જુનાગઢમાં આલ્ફા હાઈસ્કુલની હોસ્ટેલમાં મારામારી ઘટનામાં સંચાલકોની પોલંપોલ ખુલી, તપાસ રિપોર્ટમાં શું આવ્યું?
હોસ્ટેલમાં એક વિદ્યાર્થીને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બેરહેમી પૂર્વક માર મારવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો.
Published : September 11, 2025 at 4:38 PM IST
જુનાગઢ : ખાનગી આલ્ફા હાઈસ્કૂલ અને તેની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલા ઝઘડામાં એક વિદ્યાર્થીને માર મારવાના કિસ્સામાં કલેક્ટર દ્વારા નિમવામાં આવેલી તપાસ કમિટીનો વિધિવત રિપોર્ટ આવી ગયો છે. પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતાવાળી આ તપાસ કમિટીમાં શાળા અને હોસ્ટેલના સંચાલકોની કેટલીક ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી સામે આવી છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસ અને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાથે શિક્ષણ વિભાગ પણ આગામી દિવસોમાં શાળા સંચાલક અને હોસ્ટેલનું સંચાલન કરતાં સંચાલકો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરશે.
વિદ્યાર્થીને માર મારવાના કિસ્સામાં રિપોર્ટ આવ્યો સામે
આજથી એકાદ અઠવાડિયા પૂર્વે જુનાગઢમાં આવેલી ખાનગી આલ્ફા હાઈસ્કૂલ અને તેની હોસ્ટેલમાં એક વિદ્યાર્થીને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બેરહેમી પૂર્વક માર મારવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. જે વિદ્યાર્થીને માર મરાયો હતો, તેના વાલીઓ દ્વારા શાળા અને હોસ્ટેલના સંચાલકો વિરોધ જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ આપવામાં આવી હતી. જિલ્લા કલેકટર દ્વારા સમગ્ર મામલામાં પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી બાળ સુરક્ષા અધિકારી Dysp અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નાયબ કમિશનરની બનેલી એક કમિટીની રચના કરી હતી.
આ કમિટીએ શાળા અને હોસ્ટેલના સંચાલકોની સાથે જે વિદ્યાર્થી મારનો ભોગ બન્યો હતો, અને જે વિદ્યાર્થીઓએ અન્ય વિદ્યાર્થીને માર્યો હતો. તે તમામ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને એક તપાસ રિપોર્ટ બનાવ્યો હતો. જે જિલ્લા કલેક્ટરને સોંપવામાં આવતા સમગ્ર મામલામાં શાળા અને હોસ્ટેલના સંચાલકોની ગંભીર પ્રકારની બેદરકારી સામે આવી છે. જે રિપોર્ટ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડને સુપ્રત કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને જે નિયમોની ખુલ્લેઆમ ભંગ કરવામાં આવ્યો છે. તે અંતર્ગત શાળા અને હોસ્ટેલ સંચાલકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની કલેકટર અને જિલ્લા પોલીસવડાએ જે તે વિભાગના અધિકારીને સુચનાઓ આપી છે.
અનેક નિયમોનો ભંગ શાળા અને હોસ્ટેલ સંચાલકે કર્યો
પ્રાંત અધિકારીની બનેલી ટીમે જે રિપોર્ટ કર્યો છે, તેમાં હોસ્ટેલ અને શાળા સંચાલકની અનેક ગેરરીતિ સામે આવી છે. જે અંતર્ગત જે જગ્યા પર હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવી છે. તે જમીન રહેણાંક હેતુ માટે ફાળવવામાં આવી હતીસ, પરંતુ શાળા સંચાલકોએ અહીં હોસ્ટેલ બનાવીને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ભાડું મેળવીને નિયમનો ખુલ્લેઆમ ભંગ કર્યો છે. હોસ્ટેલના બાંધકામની પરમિશન પણ લેવામાં આવી નથી. જે જગ્યા પર હોસ્ટેલ છે, ત્યાં ફાયર NOC પણ મેળવવામાં આવી નથી. જેને કારણે હોસ્ટેલના સંચાલકો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામા આવશે.
વધુમાં શાળા સેફટી ગાઈડ લાઈનનો ભંગ પણ હોસ્ટેલમાં કરવામાં આવ્યો હોવાથી હોસ્ટેલ અને શાળા સંચાલકો વિરુદ્ધ પણ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કાર્યવાહી થાય તેવા સૂચનો જિલ્લા કલેકટર દ્વારા સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને કરવામાં આવશે. આ સિવાય આગામી દિવસોમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે જે હોસ્ટેલો કાર્યરત છે, તેના માટે પણ ખાસ એ.સો.પી બનાવવાની જાહેરાત જિલ્લા કલેકટર દ્વારા કરવામાં આવી છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા ખોરાક ફાયર સેફટી અને અન્ય સુવિધાઓને લઈને કોઈ નીતી નિર્ધારણ કરવામાં આવશે. જે અંતર્ગત શહેર અને જિલ્લાની તમામ હોસ્ટેલોમાં કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
પોલીસ અધિક્ષકે આપી વિગતો
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ સમગ્ર મામલામાં પોલીસ તરફથી શાળા અને હોસ્ટેલના સંચાલકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાના સંકેતો આપ્યા છે. આલ્ફા હાઈસ્કૂલના સંચાલકો દ્વારા હોસ્ટેલનું બિલ્ડીંગ અન્ય વ્યક્તિઓને ભાડા માટે આપ્યું છે, પરંતુ પોલીસના નિયમો અનુસાર કોઈ પણ મિલકત અન્ય વ્યક્તિને ભાડા કરારે આપવાની હોય તેની તમામ વિગતો પોલીસને આપવાની હોય છે, પરંતુ શાળા સંચાલકોએ ભાડા કરારની કોઈપણ વિગતો પોલીસને આજ દિન સુધી આપી નથી. જેથી તેમની સામે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો પણ દાખલ થશે, ત્યારબાદ હોસ્ટેલના સંચાલકોએ પોલીસ વિભાગ દ્વારા જે સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે.
તે મુજબ નિર્ધારિત દિવસો સુધી હોસ્ટેલમાં લગાવવામાં આવેલા સીસીટીવીના ફૂટેજ સાચવવાના હોય છે, પરંતુ હોસ્ટેલના સંચાલકો આવું કરવામાં પણ ઉણા ઉતાર્યા છે. હોસ્ટેલમાં કોઈ પણ દુર્ઘટના કે ઘટના ઘટે આવી સ્થિતિમાં તુરંત પ્રથમ પોલીસને જાણ કરવાની હોય છે, પરંતુ આજ દિન સુધી હોસ્ટેલના સંચાલકોએ શાળામાં બનેલી ઘટનાને લઈને પોલીસને જાણ કરી નથી. જેથી તેમના વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની ધારા 211(બી) મુજબ કાર્યવાહી કરવાના સંકેતો જીલ્લા પોલીસવડાએ આપ્યા છે.
