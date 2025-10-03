ETV Bharat / state

જૂનાગઢ: દશેરા પર રાવણની પૂજા, રાવણ રાક્ષસ નહિ પરંતુ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા પંડિત!, સાંભળો શીતલ જોશીએ શું કહ્યું

રાવણ પૂજા પૂર્ણ કર્યા બાદ શીતલ જોશી એ ઈટીવી ભારત સમક્ષ રાવણ પૂજાને લઈને તેમના પ્રતિભાવો આપતા જણાવ્યું જાણો

જૂનાગઢમાં દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા થઈ
જૂનાગઢમાં દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા થઈ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 6:26 PM IST

જુનાગઢ : સામાન્ય રીતે દશેરાના દિવસે રાવણ દહનના કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે, અને દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા કરીને તેને માન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પાછલા ઘણા સમયથી શિતલ જોષી વ્યક્તિગત રીતે રાવણને પંડિત અને શાસ્ત્રના જ્ઞાતા તરીકે તેની પૂજા થાય અને રાવણ રાક્ષસ કુળનો નહીં, પરંતુ બ્રહ્મા કુળનો અંશ છે, તે વાત લોકો સુધી પહોંચે તે માટે દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા કરીને રાવણ રાક્ષસ નહીં, પરંતુ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા છે. તેમણે સમગ્ર રાવણ કુળના પરિજનોનો મોક્ષ થાય તે માટે સીતાજીનું હરણ કરીને રામને યુદ્ધ માટે લંકા બોલાવ્યા હતા.

દશેરાના દિવસે રાવણની કરવામાં આવી પૂજા

દશેરા અસત્ય પર સત્યના વિજયના ઉત્સવ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. જેમાં રાવણ દહન કરીને દશેરાનો તહેવાર મનાવવામાં આવતો હોય છે. દશેરાના દિવસે રાવણને અસત્યના પ્રતિક તરીકે રાખીને તેને બાળવામાં આવે છે, પરંતુ જૂનાગઢની શીતલ જોશી એ દશેરાના દિવસે રાવણના દહનની જગ્યા પર રાવણ પૂજન કરીને દશેરાનો તહેવાર મનાવ્યો હતો. શીતલ જોશી માને છે કે રાવણ રાક્ષસ કુળનો નહીં, પરંતુ બ્રહ્માજીના કુળનો અંશ હોવાની સાથે તે શાસ્ત્રનો ખૂબ સારો જ્ઞાતા પણ છે.

જૂનાગઢમાં દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા થઈ (ETV Bharat Gujarat)

સાથે સાથે તે શિવનો પરમ ઉપાસક અને શિવ તાંડવના રચયિતા પણ રાવણ છે. આથી રાવણ રાક્ષસ કુળનો નહીં પરંતુ બ્રહ્મા કુળનું પૂજનીય પાત્ર છે. શીતલ જોશી પાછલા ઘણા વર્ષોથી દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા થાય તે માટેના પ્રયાસો કરી રહી હતી, ત્યારે આજે તેણે પૂજા કરીને રાવણને દશેરાના દિવસે શાસ્ત્રના જ્ઞાતા તરીકે માન અને સન્માન આપ્યું છે.

દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા
દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

રાવણ પૂજા બાદ શીતલ જોશીનો પ્રતિભાવ

રાવણ પૂજા પૂર્ણ કર્યા બાદ શીતલ જોશી એ ઈટીવી ભારત સમક્ષ રાવણ પૂજાને લઈને તેમના પ્રતિભાવો આપતા જણાવ્યું હતું કે તે પાછલા ઘણા વર્ષોથી રાવણની પૂજા કરવાનો વિચારી રહી હતી. રામ આપણા ઈષ્ટદેવ છે, તેને કોઈ નકારી શકે તેમ નથી, પરંતુ રાવણને રાક્ષસ કુળનું પાત્ર ગણીને તેનું અપમાન કરવું તે યોગ્ય પણ નથી. રાવણ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા હોવાની સાથે તે મહાદેવનો પરમ ભક્ત પણ હતો અને ભગવાન સ્વયંમ રામ પણ રાવણને આદર સાથે બોલાવતા હતા.

દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા
દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)
દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા
દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

રાવણે ક્યારેય પોતાની મર્યાદા તોડી ન હતી. માત્ર તેના કુળનો ઉધાર ભગવાનના હાથે થાય તે માટે તેમણે સીતાજીનું હરણ કર્યું અને યુદ્ધ માટે રામ સેનાને લંકા બોલાવી તેની પાછળનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ તેના સમગ્ર પરિવારનું ભગવાનના હાથે મોક્ષ થાય તેવો હતો, પરંતુ રાવણને રાક્ષસ કુળનો કહેવો તે જરા પણ યોગ્ય નથી. જેથી તેમણે આજે દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા કરી હતી.

દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા
દશેરાના દિવસે રાવણની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

