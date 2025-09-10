ETV Bharat / state

જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત, આગામી ચૂંટણી માટે રણનીતિ ઘડાશે

ભવનાથના પ્રેરણા ધામમાં આજથી કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત થઈ છે, જે 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે.

જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: ભવનાથના પ્રેરણા ધામમાં આજથી કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત થઈ છે, જે 20 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. આ પ્રશિક્ષણ વર્ગનો પ્રારંભ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કે. સી. વેણુગોપાલ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, પ્રદેશ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક, પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી સહિત પૂર્વ અને વર્તમાન ધારાસભ્યો, જિલ્લા પ્રમુખો અને પ્રદેશના અગ્રણી નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. આ પ્રસંગે આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને પક્ષની નીતિ અને રણનીતિ પર બંધ બારણે ચર્ચા થઈ હતી.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગનો પ્રારંભ:

જુનાગઢના ભવનાથ સ્થિત પ્રેરણા ધામમાં આજથી શરૂ થયેલા આ પ્રશિક્ષણ વર્ગનો હેતુ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરવાનો છે. આગામી 10 દિવસ સુધી ચાલનારા આ વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય નેતાઓ હાજરી આપીને ચૂંટણીલક્ષી ફેરફારો અને સંગઠનાત્મક વ્યૂહરચના પર ચર્ચા કરશે. આ પ્રથમ વખત છે કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે આવા સ્તરે સંગઠનાત્મક પ્રશિક્ષણનું આયોજન કર્યું છે.

જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય નેતાઓની ચહલપહલ:

આ પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સહિત અનેક રાષ્ટ્રીય નેતાઓની હાજરીથી ભવનાથમાં રાજકીય ચહલપહલ જોવા મળી રહી છે. 12 સપ્ટેમ્બરે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી જુનાગઢની મુલાકાતે આવશે, જે દરમિયાન અન્ય રાષ્ટ્રીય નેતાઓ પણ હાજર રહેવાની શક્યતા છે. પ્રથમ દિવસે રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈ, મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ પ્રગતિ આહિર, પૂર્વ ધારાસભ્યો ઋત્વિક મકવાણા, લલિત વસોયા, બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા, શક્તિસિંહ ગોહિલ અને મહમદ જાવેદ પીરઝાદા હાજર રહ્યા હતા. જોકે, રાહુલ ગાંધીના નજીકના ગણાતા પરેશ ધાનાણી અને પૂર્વ પ્રદેશ મહિલા પ્રમુખ જેની ઠુમ્મર પ્રથમ દિવસે હાજર રહ્યા ન હતા.

જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત
જુનાગઢ: ભવનાથ પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ વર્ગની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

શક્તિસિંહ ગોહિલનું નિવેદન:

પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાજ્યસભા સભ્ય શક્તિસિંહ ગોહિલે પ્રશિક્ષણ વર્ગ અંગે જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સંગઠનાત્મક કાર્યક્રમની શરૂઆત જુનાગઢથી કરી છે. આ 10 દિવસની શિબિરમાં ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને મહાનગરોના પ્રમુખોને પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવશે, જેથી ભાજપને નવી રણનીતિ સાથે ટક્કર આપી શકાય. નેપાળમાં ચાલી રહેલા રાજકીય સંકટ અંગે શક્તિસિંહ ગોહિલે કેન્દ્ર સરકાર પર આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, અમેરિકાએ પોતાના નાગરિકોને નેપાળમાંથી સુરક્ષિત પરત લાવ્યા છે, પરંતુ ભારત સરકારે નેપાળમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકો માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરી નથી. તેમણે કેન્દ્ર સરકારને આ મુદ્દે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS NATIONAL TRAINING CAMPJUNAGADHBHAVANATH PRERNA DHAMCONGRESSCONGRESS NATIONAL TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.