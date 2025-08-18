જૂનાગઢ : શનિવારે સાંજથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં અચાનક વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો હતો. જે બાદ જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણમાં ધોધમાર 4 ઈંચ વરસાદ પડ્યો હતો. ત્યારે બીજા દિવસે ફરી એક વખત સાંજના ચાર વાગ્યે અચાનક પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. સતત બે દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ભારે ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે.
જૂનાગઢમાં ફરી ધોધમાર વરસાદ
પાછલા બે દિવસથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટા સાથે ભારે વરસાદનું આગમન થયું છે. શનિવારે સાંજે જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના અન્ય તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. જેમાં સૌથી વધારે ભેસાણ તાલુકામાં ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. ત્યારે ગતરોજ ફરી એક વખત સાંજના ચાર વાગ્યાની આસપાસ જૂનાગઢ શહેરની સાથે જિલ્લાના માળિયા, કેશોદ, મેંદરડા અને વિસાવદરમાં વરસાદ નોંધાયો હતો.
વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી : સતત બે દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે. જેથી એક મહિનાથી અકળાવનારી ગરમીનો સામનો કરી રહેલા લોકોને ગરમીથી મુક્તિ મળી છે. જૂનાગઢ અને વંથલી સહિત જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં થોડા ઘણા અંશે વરસાદ નોંધાયો છે. પાછલા બે દિવસથી પડેલા વરસાદને કારણે ખેડૂતોના જીવમાં પણ જીવ આવ્યો છે. ચોમાસુ પાકો માટે આ વરસાદ વરદાન રૂપ સાબિત થશે.
કૃષિ પાકો માટે ઉપયોગી વરસાદ : છેલ્લા બે દિવસથી જે રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે તે શહેરીજનોને ગરમીમાંથી મુક્તિ તો અપાવી રહ્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે ચોમાસુ કૃષિ પાકને પણ વરદાન રૂપ માનવામાં આવે છે. પાછલા એક મહિનાથી જે રીતે લોકો વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેમના જીવમાં જીવ આવ્યો છે. અવકાશી ખેતી પર નિર્ભર ખેડૂતોને ચોમાસુ પાકોને લઈને પોતાના પાકને અલગથી પાણીની વ્યવસ્થા કરવી પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું.
