ગિરનારની લીલી પરિક્રમા માટે તૈયારીને લઈને કલેક્ટરે યોજી બેઠક, રૂટ પર વીજળી-પાણી સહિતની સુવિધાઓને અગ્રતાક્રમ

આગામી બીજી નવેમ્બરથી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થઈ રહી છે.

લીલી પરિક્રમાની તૈયારી
લીલી પરિક્રમાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 7:57 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: આગામી 2જી નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પરિક્રમાને લગતી તમામ વ્યવસ્થાઓ અત્યારથી જ શરૂ કરવા અને બે નવેમ્બર સુધીમાં તમામ વ્યવસ્થા પૂર્ણ થાય તે દિશામાં સંબંધિત અધિકારીઓને જિલ્લા કલેકટર દ્વારા સૂચના આપીને આગામી પરિક્રમા શાંતિપૂર્ણ રીતે અને ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર આયોજિત થાય તે માટેનું વ્યવસ્થા તંત્ર ઊભું કરવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે.

લીલી પરિક્રમાને લઈને કલેક્ટરે યોજી બેઠક

આગામી બીજી નવેમ્બરથી ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા શરૂ થઈ રહી છે. જેને લઈને આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર દ્વારા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પરિક્રમા સાથે સંકળાયેલા સંબંધિત વિભાગના વડાઓની એક બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. 2જી નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલી પરિક્રમા ચાર દિવસ ચાલનારી છે. જેમાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાંથી આવતા હોય છે. આ તમામની સુરક્ષા, પીવાનું પાણી અને દૂધ જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પૂરી કઈ રીતે કરી શકાય તે માટેનું આયોજન અત્યારથી જ શરૂ કરી દેવાના આદેશ જિલ્લા કલેકટર દ્વારા પરિક્રમા સાથે સંકળાયેલા સંબંધિત વિભાગ અને તેમના અધિકારીઓને આપી દેવામાં આવ્યા છે.

લીલી પરિક્રમાની તૈયારી
લીલી પરિક્રમાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

વીજળી, પાણી, દૂધ જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓને અગ્રતાક્રમ

આગામી 2જી નવેમ્બરથી શરૂ થઈને પરિક્રમા 6 નવેમ્બરે પૂર્ણ થઈ રહી છે. જેમાં પરિક્રમાના રૂટ પર વીજળી પાણી અને અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓની સાથે કોઈપણ પરિક્રમાર્થીને પરિક્રમાના રૂટ પર આકસ્મિક સંજોગોમાં કોઈ મેડિકલ સવલતની જરૂર પડે તો તે માટે પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ સિવાય પરિક્રમાના રૂટ પર પરિક્રમાર્થીઓ શાંતિથી ચાલી શકે તે માટે માર્ગોની વ્યવસ્થા તેમજ ભવનાથ અને જુનાગઢમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનું સુચારું સંચાલન થઈ શકે તે માટે અલગ અલગ જગ્યા પર પાર્કિંગ, તેમજ પરિક્રમાના રૂટ પર મળતા ખાદ્ય ખોરાકની ચોક્કસ ટીમો દ્વારા ચકાસણી કરીને સમગ્ર પરિક્રમાના દિવસો દરમિયાન દૂધ અને પાણીનો પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટેની વિશેષ વ્યવસ્થા પણ આગામી પરિક્રમામાં કરવામાં આવનાર છે.

લીલી પરિક્રમાની તૈયારી
લીલી પરિક્રમાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

પ્લાસ્ટિક મુક્ત ઇકો ફ્રેન્ડલી પરિક્રમા પર જોર
પાછલા ત્રણ ચાર વર્ષથી સમગ્ર ગિરનાર વિસ્તારને સંપૂર્ણ પણે પ્લાસ્ટિક પ્રતિબંધિત વિસ્તાર જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેથી સમગ્ર પરિક્રમા દરમિયાન તમામ પ્રકારના પ્લાસ્ટિકને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તમામ પરિક્રમાર્થીઓને પણ પ્લાસ્ટિક વગર પ્રાકૃતિક અને ઇકો ફ્રેન્ડલી પરિક્રમા કરવાનો અનુરોધ કરી રહ્યું છે. વધુમાં ધાર્મિક તિથિ અને પરંપરા મુજબ પરિક્રમાને શરૂ કરવા માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પરિક્રમાર્થીઓને વિનંતી પણ કરી રહ્યું છે. વધુમાં નળ પાણીની ઘોડી વિસ્તારમાં આ વખતે ખાસ વીજળી અને પાણીની વિશેષ વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે પણ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરિક્રમામાં આવતા પ્રત્યેક પરિક્રમાર્થીઓને પરિક્રમાના નિયમિત અને નિયત કરેલા રોડ પર પરિક્રમા કરવાની સલાહ પણ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર આપી રહ્યું છે.

JUNAGADH GIRNAR LILI PARIKRAMA JUNAGADH NEWSGIRNAR LILI PARIKRAMAGIRNAR LILI PARIKRAMA

