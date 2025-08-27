જુનાગઢ : આજે ગણેશ ચતુર્થીનું પાવન પર્વ છે. જૂનાગઢમાં આવેલા ઇગલ ગણપતિ જુનાગઢ વાસીઓમાં અનન્ય શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર પણ બને છે. આજથી ઘણા વર્ષો પૂર્વે ખાનગી માલિકીની જગ્યામાં ખોદકામ કરતાં જમીનમાંથી ગણપતિ મહારાજની જમણી તરફની સૂંઢની એક પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ હતી. જે જગ્યા પર ગણપતિની પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે જગ્યા પર ગણપતિનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું, જે આજે જુનાગઢ વાસીઓની મનોકામના પૂર્ણ કરતા હોવાના અનેક અહેસાસ સાથે ગણેશ ચતુર્થીએ દાદાના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ આવ્યા હતા.
જમીનમાંથી સ્વયંભૂ પ્રગટેલા ઇગલ ગણપતિ મનોકામના પૂર્ણ કરતા દેવ : આજે ગણેશ ચતુર્થીનું પાવન પર્વ છે. ઠેર ઠેર દુંદાળા દેવની સ્થાપના કરવાની સાથે ગણપતિ મહારાજની અનોખી રીતે પૂજા કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે જુનાગઢ રાજકોટ હાઇવે પર ખાનગી માલિકીની જગ્યામાં ઇગલ ગણપતિ તરીકે પૂજાતા ધુંદાળા દેવ જુનાગઢ વાસીઓની મનોકામના પૂર્ણ કરતા હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ આજે ગણપતિ દાદાના દર્શન કરીને તેમને પ્રિય એવા મોદકનો પ્રસાદ અર્પણ કરીને ગણેશ ચતુર્થીની પાવનકારી ઉજવણી કરી હતી. ઇગલ ગણપતિ દાદા કોઈ પણ વ્યક્તિની મનોકામના પૂર્ણ કરતા હોવાને કારણે પણ દાદના ભક્તો ઠેર ઠેરથી દર્શન કરવા માટે જુનાગઢ આવી રહ્યા છે.
પ્રાચીન પરંપરા સાથે જોડાયેલું મંદિર : જૂનાગઢનું ઇગલ ગણપતિ મંદિર પ્રાચીન પરંપરા સાથે પણ જોડાયેલું જોવા મળે છે. જે જગ્યા પર હાલ શિખર બંધ મંદિર છે, ત્યાં વર્ષો પૂર્વે સિમેન્ટની ચીજ વસ્તુ બનાવવાની એક કંપની કામ કરતી હતી. કંપનીના નવીનીકરણને કારણે ખોદકામ શરૂ થતા જમીનમાંથી જમણી સૂંઢ ધરાવતા ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ હતી. જેને લઈને જમીનના માલિક આશિષભાઈ ચૌહાણે જે જગ્યા પરથી ગણપતિદાદાની પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ તે જગ્યા પર ગણપતિદાદાનું શિખર બંધ મંદિર બનાવ્યું, અને આજે તે ઇગલ ગણપતિના નામે ઓળખાઈ રહ્યું છે.
દાનપેટી વગરનું જૂનાગઢનું પ્રથમ મંદિર : દાનપેટી વગરના મંદિર તરીકે ઇગલ ગણપતિને માનવામાં આવે છે. અહીં કોઈપણ પ્રકારનું દાન પુણ્ય રોકડ કે કોઈપણ પ્રકારે ભેટ શોગાતે સ્વીકારવામાં આવતું નથી. જે ભક્તો ગણપતિ દાદાને મોદક પ્રસાદ રૂપે અર્પણ કરવા આવે છે, તે પ્રસાદ પણ ગણપતિદાદાના ચરણોમાં ધરીને સંપૂર્ણ પણે જે તે વ્યક્તિને પરત આપી દેવામાં આવે છે. તેમના દ્વારા મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે આવતા ભક્તોને આ પ્રસાદનું વિતરણ સ્વયમ જે વ્યક્તિ પ્રસાદ લાવ્યા હોય તે કરી રહ્યા છે.
ગણપતિ દાદાની કૃપાનો અહેસાસ કરતા ભક્તો : ઇગલ ગણપતિ દાદાનો અહેસાસ વર્ષોથી તેમના ભક્તોને થઈ રહ્યો છે. જેથી અહીં મોટા પ્રમાણમાં લોકો મંગળવાર સંકટ ચતુર્થી અને ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વે આવતા હોય છે. કેટલીક મહિલાઓ પાછલા 11 વર્ષથી દર વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે 11 કિલોનો લાડુનો પ્રસાદ ગણપતિ દાદાને ધરીને ત્યારબાદ અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓને તે વિતરણ કરી રહી છે, તો અનેક શ્રદ્ધાળુઓ એવા પણ છે કે જેમની શ્રદ્ધા સ્વયમ ઇગલ ગણપતિ દાદાએ મનોકામના રૂપે પૂર્ણ કરી હોય આવા ભક્તો પણ પગપાળા ઇગલ ગણપતિના દર્શને આવીને દાદાના ચરણોમાં તેમની યાચના અને પ્રાર્થના રજૂ કરતા હોય છે.
