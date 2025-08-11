Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

સાસણમાં યોજાશે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનાર, ગ્રેટર આફ્રિકાના તજજ્ઞ રહેશે હાજર - INTERNATIONAL LION BREEDING SEMINAR

આજે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં ગ્રેટર આફ્રિકાના તજજ્ઞ હાજર રહેશે.

સાસણમાં યોજાશે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનાર
સાસણમાં યોજાશે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનાર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read

જૂનાગઢ: આજે પ્રથમ વખત સાસણ ખાતે સિંહ સંવર્ધનને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન થયું છે. આ સેમિનારમાં ગ્રેટર આફ્રિકાથી સિંહ સંવર્ધન સાથે જોડાયેલા વિશેષજ્ઞો, તજજ્ઞો અને સિંહના વર્તન સાથે સંશોધન કરી રહેલા આફ્રિકાના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને તજજ્ઞ બેઠક કરવા જઈ રહ્યા છે. આમ, તમને જણાવી દઈએ કે આજે દિવસ દરમિયાન ભારત અને આફ્રિકા ઉપખંડના તજજ્ઞ વચ્ચે બેઠક યોજાશે, ત્યારબાદ ગીરમાં સિંહોના સંવર્ધનને લઈને અંતિમ નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવશે.

સાસણ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનાર:

આજે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત ભારત અને આફ્રિકા ઉપખંડના તજજ્ઞ વચ્ચે બેઠકનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, સિંહ સંવર્ધનની સાથે વાઘોનું સંવર્ધન સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર રીતે થયું છે ત્યારે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત આયોજિત થનાર આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનારમાં આ બંને બિલાડી કુળના સૌથી મોટા પ્રાણીઓના સંવર્ધનને લઈને મહત્વના નિર્ણય લેવાશે.

સાસણમાં યોજાશે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનાર (Etv Bharat Gujarat)

આફ્રિકાના તજજ્ઞો સાસણ ખાતે આવી ગુજરાત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને અધ્યાપકો તેમજ સિંહ સંવર્ધનના રિસર્ચ સાથે જોડાયેલા તજજ્ઞ સાથે બેઠકમાં ભાગ લેશે. જેમાં ગીરના સિંહના સંવર્ધનને લઈને આફ્રિકાના સંશોધનકારો અને તજજ્ઞો દ્વારા ગીરના અને સિંહના સંવર્ધનને લઈને સૂચનો આપવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં આ સૂચનો પર ગીરમાં કામ થશે. આમ, ગીરના જંગલની સાથે અહીં જોવા મળતા સિંહોની સંખ્યામાં પણ વિશેષ પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય અને ગીરની જીવ સૃષ્ટિ સૌથી સારી રીતે આગળ વધે તે દિશામાં આ સેમિનાર મહત્વનો પુરવાર થશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન
આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

126 જેટલા પ્રતિનિધિઓ રહેશે હાજર:

ભારત બાદ આફ્રિકા ઉપખંડમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં સિંહોની સંખ્યા અને હાજરી નોંધાય છે ત્યારે ખાસ આફ્રિકા ઉપખંડથી આવેલા અને સિંહના સંશોધન ક્ષેત્રે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કામ કરી રહેલા તજજ્ઞો અને ગુજરાત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને સિંહના સંવર્ધન પર સંશોધન કરી રહેલા સંશોધનકારો વચ્ચે વિચારોનું આદાન પ્રદાન થશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન
આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારબાદ જે રીતે આફ્રિકા ઉપખંડમાં સિંહનું સંવર્ધન થઈ રહ્યું છે બિલકુલ તે જ રીતે ગીરમાં પણ સિંહનું સંવર્ધન થાય તે માટેના એક નવા આયામો આજના એક દિવસના સેમિનાર બાદ ખુલવાની પૂરી શક્યતા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ સેમિનારમાં આફ્રિકા ઉપખંડમાં સિંહ સંવર્ધન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા 126 જેટલા તજજ્ઞ ભાગ લઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમરેલીમાં વિશ્વના પ્રથમ અને એકમાત્ર સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારકમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની થઈ ઉજવણી
  2. વિશ્વ સિંહ દિવસ: સિંહણ એક સાથે કેટલા બચ્ચાને આપી શકે જન્મ ? સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત

જૂનાગઢ: આજે પ્રથમ વખત સાસણ ખાતે સિંહ સંવર્ધનને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન થયું છે. આ સેમિનારમાં ગ્રેટર આફ્રિકાથી સિંહ સંવર્ધન સાથે જોડાયેલા વિશેષજ્ઞો, તજજ્ઞો અને સિંહના વર્તન સાથે સંશોધન કરી રહેલા આફ્રિકાના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને તજજ્ઞ બેઠક કરવા જઈ રહ્યા છે. આમ, તમને જણાવી દઈએ કે આજે દિવસ દરમિયાન ભારત અને આફ્રિકા ઉપખંડના તજજ્ઞ વચ્ચે બેઠક યોજાશે, ત્યારબાદ ગીરમાં સિંહોના સંવર્ધનને લઈને અંતિમ નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવશે.

સાસણ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનાર:

આજે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત ભારત અને આફ્રિકા ઉપખંડના તજજ્ઞ વચ્ચે બેઠકનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, સિંહ સંવર્ધનની સાથે વાઘોનું સંવર્ધન સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર રીતે થયું છે ત્યારે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત આયોજિત થનાર આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનારમાં આ બંને બિલાડી કુળના સૌથી મોટા પ્રાણીઓના સંવર્ધનને લઈને મહત્વના નિર્ણય લેવાશે.

સાસણમાં યોજાશે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનાર (Etv Bharat Gujarat)

આફ્રિકાના તજજ્ઞો સાસણ ખાતે આવી ગુજરાત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને અધ્યાપકો તેમજ સિંહ સંવર્ધનના રિસર્ચ સાથે જોડાયેલા તજજ્ઞ સાથે બેઠકમાં ભાગ લેશે. જેમાં ગીરના સિંહના સંવર્ધનને લઈને આફ્રિકાના સંશોધનકારો અને તજજ્ઞો દ્વારા ગીરના અને સિંહના સંવર્ધનને લઈને સૂચનો આપવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં આ સૂચનો પર ગીરમાં કામ થશે. આમ, ગીરના જંગલની સાથે અહીં જોવા મળતા સિંહોની સંખ્યામાં પણ વિશેષ પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય અને ગીરની જીવ સૃષ્ટિ સૌથી સારી રીતે આગળ વધે તે દિશામાં આ સેમિનાર મહત્વનો પુરવાર થશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન
આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

126 જેટલા પ્રતિનિધિઓ રહેશે હાજર:

ભારત બાદ આફ્રિકા ઉપખંડમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં સિંહોની સંખ્યા અને હાજરી નોંધાય છે ત્યારે ખાસ આફ્રિકા ઉપખંડથી આવેલા અને સિંહના સંશોધન ક્ષેત્રે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કામ કરી રહેલા તજજ્ઞો અને ગુજરાત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને સિંહના સંવર્ધન પર સંશોધન કરી રહેલા સંશોધનકારો વચ્ચે વિચારોનું આદાન પ્રદાન થશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન
આંતરરાષ્ટ્રીય સિંહ સંવર્ધન સેમિનારનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારબાદ જે રીતે આફ્રિકા ઉપખંડમાં સિંહનું સંવર્ધન થઈ રહ્યું છે બિલકુલ તે જ રીતે ગીરમાં પણ સિંહનું સંવર્ધન થાય તે માટેના એક નવા આયામો આજના એક દિવસના સેમિનાર બાદ ખુલવાની પૂરી શક્યતા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ સેમિનારમાં આફ્રિકા ઉપખંડમાં સિંહ સંવર્ધન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા 126 જેટલા તજજ્ઞ ભાગ લઈ રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમરેલીમાં વિશ્વના પ્રથમ અને એકમાત્ર સિંહણ સ્મૃતિ સ્મારકમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની થઈ ઉજવણી
  2. વિશ્વ સિંહ દિવસ: સિંહણ એક સાથે કેટલા બચ્ચાને આપી શકે જન્મ ? સિંહોની મેટીંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણો આ વાત

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH NEWSLION BREEDING SEMINAR IN JUNAGADHLION BREEDING SEMINARJUNAGADH SASAN GIRINTERNATIONAL LION BREEDING SEMINAR

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.