જૂનાગઢ: આજે પ્રથમ વખત સાસણ ખાતે સિંહ સંવર્ધનને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન થયું છે. આ સેમિનારમાં ગ્રેટર આફ્રિકાથી સિંહ સંવર્ધન સાથે જોડાયેલા વિશેષજ્ઞો, તજજ્ઞો અને સિંહના વર્તન સાથે સંશોધન કરી રહેલા આફ્રિકાના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને તજજ્ઞ બેઠક કરવા જઈ રહ્યા છે. આમ, તમને જણાવી દઈએ કે આજે દિવસ દરમિયાન ભારત અને આફ્રિકા ઉપખંડના તજજ્ઞ વચ્ચે બેઠક યોજાશે, ત્યારબાદ ગીરમાં સિંહોના સંવર્ધનને લઈને અંતિમ નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવશે.
સાસણ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનાર:
આજે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત ભારત અને આફ્રિકા ઉપખંડના તજજ્ઞ વચ્ચે બેઠકનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જાણવા જેવી બાબત એ છે કે, સિંહ સંવર્ધનની સાથે વાઘોનું સંવર્ધન સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારતમાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર રીતે થયું છે ત્યારે સાસણ ખાતે પ્રથમ વખત આયોજિત થનાર આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનારમાં આ બંને બિલાડી કુળના સૌથી મોટા પ્રાણીઓના સંવર્ધનને લઈને મહત્વના નિર્ણય લેવાશે.
આફ્રિકાના તજજ્ઞો સાસણ ખાતે આવી ગુજરાત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને અધ્યાપકો તેમજ સિંહ સંવર્ધનના રિસર્ચ સાથે જોડાયેલા તજજ્ઞ સાથે બેઠકમાં ભાગ લેશે. જેમાં ગીરના સિંહના સંવર્ધનને લઈને આફ્રિકાના સંશોધનકારો અને તજજ્ઞો દ્વારા ગીરના અને સિંહના સંવર્ધનને લઈને સૂચનો આપવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં આ સૂચનો પર ગીરમાં કામ થશે. આમ, ગીરના જંગલની સાથે અહીં જોવા મળતા સિંહોની સંખ્યામાં પણ વિશેષ પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય અને ગીરની જીવ સૃષ્ટિ સૌથી સારી રીતે આગળ વધે તે દિશામાં આ સેમિનાર મહત્વનો પુરવાર થશે.
126 જેટલા પ્રતિનિધિઓ રહેશે હાજર:
ભારત બાદ આફ્રિકા ઉપખંડમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં સિંહોની સંખ્યા અને હાજરી નોંધાય છે ત્યારે ખાસ આફ્રિકા ઉપખંડથી આવેલા અને સિંહના સંશોધન ક્ષેત્રે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કામ કરી રહેલા તજજ્ઞો અને ગુજરાત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને સિંહના સંવર્ધન પર સંશોધન કરી રહેલા સંશોધનકારો વચ્ચે વિચારોનું આદાન પ્રદાન થશે.
ત્યારબાદ જે રીતે આફ્રિકા ઉપખંડમાં સિંહનું સંવર્ધન થઈ રહ્યું છે બિલકુલ તે જ રીતે ગીરમાં પણ સિંહનું સંવર્ધન થાય તે માટેના એક નવા આયામો આજના એક દિવસના સેમિનાર બાદ ખુલવાની પૂરી શક્યતા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ સેમિનારમાં આફ્રિકા ઉપખંડમાં સિંહ સંવર્ધન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા 126 જેટલા તજજ્ઞ ભાગ લઈ રહ્યા છે.
