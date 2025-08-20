ETV Bharat / state

જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘાવી માહોલ : માળીયા અને માંગરોળમાં ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો - JUNAGADH WEATHER UPDATE

ભારે વરસાદના કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. માંગરોળ તેમજ માળીયા તાલુકામાં સૌથી વધારે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘાવી માહોલ
જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘાવી માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 8:03 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:11 AM IST

1 Min Read

જૂનાગઢ : છેલ્લા ચાર દિવસથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે. ગતરોજ ફરી જૂનાગઢ શહેર અને માંગરોળ તેમજ માળીયા તાલુકામાં સૌથી વધારે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. જેના પાણી માંગરોળ શહેરના કામનાથ મહાદેવ મંદિરના કોઝવે પરથી ફરી વળતા સમગ્ર વિસ્તાર પાણીમાં જળમગ્ન બન્યો હતો.

માંગરોળ અને માળીયા હાટીનામાં મેઘમહેર : પાછલા 48 કલાકથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બે દિવસ પૂર્વે જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણમાં સાંજના સમયે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. તો છેલ્લા બે દિવસથી જૂનાગઢ શહેરમાં પણ આ જ પ્રકારે ધીમીધારે પરંતુ મક્કમ વરસાદ પડતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગતરોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં સરેરાશ ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી જોવા મળી રહ્યા હતા.

માળીયા અને માંગરોળમાં ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો (ETV Bharat Gujarat)

નોળી નદીમાં પૂર-જળબંબાકારની સ્થિતિ : ઉપરવાસ અને ગામડામાં પડેલા વરસાદને કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. જે માંગરોળ શહેરમાં આવેલા કામનાથ મહાદેવ મંદિર પાસેના કોઝવેમાંથી પસાર થતાં મંદિર પણ વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થયું હતું. માંગરોળ શહેર અને તાલુકામાં આજે સરેરાશ 95 mm વરસાદ નોંધાયો છે. તો માળીયા હાટીના તાલુકામાં પણ 45 mm સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે.

જાહેર જનતાને સાવચેત રહેવા અપીલ : માંગરોળના મામલતદાર ભાવનાબેન મોરીએ લોકોને વરસાદના સમયમાં સાવચેત રહેવા તથા નદી-નાળા અને કોઝવે પરથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં વરસાદને કારણે પાણી ભરાય તો તાલુકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરીને સમસ્યામાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરવાની વિનંતી પણ કરી છે. વરસાદને કારણે માંગરોળ તાલુકાના લંબારા, વિરપુર, શેખપુર અને ચોટીલી વીડી સહિત કેટલાક ગામોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા.

ભાવનાબેન મોરી મામલતદાર, માંગરોળ

જૂનાગઢ

આ પણ વાંચો...

જૂનાગઢ : છેલ્લા ચાર દિવસથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે. ગતરોજ ફરી જૂનાગઢ શહેર અને માંગરોળ તેમજ માળીયા તાલુકામાં સૌથી વધારે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. જેના પાણી માંગરોળ શહેરના કામનાથ મહાદેવ મંદિરના કોઝવે પરથી ફરી વળતા સમગ્ર વિસ્તાર પાણીમાં જળમગ્ન બન્યો હતો.

માંગરોળ અને માળીયા હાટીનામાં મેઘમહેર : પાછલા 48 કલાકથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બે દિવસ પૂર્વે જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણમાં સાંજના સમયે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. તો છેલ્લા બે દિવસથી જૂનાગઢ શહેરમાં પણ આ જ પ્રકારે ધીમીધારે પરંતુ મક્કમ વરસાદ પડતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગતરોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં સરેરાશ ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી જોવા મળી રહ્યા હતા.

માળીયા અને માંગરોળમાં ચાર ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો (ETV Bharat Gujarat)

નોળી નદીમાં પૂર-જળબંબાકારની સ્થિતિ : ઉપરવાસ અને ગામડામાં પડેલા વરસાદને કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. જે માંગરોળ શહેરમાં આવેલા કામનાથ મહાદેવ મંદિર પાસેના કોઝવેમાંથી પસાર થતાં મંદિર પણ વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થયું હતું. માંગરોળ શહેર અને તાલુકામાં આજે સરેરાશ 95 mm વરસાદ નોંધાયો છે. તો માળીયા હાટીના તાલુકામાં પણ 45 mm સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે.

જાહેર જનતાને સાવચેત રહેવા અપીલ : માંગરોળના મામલતદાર ભાવનાબેન મોરીએ લોકોને વરસાદના સમયમાં સાવચેત રહેવા તથા નદી-નાળા અને કોઝવે પરથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં વરસાદને કારણે પાણી ભરાય તો તાલુકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરીને સમસ્યામાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરવાની વિનંતી પણ કરી છે. વરસાદને કારણે માંગરોળ તાલુકાના લંબારા, વિરપુર, શેખપુર અને ચોટીલી વીડી સહિત કેટલાક ગામોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા.

ભાવનાબેન મોરી મામલતદાર, માંગરોળ

જૂનાગઢ

આ પણ વાંચો...

Last Updated : August 20, 2025 at 9:11 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH RAIN FORECAST WEATHER JUNAGADH RAIN FORECASTJUNAGADH RAINFALLFOUR INCHES RAIN IN MALIYA MANGROLJUNAGADH WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.