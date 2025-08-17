જુનાગઢ : વિસાવદર તાલુકાનું જાંબાળ ગામનું ઠુંમર દંપતી કોરોના સંક્રમણ સમય દરમિયાન બેરોજગાર બન્યા બાદ, આજે ગાય આધારિત પંચગવ્ય ચીજ વસ્તુઓનું ઘરેથી ઉત્પાદન કરીને વાર્ષિક 8 થી 10 લાખ જેટલું વળતર મેળવી રહ્યા છે. બેરોજગાર થયા બાદ પણ સ્વબળે કઈ રીતે રોજગારી મેળવી શકાય તેનું આદર્શ અને ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત ગામનું આ દંપતિ છે.
આત્મબળે રોજગારીના દ્વાર ખોલતું જાબાળનું ઠુંમર દંપતી : જુનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના જાંબાળ ગામના હેતલબેન અને કૈલાશભાઈ જે એવું દંપતી છે કે જે બેરોજગાર કોઈપણ વ્યક્તિને સ્વ બળે કઈ રીતે રોજગારી પ્રાપ્ત કરી શકાય, તેનું આદર્શ અને ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. 2019માં આવેલા કોરોના સંક્રમણ કાળ બાદ હેતલબેન પોતાના બ્યુટી પાર્લરના ધંધામાં બેરોજગાર થાય ત્યારે પરિવારની આર્થિક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે કઈ રીતે રોજગારી પ્રાપ્ત કરવી તે સૌથી મોટો સવાલ ઊભો થયો હતો.
આ સમય દરમિયાન હેતલબેને સ્વ સહાય જૂથો પાસેથી વિગતો પ્રાપ્ત કરીને ગાય આધારિત પંચગવ્ય ચીજ વસ્તુઓનું ઘરેથી ઉત્પાદન કરીને તેને લોકો સુધી પહોંચાડી ગૃહ ઉદ્યોગ થકી રોજગારી મેળવી શકાય છે. તેના પ્રયત્નો શરૂ કર્યા પાંચ વર્ષ સુધી ગાય આધારિત ચીજ વસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં મહેનતનું પરિણામ ધીરે ધીરે મળવા લાગ્યું. આજે હેતલબેન અને કૈલાશભાઈ ઠુંમર વર્ષના 8 થી 10 લાખ રૂપિયાનું આર્થિક વળતર તેમના આત્મબળે અને પંચગવ્યમાંથી ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓના વેચાણથી મેળવી રહ્યા છે.
ગાય આધારિત ચીજ વસ્તુઓનું ઘરેથી વેચાણ : ગાય આધારિત પંચવ્ય ચીજોમાંથી ઉત્પાદિત થયેલી ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ હેતલબેન અને કૈલાશભાઈ ઠુંમર સરકાર દ્વારા આયોજિત સરસ મેળામાં સ્ટોલ ખોલીને તેમના દ્વારા ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ વહેંચી રહ્યા છે.
તેઓ પોતાના ઘરેથી 22 જેટલી ચીજ વસ્તુઓ કે જેમાં ગાયના ગોબર ગૌમૂત્ર અને પંચગવ્યમાંથી તૈયાર થતી ધૂપબત્તી અગરબત્તી ગણેશની મૂર્તિ ગોબરની, રાખડી, ગોબરમાંથી બનેલી પારાની માળા, ચાર પ્રકારના સાબુ, સંપૂર્ણપણે ગોબરમાંથી બનેલા દીવા જેવી અલગ અલગ 20 જેટલી વસ્તુઓ કે જેની બનાવવામાં ગાયનું ગોબર ગૌમૂત્ર અને પંચગવ્ય ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. તેને પોતાના ઘરેથી બનાવીને ઘરેથી જ વેચાણ કરી રહ્યા છે.
પંચગવ્યમાંથી બનતી અન્ય ચીજ વસ્તુઓ : હેતલબેન અને કૈલાશભાઈ ઠુંમર પંચગવ્યમાંથી અલગ અલગ ચાર પ્રકારના સાબુ કે જેમાં ઇંગોરિયાનો સાબુ, પંચગવ્ય સાબુ 21 ઔષધી સાથેનો ગૌમૂત્રમાંથી બનેલો સાબુ, કેશુડાના સાબુની સાથે ધર્મ વિધિમાં ઉપયોગમાં આવતા ધૂપ કે જેમાં પવિત્ર મનાતા ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્રની સાથે અન્ય ઔષધીઓ મેળવીને હવન સામગ્રી પણ બનાવવામાં આવે છે.
આ સિવાય ઠુંમર દંપતિ ગાયના ગોબરમાંથી ટેબલ પર રાખવાનું મોબાઈલનું સ્ટેન્ડ ગોબરના તોરણ ગણપતિની અલગ અલગ પ્રકાર અને સાઈઝની મૂર્તિઓ, નવરાત્રી અને દિવાળી જેવા પવિત્ર તહેવારોમાં ગોબરમાંથી બનેલા દીવા હવનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ગોબરમાંથી બનેલા ઔષધી યુક્ત ગોબરના છાણા સહિત 20 જેટલી ચીજ વસ્તુઓ ઠુંમર દંપતિ પોતાના ઘરે ગૃહ ઉદ્યોગ મારફતે બનાવીને વર્ષભર ખૂબ સારી આર્થિક કમાણી પણ કરી રહ્યા છે.
