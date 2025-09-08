ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર કૌભાંડ: AAPના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી સહિત બેની ધરપકડ

સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)એ વિસાવદરમાંથી AAPના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ધર્મેશ કાનાણી સહિત એક અન્ય વ્યક્તિ મનસુખ પાટરીયાને બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર બનાવવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 9:27 PM IST

જુનાગઢ: સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)એ વિસાવદરમાંથી આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ધર્મેશ કાનાણી સહિત એક અન્ય વ્યક્તિ મનસુખ પાટરીયાને બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્ર અને એફિડેવિટ બનાવવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી છે. SOGએ વિસાવદરની એક ખાનગી ઓફિસમાં તપાસ હાથ ધરી હતી, જે દરમિયાન આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસે બંને આરોપીઓની અટકાયત કરીને ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

બોગસ સોલવંશી પ્રમાણપત્રનો મામલો:

વિસાવદર મામલતદારે આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેના આધારે SOGએ તપાસ શરૂ કરી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મુખ્ય આરોપી મનસુખ પાટરીયાએ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની વિસાવદર શાખાના ખાતામાંથી બનાવટી સોલવંશી પ્રમાણપત્ર અને એફિડેવિટ તૈયાર કરીને મામલતદાર કચેરીમાં રજૂ કર્યા હતા. મામલતદારે પ્રમાણપત્રની ખરાઈ કરતાં તે બનાવટી હોવાનું બહાર આવ્યું, જેના પગલે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

બેંકના બોજામાં ફેરફાર કરીને બનાવટી પ્રમાણપત્ર:

મનસુખ પાટરીયાના યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ખાતામાં રૂ. 3,36,997નો બોજો હતો, જ્યારે ખાતામાં માત્ર રૂ. 64,730ની જમા રકમ હતી. આ બોજાને ઘટાડીને બનાવટી પ્રમાણપત્રમાં રૂ. 36,997નો બોજો દર્શાવવા માટે ધર્મેશ કાનાણીએ બેંકના રેકોર્ડમાં ફેરફાર કર્યો હતો. ધર્મેશ કાનાણી, જે જૂનાગઢ જિલ્લા AAPના લીગલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે પણ કાર્યરત છે, તેણે મનસુખ પાટરીયા પાસેથી રૂ. 7000 લઈને આ કૌભાંડ આચર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ધર્મેશે સ્ટેમ્પ પેપર ખરીદીને બનાવટી એફિડેવિટ તૈયાર કર્યું અને તેને વિસાવદર મામલતદાર કચેરીમાં રજૂ કરીને તાલુકા મેજિસ્ટ્રેટ અને મામલતદારને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, પ્રમાણપત્ર અને એફિડેવિટ બનાવટી હોવાનું ખુલતાં મામલતદારે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી. SOGએ વિસાવદરની ખાનગી ઓફિસમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરીને દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્ર કર્યા છે અને આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

