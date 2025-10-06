જુનાગઢ: નિવૃત્ત વન અધિકારી સાથે 40 લાખની ઉઘરાણીનો કિસ્સો, રાજકોટની બે મહિલા અને એક યુવાનની અટકાયત

ETV Bharat / state

નિવૃત્ત રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર પાસેથી અંગત પળોનો વીડિયો બનાવી 40 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમની ઉઘરાણી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 3:33 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં નિવૃત્ત રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર પાસેથી અંગત પળોનો વીડિયો બનાવી 40 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમની ઉઘરાણી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ગઈકાલે મધ્યરાત્રિએ જુનાગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં નિવૃત્ત વન અધિકારીએ ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે રાજકોટની બે મહિલા અને જુનાગઢના એક યુવાનની અટકાયત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ફેસબુક દ્વારા સંપર્ક અને ઉઘરાણીનો પ્રયાસ

ફરિયાદી અને આરોપી મહિલા ફેસબુક દ્વારા સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને એકબીજા સાથે નજીકનો પરિચય બાંધ્યો હતો. આરોપી મહિલાએ ફરિયાદીને રાજકોટ અને ત્યાંથી ચોટીલાની એક હોટલમાં મળવા બોલાવ્યા હતા. ચોટીલાની હોટલમાં બંનેએ અંગત પળો માણી, જે દરમિયાન મહિલાએ ગુપ્ત રીતે વીડિયો બનાવ્યો હતો. આ વીડિયો તેણે રાજકોટની અન્ય એક મહિલાને વોટ્સએપ દ્વારા મોકલ્યો હતો. બંને મહિલાઓએ જુનાગઢના એક યુવાન સાથે સાંઠગાંઠ કરીને નિવૃત્ત વન અધિકારી પાસેથી 40 લાખ રૂપિયાની ઉઘરાણીનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને તેઓએ રકમની માંગણી કરી હતી.

પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી

ફરિયાદીએ આ બાબતે જુનાગઢ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી. આજે રાજકોટની બે મહિલા અને જુનાગઢના એક યુવાનની અટકાયત કરવામાં આવી છે, અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.

