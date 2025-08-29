ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં ગણેશોત્સવમાં હિંદુ-મુસ્લિમની એકતા જોવા મળી, 10 વર્ષથી બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણપતિની સ્થાપના - GANESH CHATURTHI 2025

ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકો એક સાથે જોડાઈને કોમી એકતાનુ આદર્શ ઉદાહરણ પણ આપી રહ્યા છે.

જુનાગઢમાં હિંદુ મુસ્લિમની એકતા ગણેશોત્સવમાં
જુનાગઢમાં હિંદુ મુસ્લિમની એકતા ગણેશોત્સવમાં (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 5:34 PM IST

જુનાગઢ : હાઉસિંગ બોર્ડ કોલોનીમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રતિક રૂપે ગણપતિનું સ્થાપન કરવામાં આવી રહ્યું છે. 11 દિવસ સુધી હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકો એકત્ર થઈને ગણપતિની આરાધના અને પૂજા અર્ચના કરતા હોય છે. 11માં દિવસે તમામ ધર્મના લોકો સામૂહિક રીતે ગણપતિ બાપાને પવિત્ર નદીના જળમાં વિદાય આપીને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની અનોખી મિશાલ કાયમ કરે છે.

હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રતીક ગણપતિ : હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં ગણપતિ ઉત્સવ ભારે ધામધૂમ પૂર્વક મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લા 9 વર્ષથી હાઉસિંગ બોર્ડ કોલોનીમાં બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના પ્રતિક રૂપે ગણપતિ બાપાનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. જેમાં સમગ્ર હાઉસિંગ બોર્ડ કોલોની વિસ્તારમાં રહેતા લોકો દ્વારા પોતાની સ્વેચ્છાએ આર્થિક અનુદાન આપીને સામૂહિક રીતે ગણપતિનું આયોજન થતું હોય છે.

જુનાગઢમાં હિંદુ મુસ્લિમની એકતા ગણેશોત્સવમાં (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં સવાર અને સાંજના સમયે મહાઆરતી બાળકો અને પ્રત્યેક દર્શનાર્થીઓ માટે ગણપતિ બાપાને પ્રિય એવા મોદકનો પ્રસાદ પણ આપવામાં આવતો હોય છે. ગણપતિ પંડાલમાં આયોજિત તમામ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં પણ હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકો એક સાથે જોડાઈને કોમી એકતાનુ આદર્શ ઉદાહરણ પણ આપી રહ્યા છે.

બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણપતિની સ્થાપના
બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણપતિની સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)

તમામ લોકો આરતીમાં થાય છે સામેલ : આજે ધર્મને લઈને વાતાવરણ તંગ બનતું જાય છે, તેની વચ્ચે હાઉસિંગ બોર્ડ કોલોનીના હિંદુ મુસ્લિમ તમામ એક સાથે મળીને ગણપતિનું સ્થાપન કરવાની સાથે સાથે તમામ ધાર્મિક કાર્યક્રમો કે જેમાં આરતીનો પણ સમાવેશ થાય છે. સૌ સાથે મળીને ગણપતિ બાપા કોમી એકતાનું આ પ્રતિક છે, તે વધારે આગળ વધારે અને સર્વે સમાજ સુધી ફેલાય તેવા આશીર્વાદ પણ ગણપતિ પાસે માગતા હોય છે.

બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણપતિની સ્થાપના
બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણપતિની સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)

બાલ ગણેશ મિત્ર મંડળના યુવક દ્વારા ગણપતિ બાપાની પ્રતિમા સ્થાપન કરવાથી લઈને 11માં દિવસે બાપાને વિદાય આપવા સુધીના તમામ કાર્યક્રમની એક સમાન રીતે વહેંચણી કરીને પણ અનોખી રીતે ગણપતિનું સ્થાપન કરે છે. જેમાં દરરોજ સાંજે સામાજિક જાગૃતિ ફેલાય અને લોકોમાં ભાઈચારો પ્રસ્થાપિત થાય તે માટેના કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે. જેમાં ગરબા અને ધૂનની સાથે સામાજિક અલગ જાગૃતિ ફેલાઈ તે માટેના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

જુનાગઢમાં હિંદુ મુસ્લિમની એકતા ગણેશોત્સવમાં
જુનાગઢમાં હિંદુ મુસ્લિમની એકતા ગણેશોત્સવમાં (Etv Bharat Gujarat)

