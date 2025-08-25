ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં પરિવાર વિહોણા મૃતકોની આત્માની શાંતિ માટે પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન - BABA MITRA MANDAL

31 યજમાનો દ્વારા યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને બિનવારસ વ્યક્તિની આત્માની શાંતિ થાય તે માટે પિતૃકાર્ય કરવામાં આવ્યું.

જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન
જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 4:20 PM IST

જૂનાગઢ : છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભૂખ્યાઓને વિનામૂલ્યે ભોજન આપતી સંસ્થા બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા કોરોના સમયમાં અને એવા વ્યક્તિઓ કે જેના કોઈ વાલી કે વારસો નથી. આવા તમામ લોકોને અવસાન બાદ તેમની કોઈ પણ પ્રકારની વિધિ કરવામાં આવી નથી, આવા પ્રત્યેક જીવના મોક્ષાર્થે બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન બે દિવસ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 31 યજમાનો દ્વારા યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને કોરોના સમય અને બિનવારસ વ્યક્તિ તરીકે મોતને ભેટેલા પ્રત્યેક વ્યક્તિના આત્માની શાંતિ થાય તે માટે પિતૃકાર્ય કરવામાં આવ્યું છે.

મૃત આત્માઓની શાંતિ માટે પંચબલી પિતૃ યજ્ઞ : બાબા મિત્ર મંડળ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જુનાગઢ શહેરમાં લોકોને વિનામૂલ્ય ભોજન પીરસીને અન્નદાન કરતી સંસ્થા દ્વારા કોરોના સમયમાં અવસાન પામેલા તેમજ એવા વ્યક્તિઓ કે જેમના કોઈ પરિવાર નથી. આવી વ્યક્તિના મોત બાદ તેમની પાછળ કોઈપણ પ્રકારની ધાર્મિક વિધિ કરવામાં આવી ન હતી. આવા તમામ મૃત આત્માઓના મોક્ષાર્થે જૂનાગઢમાં પહેલી વખત પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જેમાં 31 જેટલા યજમાનોએ યજ્ઞમાં આહુતી આપીને કોરોના સમય દરમિયાન તેમજ બિનવારસુ વ્યકિત તરીકે અવસાન પામેલા તમામ જીવોના આત્માને મોક્ષ મળે તે માટે વિશેષ યજ્ઞનુ આયોજન કર્યુ છે. આજે ભાદરવા સુદ બીજના દિવસે સાંજે 6 કલાકે તમામ આહુતી સાથે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે.

જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

શું છે પંચબલી યજ્ઞ : સનાતન ધર્મમાં પંચ બલી યજ્ઞ કે કેટલીક જગ્યાએ પંચબલી પુજા અથવા તો પંચબલી વિધિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ કરવાથી દેવતાઓ ખુશ થતા હોય છે, અને યજ્ઞમાં સામે પ્રત્યેક દંપતિને સમૃદ્ધિ શાંતિ અને રક્ષણ મળતું હોય છે. જેથી પંચબલી યજ્ઞ અથવા તો પૂજાનું વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે. પ્રતિકાત્મક રૂપે દેવતાઓને પાચ પ્રકારના ફળો ચડાવીને બલી અર્પણ કરવામાં આવે છે.

જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન
જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

પંચબલી યજ્ઞ કરતા પાછળ રક્ષણ અને કોઈપણ પરિવારની સમૃદ્ધિમાં વધારો થાય તેમજ નકારાત્મક શક્તિઓથી પ્રત્યેક પરિવારને રક્ષણ મળે તે માટે પણ કરવામાં આવતો હોય છે. પંચબલી યજ્ઞ દેવતાઓને ખુશ કરવા માટે થતો હોય છે, તેમાં પણ શક્તિ સ્વરૂપે કાલી દુર્ગાની સાથે મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આ યજ્ઞનું આયોજન થતું હોય છે.

કઈ રીતે થાય છે પંચબલી યજ્ઞ : પંચબલી યજ્ઞ સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર શુદ્ધિકરણ વિધિ દ્વારા અગ્નિમાં યજ્ઞ પ્રગટાવીને તેમાં આહુતિ આપવાની હોય છે. ફળ સ્વરૂપે બલી અર્પણ કરવા પાછળનું હેતુ એ પણ હોય છે, કે કોઈપણ વ્યક્તિમાં વ્યાપેલો અહંકાર અને નકારાત્મક વૃતિનું દેવતાઓ દ્વારા શમન કરવામાં આવે જેમાં મંત્રો પાઠ અને અગ્નિને આપવામાં આવેલી આહુતિઓ દ્વારા દેવતાને પ્રાર્થના કરીને તેમના પરિવારનું રક્ષણ થાય અને પરિવારમાં વ્યાપેલી નકારાત્મક ઊર્જા દૂર થાય તેવા આસ્થા સાથે પણ પંચબલી યજ્ઞ કરવામાં આવતો હોય છે. પંચબલી યજ્ઞને સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર સાંસ્કૃતિક વારસાના એક ભાગરૂપે પણ માનવામાં આવે છે. પંચબલી યજ્ઞ ભારત અને નેપાળના કેટલાક વિસ્તારોમાં ખૂબ જ પ્રચલિત છે.

જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન
જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

પંચબલીનું આધ્યાત્મિક મહત્વ : પંચ બલી યજ્ઞને આધ્યાત્મિક મહત્વ સાથે જોડીને પણ જોવામાં આવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિમાં અહંકાર અને નાકારાત્મક વૃતિ જોવા મળે તો આવો વ્યક્તિ કે પરિવાર પંચબલિ યજ્ઞનું આયોજન કરીને તેમાં આહુતિ આપવામાં આવે તો કોઈ પણ વ્યક્તિના અહંકાર અને તેના જીવનમાં પણ આવેલી નકારાત્મક વૃતિ ઓછી થતી હોય છે. આ યજ્ઞમાં બલીનો અર્થ કોઈ જીવતા પશુ પક્ષીની આહુતિ કે તેનો જીવ લેવાનો નથી, પરંતુ પ્રતિકાત્મક રૂપે શાકભાજી ફળ અને અનાજ જેવી ચીજ વસ્તુઓ પ્રતિકાત્મક વિકલ્પ રૂપે પસંદ કરીને પંચબલી યજ્ઞમાં આહુતિ આપવામાં આવતી હોય છે. આ યજ્ઞ બાદ કોઈપણ વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક જીવનમાં વિકાસ થવાની સાથે કોઈ પણ વ્યક્તિ આત્મચિંતન તરફ વળતો હોય છે. જેને વ્યક્તિગત પરિવર્તન માટે પણ ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે.

જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન
જુનાગઢમાં બાબા મિત્ર મંડળ દ્વારા પંચબલી પિતૃ યજ્ઞનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

