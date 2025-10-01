જુનાગઢના બીલખાને તાલુકો જાહેર કરવાની માંગ ઉઠી, ભાજપ, કોંગ્રેસ અને AAP નેતાઓએ શરૂ કર્યું અભિયાન

ETV Bharat / state

ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને કાર્યકરો દ્વારા વિશેષ સહમતી સહી અભિયાન શરૂ કરાવ્યું છે.

October 1, 2025

જુનાગઢ : રાજ્ય સરકારે ગુજરાતમાં વાવ થરાદને નવો જિલ્લો જાહેર કર્યો છે, ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લાના બીલખાને તાલુકો જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને કાર્યકરો દ્વારા વિશેષ સહમતી સહી અભિયાન શરૂ કરાવ્યું છે. જ્યાં સુધી રાજ્યની સરકાર બિલખાને તાલુકો જાહેર નહીં કરે ત્યાં સુધી આ જ પ્રકારે જનમત દ્વારા તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ રાજ્યની સરકારને બિલખાને તાલુકો જાહેર કરવા માટે માંગ કરતા રહેશે.

બીલખા તાલુકો થાય તે માટે જન આંદોલન

રાજ્યની સરકારે વાવ થરાદને નવો જિલ્લો જાહેર કરતા જ જૂનાગઢ જિલ્લાના બીલખાને તાલુકો જાહેર કરવાની જૂની પડતર માંગ ફરી એક વખત સામે આવી રહી છે. બિલખા તાલુકો જાહેર કરાવવા માટે ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જન જાગરણ અભિયાન શરૂ કરાયું છે. પાછલા ઘણા વર્ષોથી બિલખા શહેરને તાલુકો જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ બિલખા શહેરના સ્થાનિક લોકો અને આસપાસના ગામડાના રહીશો દ્વારા પણ અવાર નવાર કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાલુકો જાહેર થવાનું આશ્વાસન મળતા મામલો ધીમે ધીમે શાંત થતી જોવા મળતો હતો. જ્યારે રાજ્યની સરકારે વાવ અને થરાદ તાલુકાને જિલ્લા તરીકે જાહેર કરતા બીલખાને તાલુકો જાહેર કરવામાં આવે તે માટેની માંગ ફરી એક વખત બળવત્તર બની રહી છે.

જન જાગરણ અભિયાનની થઈ શરૂઆત

બીલખાને તાલુકો જાહેર કરવા માટે જન જાગરણ અભિયાન થકી નવેસરથી તાલુકાની માંગણી માટેનુ આંદોલન શરૂ થયું છે. બીલખા શહેરના સ્થાનિક રહીશો વેપારીઓ અને તમામ રાજકીય પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સંત ગોપાલાનંદ બાપુની પ્રતિમાને ફુલહાર કરીને બીલખાને તાલુકો જાહેર કરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી હતી. તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ બિલખા તાલુકો જાહેર થાય તે માટે એક સાથે અને એક મંચ પણ જોવા મળી રહ્યા છે, તમામ નેતાઓ અને કાર્યકરો બીલખા શહેરના તમામ રહીશો અને વેપારીઓને તેના ઘર અને દુકાન તેમજ કામ કરવાના સ્થળે રૂબરૂ મળીને બિલખાને નવો તાલુકો જાહેર કરવામાં આવે આ માંગ પર પોતાની સહી કરીને સહમતી અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

જે લોકો દ્વારા બિલખાને તાલુકો જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે, તેવા તમામ લોકોની સહી સાથેનો એક પત્ર પણ રાજ્યની સરકારને આગામી દિવસોમાં મોકલવામાં આવશે. જ્યાં સુધી બિલખા શહેરને તાલુકો જાહેર કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ જ પ્રકારે જનજાગરણ અભિયાન સહીથી સહમતિ સુધીનું ચાલુ રાખવાની ચિમકી પણ તમામ રાજકીય પાર્ટીના નેતાઓ કાર્યકર્તાઓ અને બીલખા શહેરના સ્થાનિક લોકોએ ઉચ્ચારી છે.

