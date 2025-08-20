ETV Bharat / state

મેઘરાજાનું રૌદ્રરૂપ : કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, બે કલાકમાં 10-11 ઈંચ વરસાદ - JUNAGADH RAINFALL

જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું છે. કેશોદ અને મેંદરડા તાલુકામાં માત્ર બે થી ત્રણ કલાકમાં 10 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ નોંધાયો.

કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર
કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read

જૂનાગઢ : આજે કેશોદ અને મેંદરડા તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. માત્ર બે થી ત્રણ કલાકના સમયમાં 10 ઇંચ કરતા વધારે વરસાદ તૂટી પડતાં શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. કેશોદ શહેરમાંથી તો જાણે કે નદી વહેતી થઈ હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.

મેંદરડા અને કેશોદમાં જળબંબાકાર

કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા અને કેશોદમાં આજે સૌથી વધારે સરેરાશ 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. તો વંથલી, માણાવદર, માંગરોળ અને માળિયા તાલુકામાં પણ આજે બે-ત્રણ ઇંચ સુધી વરસાદ નોંધાયો છે. અતિભારે વરસાદને પગલે મેંદરડા અને કેશોદની સાથે જૂનાગઢ ગ્રામ્ય અને માણાવદરના 50 કરતાં વધારે માર્ગો બંધ કરીને તમામ વાહન વ્યવહાર પ્રતિબંધિત કરવાનો નિર્ણય જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે.

મેઘરાજાનું રૌદ્રરૂપ : કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર બે કલાકમાં 10-11 ઈંચ વરસાદ

કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર
કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર (ETV Bharat Gujarat)

આજે સવારે 7:00 વાગ્યાથી લઈને 11 વાગ્યા દરમિયાન જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો. જેમાં સૌથી વધારે પ્રભાવિત કેશોદ અને મેંદરડા તાલુકો થયો છે. બેથી ત્રણ કલાકના સમયમાં ધોધમાર 10-11 ઈંચ વરસાદ તૂટી પડતાં કેશોદ શહેરમાંથી જાણે કે નદી પસાર થઈ રહી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે.

શાળામાં રજા જાહેર-પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો

મેઘરાજાનું રૌદ્રરૂપ : કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ મેંદરડા શહેર અને તાલુકામાં પણ વહેલી સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડતા અહીં પણ ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. અતિ ભારે વરસાદને કારણે કેશોદ અને મેંદરડા તાલુકાની તમામ શાળામાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. સાથે જ કોઈ પણ પ્રકારની માનવીય ગતિવિધિ કે જે વિસ્તારમાં પાણી ભરાયું છે ત્યાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવીને લોકોને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ પણ થઈ રહ્યો છે.

કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર
કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર (ETV Bharat Gujarat)

સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત મેંદરડા, 50 કરતાં પણ વધારે માર્ગ બંધ

મેંદરડામાં ધોધમાર વરસાદના કારણે મધુવંતી નદીના પાંચ કોઝવે પરથી પૂરનું પાણી પસાર થતા તમામ રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો દાત્રાણાથી બગડું જવાના માર્ગ પર પણ વરસાદી પાણી ફરી વળતા આ માર્ગ બંધ કરાયો છે. અહીં પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. મેંદરડાથી જૂનાગઢ તરફ આવવા માટેનો એક માર્ગ ખુલ્લો છે, જ્યાંથી વાહન વ્યવહાર થઈ શકે છે.

કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર
કેશોદ અને મેંદરડામાં જળબંબાકાર (ETV Bharat Gujarat)

મેંદરડા તાલુકામાં પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે અંદાજે 50 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરીને સુરક્ષિત જગ્યા પર સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. મેંદરડા તાલુકાના મીઠાપુર અને દાત્રાણા ગામના કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયું છે.

"જૂનાગઢ જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે રાજ્ય સરકારના માર્ગ-મકાન વિભાગ હસ્તકના 13 રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રવાસીઓએ તેમજ જિલ્લાના લોકોએ જરૂરી તકેદારી રાખવી" -- અનિલ રાણાવસિયા (જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર)

લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ

અતિભારે વરસાદને કારણે લોકોને સાવચેત રહેવા અને નદી તેમજ કોઝવે પરથી પસાર ન થવાની વિનંતી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. અતિ ભારે વરસાદને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લાના પંચાયત અને માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા 50 કરતાં પણ વધારે માર્ગો બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

