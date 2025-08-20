જૂનાગઢ : છેલ્લા ચાર દિવસથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે. ગતરોજ ફરી જૂનાગઢ શહેર અને માંગરોળ તેમજ માળીયા તાલુકામાં સૌથી વધારે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. જેના પાણી માંગરોળ શહેરના કામનાથ મહાદેવ મંદિરના કોઝવે પરથી ફરી વળતા સમગ્ર વિસ્તાર પાણીમાં જળમગ્ન બન્યો હતો.
માંગરોળ અને માળીયા હાટીનામાં મેઘમહેર : પાછલા 48 કલાકથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બે દિવસ પૂર્વે જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણમાં સાંજના સમયે ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. તો છેલ્લા બે દિવસથી જૂનાગઢ શહેરમાં પણ આ જ પ્રકારે ધીમીધારે પરંતુ મક્કમ વરસાદ પડતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગતરોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં સરેરાશ ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી જોવા મળી રહ્યા હતા.
નોળી નદીમાં પૂર-જળબંબાકારની સ્થિતિ : ઉપરવાસ અને ગામડામાં પડેલા વરસાદને કારણે માંગરોળમાંથી પસાર થતી નોળી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. જે માંગરોળ શહેરમાં આવેલા કામનાથ મહાદેવ મંદિર પાસેના કોઝવેમાંથી પસાર થતાં મંદિર પણ વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થયું હતું. માંગરોળ શહેર અને તાલુકામાં આજે સરેરાશ 95 mm વરસાદ નોંધાયો છે. તો માળીયા હાટીના તાલુકામાં પણ 45 mm સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે.
જાહેર જનતાને સાવચેત રહેવા અપીલ : માંગરોળના મામલતદાર ભાવનાબેન મોરીએ લોકોને વરસાદના સમયમાં સાવચેત રહેવા તથા નદી-નાળા અને કોઝવે પરથી દૂર રહેવાની અપીલ કરી છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં વરસાદને કારણે પાણી ભરાય તો તાલુકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરીને સમસ્યામાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરવાની વિનંતી પણ કરી છે. વરસાદને કારણે માંગરોળ તાલુકાના લંબારા, વિરપુર, શેખપુર અને ચોટીલી વીડી સહિત કેટલાક ગામોમાં વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા હતા.
ભાવનાબેન મોરી મામલતદાર, માંગરોળ
જૂનાગઢ
