જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી અને ખાનગી કંપનીઓના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે 26 ઓગસ્ટના રોજ બેરોજગારો માટે વિશેષ ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
જેમાં ભારતીય અક્ક્ષા લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને મહાવીર એન્ટરપ્રાઈસીસ દ્વારા વિવિધ પદો પર ભરતી કરવાનું આયોજન થયું છે, અકક્ષા લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ દ્વારા બે લાખ 10 હજાર વાર્ષિક પગાર તેમજ મહાવીર એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા મહિનાના વધુમાં વધુ ૧૯ હજારના પગારમાં બેરોજગારોને ભરતી કરવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે.
ભરતી મેળામાં 2,10,000 પગાર થયો ઓફર
આજે જુનાગઢ ખાતે જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરીમાં ખાનગી કંપનીઓમાં વિવિધ પદો પર ભરતી કરવા ને લઈને રોજગાર મેળાનું આયોજન થયું છે. જેમાં સવારે ૭૦ જેટલા બેરોજગારોએ રોજગાર મેળામાં ભાગ લઈને પોતાની કાર્યક્ષમતાને અનુરૂપ નોકરી મેળવવા માટે રોજગાર વિનિમય કચેરી ખાતે આવ્યા હતા. આજના રોજગાર મેળામાં ભારતીય અકક્ષા લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ અને મહાવીર એન્ટરપ્રાઇઝીસ નામની બે કંપની દ્વારા વિવિધ ખાલી પદો પર ભરતી કરવાને લઈને બેરોજગારોને સાંભળવામાં આવ્યા હતા.
જેમાં અકક્ષા લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સમાં મેનેજર અને પ્રાયોરિટી પાર્ટનરના પદો પર ભરતી કરવાનું આયોજન થયું છે. જેમાં વાર્ષિક 2,10,000 જેટલા પગાર ઓફર કરવામાં આવ્યો છે. નિમણૂક પામેલી કોઈપણ વ્યક્તિ સેલ્સ અને માર્કેટિંગ વિભાગમાં કામ કરવાની તક મળી રહી છે, જેમાં ગ્રેજ્યુએટ અને મહિલાઓને પ્રથમ પસંદગી કંપનીના નિયમ પ્રમાણે આપવામાં આવી રહી છે.
શાપરની કંપની દ્વારા પણ વિવિધ પદો પર ભરતી
શાપરમાં આવેલી મહાવીર એન્ટરપ્રાઇઝીસ દ્વારા પણ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. મહાવીર એન્ટરપ્રાઇઝ નામની ખાનગી એકમ રાજકોટમાં ઉત્પાદન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી છે. જેમાં ITI અને ડિપ્લોમા કરેલા કોઈપણ બેરોજગારને મશીનો ઓપરેટર હેલ્પર કે સુપરવાઇઝરના પદો પર નિમણૂક કરવા માટે ઉમેદવારોને રૂબરૂ મળી રહ્યા છે. આ કંપની દ્વારા પણ કોઈ બેરોજગાર કે જેની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ કંપનીએ નિર્ધારિત મુજબ જોવા મળશે તો આવા પ્રત્યેક બેરોજગારને મહિનાના 19000 રૂપિયાના પગારે રાખવાનું આયોજન પણ કંપની દ્વારા કરાયું છે.
વિસાવદરમાં મધ્યાન ભોજન યોજના કેન્દ્ર સંચાલકની ભરતી
તો બીજી તરફ વિસાવદરના રબારીકા મધ્યાન ભોજન કેન્દ્રના કેન્દ્ર સંચાલકની ભરતી માટે પણ મામલતદાર કચેરી દ્વારા ઉમેદવારો પાસેથી અરજી પત્રકો મંગાવવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ ઉમેદવાર મધ્યાન ભોજન યોજના કેન્દ્ર સંચાલક તરીકે કામ કરવા માંગતો હોય તેમણે છઠ્ઠી સપ્ટેમ્બર સુધી મામલતદાર કચેરી મધ્યાન ભોજન શાખા વિસાવદરને અરજી કરવાની રહેશે મધ્યાન ભોજન કેન્દ્રના સંચાલક પદે નિમણૂક પામેલા કોઈપણ વ્યક્તિને હંગામી ધોરણે માનદ વેતનથી રાખવામાં આવશે.
જેમાં SSC અને HSCની સાથે ન્યૂનતમ સાત ધોરણ પાસની શૈક્ષણિક મર્યાદા રાખવામાં આવી છે. મધ્યાન ભોજન કેન્દ્રના સંચાલક તરીકે 20 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીના કોઈપણ વ્યક્તિ છઠી સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી અરજી કરી શકે છે. ત્યારબાદ આ પદ પર મામલતદાર કચેરીએથી ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થશે.