જુનાગઢમાં નવરાત્રિનો જામ્યો માહોલ, નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા 9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન
Published : September 28, 2025 at 6:21 PM IST
જુનાગઢ : જેમ જેમ નવરાત્રિ હવે તેના અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહી છે, તેમ તેમ જૂનાગઢમાં નવરાત્રિનો માહોલ બિલકુલ જામી રહ્યો છે. લોકો ખૂબ જ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા છે. જુનાગઢમાં મોટાભાગના સ્થળો પર દરેક જ્ઞાતિ દ્વારા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા આયોજિત ગરબામાં તમામ ખેલૈયાઓ મન મૂકીને પારંપરિક વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા છે.
નવરાત્રીનો જામી રહ્યો છે, માહોલ ખેલૈયાઓ જુમે છે ગરબે
જેમ જેમ નવરાત્રિના દિવસો અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, તેમ તેમ ખેલૈયાઓ ગરબે ઘુમવાને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે જોવા મળે છે. જુનાગઢ શહેરમાં પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ દર વર્ષે વિવિધ જ્ઞાતિ દ્વારા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. જેમાં જે તે જ્ઞાતિના ખેલૈયાઓ મન મૂકીને નવ દિવસ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળતા હોય છે. જુનાગઢમાં પાછલા નવ વર્ષથી નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા પણ શહેરના અનંત ધર્માલયમાં ગરબાનું આયોજન થાય છે.
આજથી વર્ષો પૂર્વે યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ પણ અનંત ધર્માલયમાં રોકાયા હતા. જેથી જૂનાગઢનું આ સ્થળ આજે પણ આટલું જ મહત્વનું છે. જેમાં ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમીને મા જગદંબાની આરાધના કરતા જોવા મળતા હોય છે. આ ગરબાની વિશેષતા એ છે કે અહીં કોઈપણ પ્રકારની પાસ પ્રથા રાખવામાં આવી નથી. જેથી નાગર જ્ઞાતિના કોઈ પણ વ્યક્તિ ગરબે રમવા માટે આવી શકે છે.
નવ વર્ષથી થાય છે સતત આયોજન
વર્ષ 2017થી ગરબા કરવાની આ પરંપરા નાગર જ્ઞાતિમાં શરૂ થઈ જે આજે નવમાં વર્ષે પ્રવેશી છે. અહીં ગરબાના સમય દરમિયાન તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા અને ગરબે રમવા માટે આવતા તમામ ખેલૈયાઓ માટે નાસ્તો અને ઠંડા પીણાની વ્યવસ્થા જ્ઞાતિના દાતાઓ દ્વારા આપવામાં આવતા રૂપિયામાંથી થતી હોય છે. જેને કારણે ગરબે રમવા આવતા કોઈપણ ખેલૈયાઓ માટે નવ દિવસનો પાસ કે કોઈપણ રૂપિયાની ચુકવણી કર્યા વગર જ્ઞાતિજનો ગરબે રમે તે માટેનું પણ વિશેષ આયોજન થઈ રહ્યું છે.
