લોકોને માહિતી પૂરી પાડી રહ્યા છે.

જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી
જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી (Etv Bharat Gujarat)

એક મહિના જેટલા સમયમાં તૈયાર થયો ફ્લોટ : કેસરીનંદન યુવક મંડળ દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર કૃષ્ણ જન્મોત્સવ પ્રસંગે ફ્લોટમાં યુદ્ધનું દ્રશ્ય ઉભુ કરવા માટે પાછલા એક મહિનાથી કામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. જેમા ભારત અને પાકિસ્તાનના વિસ્તારો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી
જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી (Etv Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારો બનાવવા માટે થરમોકોલ, રુ, કાપડ અને કંતાનનો ઉપયોગ કરીને પર્વત સૈનિકો ફાઈટર પ્લેન આતંકીઓના પાકિસ્તાનમાં બનેલા અડ્ડાઓ યુદ્ધ જહાજો અને ભારત દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી મિસાઈલોને પ્રતિકાત્મક રૂપે બનાવીને ભારત દ્વારા પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં કેટલાક ધર્મસ્થાનોની સાથે આતંકીઓના અડાને મિસાઈલો દ્વારા નિશાન બનાવીને તેને નેસ્ત નાબૂદ કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકારનું યુદ્ધનું એકદમ પ્રાસંગિક દ્રશ્ય ઊભું કર્યું છે. જેને અહીંથી પસાર થતા લોકો પણ જોઈ રહ્યા છે.

જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી
જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી
જુનાગઢની શોભાયાત્રામાં ધર્મ સાથે દેશપ્રેમની ઝલક જોવા મળી (Etv Bharat Gujarat)

