જુનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ, સરકારી જમીન કરેલા ગેરકાયદેસર ધાર્મિક દબાણનું ડિમોલિશન

સરકારી જમીન કલેકટર પોલીસ અધિક્ષક અને જુનાગઢ મનપાની સાથે અન્ય સંબંધિત વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓની હાજરીમાં જમીન ખુલી કરાવી હતી.

જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ
જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આજે વહેલી સવાર સુધી દબાણ હટાવો કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જ્યાં ગાંધીગ્રામ વિસ્તારમાં 7 ઈસમો દ્વારા સરકારી જમીન પર કરવામાં આવેલું દબાણ અને એક ધાર્મિક દબાણને આજે વહેલી સવારે કરોડો રૂપિયાની સરકારી જમીન કલેકટર પોલીસ અધિક્ષક અને જુનાગઢ મનપાની સાથે અન્ય સંબંધિત વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓની હાજરીમાં જમીન ખુલી કરાવી હતી.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એ સરકારી જમીન કરાવી ખુલ્લી

જુનાગઢ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આજે ફરી એક વખત શહેરમાં દબાણ હટાવો ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ગઈ કાલ સાંજથી શરૂ કરીને, આજે વહેલી સવાર સુધી ગાંધીગ્રામ વિસ્તારના રેવન્યુ સર્વે નંબર 308 નંબર પર કરોડો રૂપિયાની સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર કબજો કરીને તેના પર પાકું બાંધકામ કરી દેવામાં આવ્યુ હતું.

જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)

જેને આજે જિલ્લા કલેક્ટર પોલીસ અધિક્ષક સીટી સર્વેના અધિકારી મામલતદાર અને મનપાની ટીમને સાથે રાખીને જમીન દોસ્ત કરીને સરકારી સર્વે નંબર 308ને સંપૂર્ણ પણે ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો હતો. આ સિવાય અન્ય એક ધાર્મિક બાંધકામ પણ સરકારી સર્વે નંબર 308 પર ગેર કાયદેસર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. તેને પણ જમીન દોસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું છે સરકારી જમીનને ખુલ્લી કરાવવા માટે ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવાની કામગીરી ગઈ કાલે સાંજે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થઈ હતી. જે આજે રહેલી સવાર સુધી ચાલી હતી

જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ
જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)

કરોડો રૂપિયાની સરકારી સર્વે નંબરની જમીન

ગાંધીગ્રામમાં રેવન્યુ સર્વે નંબર 308 પર સાત જેટલા ઇસમો દ્વારા ગેર કાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. જેની વર્તમાન સમયમાં બજાર કિંમત 3 કરોડની આસપાસ થવા જાય છે. આ સિવાય એક જગ્યા પર ધર્મસ્થાન પણ સરકારી જમીન પર ગેર કાયદેસર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું જેને પણ તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. 12 કલાક સુધી ચાલેલી ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવાની કાર્યવાહીમાં સરકારી સર્વે નંબર 308 ની 2,335 ચોરસ મીટર જમીન ખુલ્લી કરાવવામાં આવી છે.

દબાણ કરતાં વ્યક્તિઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ

જિલ્લા કલેકટરની અધ્યક્ષતામાં દબાણ હટાવો કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા કાળા રાડા સામે 108 જેટલા ગુના રજીસ્ટર થયા છે, તેના દ્વારા 925 ચોરસ મીટર જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેની આજના દિવસે બજાર કિંમત એક કરોડ 31 લાખ 35 હજારની આસપાસ થવા જાય છે, તેવી જ રીતે અન્ય એક આરોપી ચના મોરી પર 5 જેટલા ગુનાહિત કૃતિઓ દાખલ થયેલા છે, તેના દ્વારા 175 ચોરસ મીટર જમીન પર દબાણ કરાયું હતું.

જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ
જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)

જેની બજાર કિંમત 24,85,600ની આસપાસ થવા જાય છે, અન્ય એક ઈસમ અજય કોડીયાતર પર 10 જેટલા ગુનાઓ રજીસ્ટર થયા છે, તેના દ્વારા 860 ચોરસ મીટર જમીન પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેની બજાર કિંમત એક કરોડ 22 લાખ 2212 હજાર જેટલી થવા જાય છે, તો ચોથા આરોપી આલા રાડા પર 17 જેટલા ગુના નોંધાયા છે, તેના દ્વારા 375 ચોરસ મીટર સરકારી જમીન પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ
જૂનાગઢમાં ફરીથી બુલડોઝરનો ધમધમાટ (ETV Bharat Gujarat)

જેની બજાર કિંમત 53,25,000ની આસપાસ થવા જાય છે. આમ જુનાગઢ પોલીસે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા ચાર આરોપી દ્વારા કરવામાં આવેલા ગેર કાયદેસર દબાણ દૂર કરીને ત્રણ કરોડ રૂપિયાની આસપાસની સરકારી જમીનને ખુલ્લી કરાવી છે.

TAGGED:

CRIMINAL HISTORY PEOPLEJUNAGADH BULLDOZERSJUNAGADH CRIMEJUNAGADH POLICEJUNAGADH BULLDOZERS

