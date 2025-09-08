ETV Bharat / state

જુનાગઢ: ધારાસભ્યના નકલી PA બનીને છેતરપિંડી કરતી પતિ-પત્નીની જોડી ઝડપાઈ

પોલીસે આ દંપતીની ધરપકડ કરી અને અંદાજે 1 કરોડ 18 લાખ 38 હજાર 750 રૂપિયાની છેતરપિંડીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.

જુનાગઢ: ધારાસભ્યના નકલી PA બનીને છેતરપિંડી કરતી પતિ-પત્નીની જોડી ઝડપાઈ
જુનાગઢ: ધારાસભ્યના નકલી PA બનીને છેતરપિંડી કરતી પતિ-પત્નીની જોડી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 4:36 PM IST

1 Min Read

જુનાગઢ: જુનાગઢમાંથી સરકારી કામ અને ગુજરાત સચિવાલયમાં નોકરી અપાવવાની લાલચે લોકોને ફસાવનાર મૂળ આકોલવાડીના અને હાલ રાજકોટના કોઠારીયા રોડ પર રહેતા રવિ અને પ્રજ્ઞા ચોવટીયા નામના પતિ-પત્નીની જોડીને જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસે ઝડપી પાડી છે. જૂનાગઢના ફરિયાદી શિલ્પાબેન ભાખરની ફરિયાદના આધારે પોલીસે આ દંપતીની ધરપકડ કરી અને અંદાજે 1 કરોડ 18 લાખ 38 હજાર 750 રૂપિયાની છેતરપિંડીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે.

નકલી ઓળખ સાથે લોકોને ફસાવતી ટોળકી

પોતાને ધારાસભ્યના પીએ તરીકે ઓળખાવીને રવિ અને પ્રજ્ઞા ચોવટીયા જૂનાગઢ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકોને શોધીને તેમને ગુજરાત સચિવાલયમાં સરકારી નોકરી, દિલ્હી હાઇવે કોરિડોરમાં વૃક્ષો વાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ, ભેંસોના તબેલા બનાવવા માટે 3 કરોડની સરકારી સહાય અને બેંકોમાંથી આર્થિક ધિરાણ અપાવવાની લાલચ આપીને છેતરતા હતા. આ રીતે તેઓ ચતુરાઈપૂર્વક લોકોને પોતાના માયાજાળમાં ફસાવતા હતા. જૂનાગઢના ફરિયાદી શિલ્પાબેન ભાખર પણ આ દંપતીની લાલચમાં ફસાયા હતા અને તેમણે દિલ્હી નેશનલ હાઇવે કોરિડોરમાં વૃક્ષો ઉગાડવાના કોન્ટ્રાક્ટના નામે 50 લાખ 8 હજાર રૂપિયા આપી દીધા હતા. જોકે, કોન્ટ્રાક્ટ ન મળતાં 6 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ શિલ્પાબેને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે પોલીસે આ દંપતીને ઝડપી લીધા.

જુનાગઢ: ધારાસભ્યના નકલી PA બનીને છેતરપિંડી કરતી પતિ-પત્નીની જોડી ઝડપાઈ
જુનાગઢ: ધારાસભ્યના નકલી PA બનીને છેતરપિંડી કરતી પતિ-પત્નીની જોડી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

1 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો ભેદ ઉકેલાયો

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી રવિ અને પ્રજ્ઞા ચોવટીયાએ ધારાસભ્યના પીએની ખોટી ઓળખ ઉભી કરીને અનેક લોકોને ફસાવીને 1 કરોડ 18 લાખ 38 હજાર 750 રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી છે. આ ઉપરાંત, તેઓ વેપારીઓને પણ પોતાના માયાજાળમાં ફસાવતા હતા. વેપારીઓને તેમનો માલ મોટા માર્જિનથી વેચવાનું આશ્વાસન આપીને મોટી રકમની લેવડ-દેવડ કરી હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

હાલ જૂનાગઢ પોલીસે આ દંપતી સામે છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:


For All Latest Updates

TAGGED:

COUPLE WAS CAUGHT CHEATINGPA OF A FAKE MLABANTI BABLI CRIME CHEATINGJUNAGADHJUNAGADH CRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.