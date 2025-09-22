ETV Bharat / state

માત્ર નવરાત્રીના નવ દિવસ ખુલતો હીરાગર માતાજીનો મઢ, માઈભક્તો માટે અનન્ય આસ્થાનું કેન્દ્ર

નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે જૂનાગઢમાં આવેલ હીરાગર માતાજીનો મઢના દર્શન કરો, જુઓ ETV Bharat નવરાત્રી સ્પેશ્યલ...

હીરાગર માતાજીનો મઢ
હીરાગર માતાજીનો મઢ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 3:56 PM IST

જૂનાગઢ : આજથી નવરાત્રી શરૂ થઈ છે. આ નવ દિવસ દરમિયાન માઇ ભક્તો માતાજીની પૂજા, આરાધના અને અર્ચના કરીને નવરાત્રીની ધાર્મિક ભાવના સાથે ઉજવણી કરતા હોય છે. આજથી 500 વર્ષ પૂર્વે સ્થાપીત માંગનાથ મહાદેવ મંદિરમાં આવેલ હીરાગર માતાજીનો મઢ માઈ ભક્તોમાં ખૂબ જ આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે.

જૂનાગઢનો હીરાગર માતાજીનો મઢ

જૂનાગઢમાં આવેલું માંગનાથ મહાદેવ મંદિર સાથે પણ ધાર્મિક ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલું છે. માંગનાથ મહાદેવ મંદિરમાં આવેલ હીરાગર માતાજીનો મઢ પણ આજથી 500 વર્ષ પૂર્વેનો હોવાનું માનવામાં આવે છે. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના હીરાગર માતાજી દિગંબર સ્વરૂપે અહીં આવ્યા હતા. બાદમાં અહીંયા તેમણે જીવતા સમાધિ લીધી હતી, તે સ્થળ પર આજે હીરાગર માતાજીનો મઢ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે.

માત્ર નવરાત્રીમાં ખુલતો હીરાગર માતાજીનો મઢ (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર નવરાત્રીના નવ દિવસ મળે છે દર્શન

દર વર્ષે નવરાત્રી નવ દિવસ દરમિયાન માઇ ભક્તો હીરાગર માતાજીની સમાધિ અને તેમના અસ્તિત્વના દર્શન કરી શકે, તે માટે મઢને ખોલવામાં આવે છે. આઠમા નોરતે યજ્ઞ પૂર્ણ થયા બાદ ફરીથી મઢને બંધ કરી દેવામાં આવે છે. જે નવા વર્ષે આવતી નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે માઈ ભક્તોના દર્શન માટે ખોલવામાં આવે છે.

હીરાગર માતાજીનો મઢ
હીરાગર માતાજીનો મઢ (ETV Bharat Gujarat)

500 વર્ષ પૂર્વે માતાજીએ લીધી હતી સમાધિ

આજથી 500 વર્ષ પૂર્વે માતાજીએ આ સ્થળ પર જીવતા સમાધિ લીધી હતી. હીરાગર માતાજી મઢ પર નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન 108 દિપક સતત પ્રજ્વલિત રાખવામાં આવે છે. માઈ ભક્તો આસ્થા અને મનોકામના પૂર્ણ થતા આ દિપકમાં તેલ અર્પણ કરીને માતાજી પ્રત્યે તેમની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે. હીરાગઢ માતાજી જૂનાગઢ વાસીઓની અનન્ય આસ્થાનું કેન્દ્ર પણ છે. જેથી માતાજી પ્રત્યે આસ્થા ધરાવનાર માઈ ભક્તો ખાસ કરીને નવરાત્રિના નવ દિવસ દરમિયાન દર્શન કરીને પોતાની જાતને ધન્ય કરે છે.

સતત પ્રજ્વલિત 108 દિપક
સતત પ્રજ્વલિત 108 દિપક (ETV Bharat Gujarat)

સતત પ્રજ્વલિત 108 દિપક

પૂજારી દેવાંગ ગોસાઈએ જણાવ્યું કે, હીરાગર માતાજીના દરબારમાં કોઈપણ માઈ ભક્ત સાચા મનથી શ્રદ્ધા સાથે મનોકામના રાખે છે, આવા તમામ માઈ ભક્તોની મનોકામના હીરાગર માતાજી પૂર્ણ કરતા હોય છે. જેથી નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન મઢ ખૂલે છે, ત્યારે માતાજીએ પૂર્ણ કરેલી મનોકામના બાદ પ્રત્યેક માઇ ભક્ત દીપકમાં તેલ અર્પણ કરીને પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થવા બદલ માતાજીનો આભાર પણ માને છે.

