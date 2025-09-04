ETV Bharat / state

જુનાગઢ: માંગરોળમાં જર્જરિત મકાન ધરાશાયી, દાદા-પૌત્રનું કરુણ મૃત્યુ - DILAPIDATED BUILDING COLLAPSE

જર્જરીત મકાન અચાનક મધ્ય બપોરે તૂટી પડતા અહીંથી બાઈક સાથે પસાર થતાં દાદા અને પૌત્રનનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 4:45 PM IST

જુનાગઢ: માંગરોળમાં આવેલા ચા બજાર વિસ્તારમાં ઘણા સમયથી બંધ હાલતમાં અને એકદમ જર્જરીત મકાન અચાનક મધ્ય બપોરે તૂટી પડતા અહીંથી બાઈક સાથે પસાર થતાં દાદા અને પૌત્રનનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું છે. અકસ્માતમાં દાદા અને પુત્રનું મોત થતા સમગ્ર માંગરોળ શહેરમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

માંગરોળમાં મકાન તૂટી પડ્યું બેના મોત:

જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ શહેરમાં આજે મધ્ય બપોરે ચા બજાર વિસ્તારમાં આવેલું અને પાછલા ઘણા સમયથી બંધ હાલતમાં રહેલું એક જર્જરીત મકાન તૂટી પડતા અકસ્માતમાં દાદા અને પૌત્રનુ મોત થયું છે. બપોરના સમયે જ્યારે માંગરોળના હુસેનભાઇ ઘાંચી અને તેના પાંચ વર્ષનો પૌત્ર તેમની બાઈક પર બેસીને ચા બજાર વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. જર્જરીત મકાન પાસેથી પસાર થવાના સમય આખુ મકાન અચાનક પત્તાના મહેલની માફક તૂટી પડતા મકાનના મલબામાં દાદા અને પૌત્રની સાથે તેમનું બાઈક પણ દબાઈ ગયું હતું. જેમાં ઘટનાસ્થળે જ હુસેનભાઇ ઘાંચી અને તેના પાંચ વર્ષના પૌત્રનું મોત થતા સમગ્ર માંગરોળ શહેરમાં ભારે શોકની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે.

ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક તંત્રની કામગીરી:

મકાન અચાનક ધરાસાઈ થતા મકાનના મલવામાં બાઈક સાથે એક પુરુષ અને બાળક દબાયા હોવાની જાણ આસપાસના લોકોને તુરંત થતા તમામ લોકોએ મકાનના કાટમાળ નીચેથી દબાયેલા બંને વ્યક્તિને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. જેમાં થોડો સમય બાદ ફાયર વિભાગની ટીમ પણ જોડાઈ હતી પરંતુ મકાનના કાટમાળમાં દબાયેલા દાદા પૌત્રને બચાવવામાં સફળતા મળી ન હતી. મકાનના કાટમાળમાંથી બંને વ્યક્તિને બહાર કાઢીને માંગરોળ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબો એ બંનેને મૃત જાહેર કરતા પરિવારજનોમાં પણ ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે. હાલ સમગ્ર મામલામાં માંગરોળ પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

