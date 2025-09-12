ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં 'બાગેશ્વર બાબા'ના અનોખા ફેન, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના 200 ચિત્રો બનાવી અનાથ દીકરીઓ માટે કરશે લાખોનું દાન

ચિત્રોમાંથી ઊભી થનાર આવકનો ખર્ચ બાગેશ્વર ધામમાં શિવરાત્રી દરમિયાન આયોજિત માતા-પિતા કે પરિવાર વગરની દીકરીઓના વિવાહ પ્રસંગમાં કરવાનો સંકલ્પ કરાયો છે.

બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર
Published : September 12, 2025 at 3:22 PM IST

જુનાગઢ : બાગેશ્વર ધામ ધિરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવત તેમના દ્વારા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અલગ અલગ મુદ્રામાં 200 જેટલા ચિત્ર વોટર કલરથી તૈયાર કરીને આ ચિત્રોનું પ્રદર્શન કરી તેને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના ચાહક વર્ગમાં વેચાણ કરીને 10 લાખ રૂપિયા આવક ઊભી કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ચિત્રોમાંથી ઊભી થનાર આવકનો ખર્ચ બાગેશ્વર ધામમાં શિવરાત્રી દરમિયાન આયોજિત માતા-પિતા કે પરિવાર વગરની દીકરીઓના વિવાહ પ્રસંગમાં કરવાનો સંકલ્પ કરાયો છે.

બાગેશ્વર ધામ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના 200 પેઇન્ટિંગ થશે તૈયાર

જુનાગઢના ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવત દ્વારા બાગેશ્વર ધામના ધિરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અલગ અલગ મુદ્રામાં 200 પેઇન્ટિંગ કરવાના અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. જુનાગઢના પ્રખ્યાત ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવત દ્વારા વોટર કલર અને કેન્સન પેપર પર ચિત્રો બનાવવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે.અત્યાર સુધીમાં 50 જેટલા ચિત્રો તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે, અને આગામી મહાશિવરાત્રી સુધીમાં તૈયાર થયેલા 200 ચિત્રોનું પ્રદર્શન સમૂહ લગ્ન પૂર્વે બાગેશ્વર ધામમાં કરવામાં આવશે. અહીંથી વેચાણ થયેલા તમામ ચિત્રોની રકમ સમૂહ લગ્નમાં દાન સ્વરૂપે આપવામાં આવશે.

બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર

વર્ષ 2023માં નક્કી થયું ચિત્રનું આયોજન

વર્ષ 2023માં ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવતની મુલાકાત બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સાથે થઈ ત્યારથી આ ચિત્ર બનાવવાનું એક વિશેષ અભિયાન શરૂ થયું. 2023માં માત્ર 50 ચિત્રો બન્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ ધિરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના 200 કરતાં વધારે ચિત્રો બનાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરીને ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવતે અત્યાર સુધીમાં 42 દિવસમાં 53 પેઇન્ટિંગ તૈયાર કરી નાખ્યા છે. પહેલા એક દિવસમાં એક ચિત્ર તૈયાર થતું હતું. ત્યારબાદ સમયમાં સુધારો થયો અને 2 કલાકમાં એક ચિત્ર તૈયાર થયું, અને આજે એક કલાકમાં એક ચિત્ર તૈયાર થઈ રહ્યું છે. ધિરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની અલગ અલગ મુદ્રાના ચિત્રો તૈયાર કરવા માટે ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવત તેમના વિવિધ લાઈવ કાર્યક્રમો દ્વારા મોબાઈલમાંથી તેમનો સ્ક્રીનશોટ લગાવીને અલગ અલગ મુદ્રાના 200 ચિત્રો તૈયાર કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે.

બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર

ચિત્રોના વેચાણથી 10 લાખ આવકની શક્યતા

બાગેશ્વર ધામમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી દ્વારા શિવરાત્રીના સમયે પરિવાર અને મા બાપ વિનાની દીકરીના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. જેમાં ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવત દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા ચિત્રનું પ્રદર્શન લગાવવામાં આવશે. પ્રત્યેક ચિત્રની કિંમત 5000 રૂપિયા નિર્ધારિત કરવામાં આવશે. તમામ બસો ચિત્રના વેચાણથી અંદાજિત 10 લાખ રૂપિયા એકત્ર થવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. ચિત્રોના વેચાણથી થતી તમામ આવક અનાથ અને ઘર વિહોણી દીકરીના લગ્ન માટે દાનમાં આપવાની જાહેરાત પણ ચિત્રકાર રજનીકાંત અગ્રાવત દ્વારા કરવામાં આવી છે.

બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર
બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના અનોખા ચાહક પેઇન્ટર

