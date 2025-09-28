ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં નવરાત્રિનો જામ્યો માહોલ, નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા 9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન

નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા આયોજિત ગરબામાં તમામ ખેલૈયાઓ મન મૂકીને પારંપરિક વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા છે.

જૂનાગઢમાં નવરાત્રિનો જામ્યો માહોલ
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિનો જામ્યો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : જેમ જેમ નવરાત્રિ હવે તેના અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહી છે, તેમ તેમ જૂનાગઢમાં નવરાત્રિનો માહોલ બિલકુલ જામી રહ્યો છે. લોકો ખૂબ જ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા છે. જુનાગઢમાં મોટાભાગના સ્થળો પર દરેક જ્ઞાતિ દ્વારા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા આયોજિત ગરબામાં તમામ ખેલૈયાઓ મન મૂકીને પારંપરિક વસ્ત્ર પરિધાનમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા છે.

નવરાત્રીનો જામી રહ્યો છે, માહોલ ખેલૈયાઓ જુમે છે ગરબે

જેમ જેમ નવરાત્રિના દિવસો અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, તેમ તેમ ખેલૈયાઓ ગરબે ઘુમવાને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે જોવા મળે છે. જુનાગઢ શહેરમાં પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ દર વર્ષે વિવિધ જ્ઞાતિ દ્વારા ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. જેમાં જે તે જ્ઞાતિના ખેલૈયાઓ મન મૂકીને નવ દિવસ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળતા હોય છે. જુનાગઢમાં પાછલા નવ વર્ષથી નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા પણ શહેરના અનંત ધર્માલયમાં ગરબાનું આયોજન થાય છે.

નાગર જ્ઞાતિ દ્વારા 9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આજથી વર્ષો પૂર્વે યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ પણ અનંત ધર્માલયમાં રોકાયા હતા. જેથી જૂનાગઢનું આ સ્થળ આજે પણ આટલું જ મહત્વનું છે. જેમાં ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમીને મા જગદંબાની આરાધના કરતા જોવા મળતા હોય છે. આ ગરબાની વિશેષતા એ છે કે અહીં કોઈપણ પ્રકારની પાસ પ્રથા રાખવામાં આવી નથી. જેથી નાગર જ્ઞાતિના કોઈ પણ વ્યક્તિ ગરબે રમવા માટે આવી શકે છે.

9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન
9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

નવ વર્ષથી થાય છે સતત આયોજન

વર્ષ 2017થી ગરબા કરવાની આ પરંપરા નાગર જ્ઞાતિમાં શરૂ થઈ જે આજે નવમાં વર્ષે પ્રવેશી છે. અહીં ગરબાના સમય દરમિયાન તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા અને ગરબે રમવા માટે આવતા તમામ ખેલૈયાઓ માટે નાસ્તો અને ઠંડા પીણાની વ્યવસ્થા જ્ઞાતિના દાતાઓ દ્વારા આપવામાં આવતા રૂપિયામાંથી થતી હોય છે. જેને કારણે ગરબે રમવા આવતા કોઈપણ ખેલૈયાઓ માટે નવ દિવસનો પાસ કે કોઈપણ રૂપિયાની ચુકવણી કર્યા વગર જ્ઞાતિજનો ગરબે રમે તે માટેનું પણ વિશેષ આયોજન થઈ રહ્યું છે.

9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન
9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન
9 વર્ષથી ગરબાનું નિઃશુલ્ક આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. જુનાગઢમાં નાગર સમાજની વર્ષો જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ, 11 સ્થળ પર બેઠા ગરબાનું આયોજન
  2. અંકલેશ્વરમાં 50 ફૂટ ઉંચું રાવણનું પૂતળું બનાવાયું, વિજયાદશમીએ કરાશે દહન

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH NAVRATRI 2025NAGAR CASTE GARBAJUNAGADH NAGAR CASTEJUNAGADH FREE GARBANAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.