સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાલથી જુનાગઢમાં ઠેર-ઠેર કચરાના ઢગલા, શહેરીજનો ગંદકીથી હેરાન
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સફાઈ કર્મચારીઓ અચાનક હડતાલ પર ઉતરી જતા પાછલા ચાર દિવસથી શહેરમાં સફાઈની કામગીરી બિલકુલ ઠપ થઈ ગયેલી જોવા મળી રહી છે.
Published : September 15, 2025 at 10:28 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢમાં પાછલા ચાર દિવસથી સફાઈ કર્મચારીઓ તેમની પડતર માંગોને લઈને હડતાલ પર ઉતરી જતા જુનાગઢ શહેરમાં કચરાના ઢગલા જોવા મળી રહ્યા છે. જેને લઈને એક અઠવાડિયા પૂર્વે સ્વચ્છ દેખાતું જુનાગઢ આજે કચરાના ઢગલામાં બદસુરત બની રહ્યું છે. ત્યારે શહેરીજનોએ પણ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે મળીને કોઈ વચ્ચેનો માર્ગ કાઢીને શહેરને સ્વચ્છ રાખવાની દિશામાં કામ કરે તેવી વાત કરી છે.
જુનાગઢ શહેરમાં સ્વચ્છતાને લઈને વિકટ સ્થિતિ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પાછલા એક અઠવાડિયાથી સફાઈ કર્મચારીઓ દ્વારા તેમની વિવિધ પડતર માંગોને લઈને અચાનક હડતાલ પર ઉતરી જતા પાછલા ચાર દિવસથી શહેરમાં સફાઈની કામગીરી બિલકુલ ઠપ થઈ ગયેલી જોવા મળી રહી છે. જેને લઈને આજથી એક અઠવાડિયા પૂર્વે સ્વચ્છ દેખાતું જુનાગઢ આજે કચરાના આ ઢગલામાં બદસુરત બની રહ્યું છે. સફાઈ કર્મચારીઓ પોતાની માંગને લઈને અડગ જોવા મળે છે. આજથી શહેરના દિવાન ચોકમાં સત્યાગ્રહ આંદોલન પર ઉતરી ગયા છે. તો બીજી તરફ લોકો પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે મળીને કોઈ વચ્ચેનો માર્ગ કાઢીને જુનાગઢ શહેરને વધુ બદસુરત થતું અટકાવવા માટે સફાઈ કર્મચારીઓ કામ પર લાગી જાય તેવી આગ્રહ ભરી વિનંતી પણ કરી રહ્યા છે.
પાછલા ચાર વર્ષથી આજ પ્રકારે આંદોલનનો સિલસિલો
પાછલા ચાર વર્ષથી આ જ પ્રકારે નવરાત્રી અને દિવાળીના સમયમાં સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાલનો એક ક્રમબદ્ધ સિલસિલો પણ જોવા મળે છે. દર વર્ષે આ જ પ્રકારે સફાઈ કર્મચારીઓ પોતાની પડતર માંગોને લઈને તહેવારના સમયમાં હડતાલ પર ઉતરી જાય છે. જેથી શહેરમાં કચરાના ગંજ ખડકાતા કોર્પોરેશન અને સરકારમાંથી કોઈ વચ્ચેનો માર્ગ કાઢીને અંતે આંદોલનમાં સમાધાન થતું હોય છે. બિલકુલ તે જ ઘટનાક્રમને ધ્યાને લઈને પણ આ વર્ષે નવરાત્રી અને દિવાળીના દિવસો દરમિયાન સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાલ ચાલી રહી છે. થોડા દિવસ પૂર્વે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને સફાઈ કર્મચારી યુનિયન વચ્ચે બેઠક અને વાટાઘાટો પણ થઈ હતી. પરંતુ સફાઈ કર્મચારીઓની જે માંગ છે તે સ્વીકારવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને રાજ્ય સરકારનું માર્ગદર્શન માગ્યું છે. જૂનાગઢના સફાઈ કર્મચારીઓ જે પ્રકારની માંગ હાલ કોર્પોરેશન પાસે કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગુજરાતના એક પણ કોર્પોરેશનમાં વર્તમાન સમયે અમલી નથી, જેથી સમગ્ર મામલામાં કોર્પોરેશને પણ રાજ્ય સરકારનું માર્ગદર્શન માગ્યુ છે.
