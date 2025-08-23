જૂનાગઢ : બીલખા સામા કાંઠા વિસ્તારમાં આવેલા ખેતરો અને તેના ખેડૂતો એક ગજબની સમસ્યામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. વર્ષ 2023 માં બીલખા સ્મશાન પાછળ આવેલો અને ખેતીલાયક જમીનને જોડતો બ્રિજ તૂટી ગયો હતો. જે હજુ સુધી નવો નહીં બનતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખે આગામી સોમવારે ખેડૂતો સાથે મુલાકાત કરીને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવે તેવી હૈયા ધારણા આપી છે.
બે વર્ષથી બ્રિજના ઠેકાણા નહીં, ખેડૂતો પરેશાન
બીલખા શહેરના સામા કાંઠા વિસ્તારના ખેતરોને જોડતો સ્મશાન પાછળ આવેલ બ્રિજ વર્ષ 2023 માં અતિભારે વરસાદને કારણે તૂટી ગયો હતો, જેને આજે બે વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. તેમ છતાં હજી સુધી બ્રિજનું સમારકામ કે નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો નથી. જેથી સામા કાંઠા વિસ્તારમાં ખેતીલાયક જમીન ધરાવતા ખેડૂતો ભારે પરેશાનીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. બ્રિજ તૂટી પડતા અહીંથી કોઈ પણ પ્રકારના વાહનો કે બળદગાડું, ટ્રેક્ટર કે ટુ-વ્હીલર સ્કૂટર પણ પસાર થઈ શકતા નથી. ચોમાસાની આ ઋતુમાં ખેડૂતો પોતાના ખેતી કામ પણ કરી શકતા નથી, જેથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળે છે.
તમામ કચેરીના ધક્કા ખાઈને થાક્યા ખેડૂતો
બીલખા સામા કાંઠા વિસ્તારમાં ખેતીલાયક જમીન ધરાવતા ખેડૂતો જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત, કલેકટર, મામલતદાર અને તાલુકા પંચાયત સહિત તમામ અધિકારીઓને પાછલા બે વર્ષથી તૂટી ગયેલા બ્રિજની રજૂઆત કરી રહ્યા છે. પરંતુ તમામ સરકારી કચેરીઓ એક બીજી કચેરી પર ખો આપીને હજી સુધી આ બ્રિજ સરકારના કયા વિભાગ નીચે આવે છે તે નક્કી કરી શકી નથી. જેથી ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખે આપ્યું આશ્વાસન
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હરેશ ઠુમરે ETV Bharat સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ મામલો તેમના ધ્યાનમાં હજી સુધી આવ્યો નથી. પરંતુ સોમવારે તેઓ આ વિસ્તારના ખેડૂતો સાથે ચોક્કસ મુલાકાત કરશે, અને ખેડૂતોની સમસ્યામાં ઘટાડો થાય અથવા તો તેનું નિરાકરણ થાય તે દિશામાં તાકીદે જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત કામ કરશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું.
