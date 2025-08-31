ETV Bharat / state

'મન કી બાત' ના 125માં એપિસોડમાં પ્રથમ વખત જુનાગઢ સીધું જોડાયુ, સંતો, મહંતો સહિતના જોડાયા - 125TH EPISODE OF MANN KI BAAT

જુનાગઢના સંતો, મહંતોએ મન કી બાત કાર્યક્રમ નિહાળ્યો
જુનાગઢ : વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા મન કી બાત કાર્યક્રમ અંતર્ગત દેશની વિવિધ ઉપલબ્ધિઓ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના માધ્યમ થકી મન કી બાત કાર્યક્રમ કરીને લોકો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ પાછલા 11 વર્ષથી થઈ રહ્યો છે. જેમાં આજે પ્રથમ વખત વડાપ્રધાન મોદીના મન કી બાત પ્રસારણ કાર્યક્રમમાં જુનાગઢ જોડાયું હતું. જેમાં ભવનાથના સાધુ સંતો અને સામાન્ય લોકો મન કી બાત કાર્યક્રમમાં જોડાઈને વડાપ્રધાને આપેલા સંદેશાને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો હતો.

મન કી બાત 125મો એપિસોડ : છેલ્લા 11 વર્ષથી વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા મન કી બાત કાર્યક્રમ અંતર્ગત દેશના અલગ અલગ જિલ્લાઓ અને વિશેષ ઉપલબ્ધિ ધરાવતા લોકો સાથે સીધો સંવાદ કરીને તેમના પ્રતિભાવો અને વિશેષ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરેલા લોકોનો અનુભવ દેશના સામાન્ય લોકો અને રમતગમત સાથે જોડાયેલા ખેલાડીઓ સુધી પહોંચે તે માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આજે પ્રસારિત થયેલા મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશમાં આવેલી પૂરની પરિસ્થિતિ અને રમતગમત ક્ષેત્ર સાથે કાશ્મીરમાં ઉજળા સંજોગોને લઈને મોદી દ્વારા ખેલાડીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરવામાં આવ્યો હતો. મન કી બાત કાર્યક્રમના 125માં એપિસોડમાં આજે પ્રથમ વખત જુનાગઢ સીધું જોડાયું હતું. વડાપ્રધાન મોદી સાથે મન કી બાત કાર્યક્રમ અંતર્ગત તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા વિચારોને સાંભળ્યા હતા.

પ્રથમ વખત જુનાગઢ સીધી રીતે જોડાયું : મન કી બાત કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે એક છેલ્લા 11 વર્ષના 125માં એપિસોડમાં જુનાગઢ પ્રથમ વખત સીધી રીતે વડાપ્રધાન મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમમાં જોડાય હતું. જેમાં ભવનાથ સ્થિત ગુરુ ગોરક્ષનાથ આશ્રમ ખાતે વિશેષ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. જેમાં ભવનાથ વિસ્તારના સાધુ સંતોની સાથે સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી સન્યાસીઓ પણ હાજર રહીને વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલી મન કી બાતને સાંભળવામાં આવી હતી. આ સિવાય ભાજપના કાર્યકરો અને અન્ય લોકો પણ સીધા પ્રસારણમાં જોડાઈને પ્રથમ વખત મન કી બાત કાર્યક્રમમાં જુનાગઢની હાજરીને વધુ પ્રસ્તુત બનાવી હતી.

