10 વર્ષના હનુમાન ભક્તની અનોખી શ્રદ્ધા : શાલ પર બનાવ્યું રામચંદ્રજી અને હનુમાનજીની મૈત્રીનું ચિત્ર - HANUMAN JAYANTI 2025

બાળ ચિત્રકાર મીત કુંડારીયા ( ETV Bharat Gujarat )

Published : April 12, 2025 at 10:21 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 11:14 AM IST

જૂનાગઢ : આજે હનુમાન જયંતી છે, ત્યારે જૂનાગઢના 10 વર્ષના બાળક મીત કુંડારીયાએ હનુમાનજી પ્રત્યેની પોતાની શ્રદ્ધા કલાકારી રૂપે પ્રગટ કરવાનો વિચાર કર્યો અને ત્રણ દિવસ પૂર્વે રામ સાથે હનુમાનજીનું એક ચિત્ર બનાવવાની શરૂઆત કરી. ત્રણ દિવસ બાદ આ ચિત્ર પૂર્ણ થતા હનુમાન જયંતીના દિવસે મીત તેના વતન ખાંભલા ગામના હનુમાન મંદિરે ચિત્ર સાથેની શાલ અર્પણ કરીને હનુમાન જયંતીની ઉજવણી કરશે. દસ વર્ષના બાળકની હનુમાન ભક્તિ : જૂનાગઢના મીત કુંડારિયાએ હનુમાનજી પ્રત્યે પોતાની અનન્ય શ્રદ્ધા અનોખી રીતે વ્યક્ત કરી છે. બાળ ચિત્રકારે ફૂટની શાલમાં રામચંદ્રજી અને હનુમાનનું એક ચિત્ર તૈયાર કર્યું છે. તૈયાર થયેલ આ ચિત્ર હનુમાન જયંતીના દિવસે મિત તેના વતન ખાંભલા ગામના હનુમાનજી મંદિરે અર્પણ કરીને અનોખી રીતે હનુમાન જયંતિની ઉજવણી કરશે. શાલ પર બનાવ્યું રામચંદ્રજી અને હનુમાનજીની મૈત્રીનું ચિત્ર (ETV Bharat Gujarat)

