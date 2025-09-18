ETV Bharat / state

જુનાગઢ: રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત સ્થગિત, અમિત ચાવડાએ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની આજની જુનાગઢ મુલાકાત દિલ્હીમાં ખરાબ હવામાનને કારણે સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

જુનાગઢ: રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત સ્થગિત
જુનાગઢ: રાહુલ ગાંધીની મુલાકાત સ્થગિત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની આજની જુનાગઢ મુલાકાત દિલ્હીમાં ખરાબ હવામાનને કારણે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. દિલ્હી હવાઈ મથકથી તેમનું વિમાન ઉડાન ભરી શક્યું ન હોવાથી આ મુલાકાત આવતીકાલ સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, રાહુલ ગાંધી આવતીકાલે સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ જુનાગઢની મુલાકાતે આવશે અને પ્રશિક્ષણ વર્ગની પૂર્ણાહુતિ બેઠકમાં હાજરી આપશે. આ બેઠકમાં તેઓ જિલ્લા પ્રમુખોને આગામી સામાન્ય ચૂંટણીઓ અને પાર્ટી સંગઠનને મજબૂત કરવા અંગે માર્ગદર્શન આપશે.

અમિત ચાવડાનો ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર આરોપ:

અમિત ચાવડાએ મીડિયા સાથે વાતચીતમાં ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરીના મુદ્દે એક વિશેષ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આજે સવારે દિલ્હીમાં પત્રકાર પરિષદમાં રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચની વોટ ચોરીમાં સંડોવણીનો ખુલાસો કર્યો હતો. આ અભિયાન ગુજરાતમાં પણ શરૂ થયું છે, જેનો ઉદ્દેશ રાજ્યના દરેક મતદારને વોટ ચોરી અંગે જાગૃત કરવાનો અને ભાજપ દ્વારા થયેલી કથિત વોટ ચોરીની હકીકતો લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે.

નવસારી લોકસભા બેઠક પર વોટ ચોરીનો આરોપ:

અમિત ચાવડાએ દાવો કર્યો કે નવસારી લોકસભા બેઠકની ચોર્યાસી વિધાનસભા બેઠકમાં 20,000થી 25,000 બોગસ મતદારો ઊભા કરીને ભાજપના નેતા સી.આર. પાટીલે ચૂંટણી લડી હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે આવી વોટ ચોરી આખી નવસારી લોકસભા બેઠક પર કેટલી થઈ હશે તેની તપાસ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. આગામી દિવસોમાં અન્ય વિધાનસભા અને લોકસભા બેઠકો પર પણ વોટ ચોરીના પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં કોંગ્રેસને નોંધપાત્ર સફળતા મળી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH RAHUL GANDHICONGRESS LEADER RAHUL GANDHIVISIT POSTPONEDRAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.