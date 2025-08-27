જૂનાગઢ: નકલીની પરંપરા જાણે કે રોકાવાનું નામ નથી લઈ રહી તે પ્રકારે સમગ્ર રાજ્યમાંથી બોગસ અને નકલી લોકો પકડાઈ રહ્યા છે. જેમાં આજે નવા સંસ્કરણ તરીકે કેશોદના આંબાવાડી વિસ્તારમાં ગણેશ ઓફસેટ નામના સ્થળ પરથી મારુતિ કેપિટલ નામનું સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ ચલાવતા રવિ ગોહિલ નામના એક શખ્સની પોલીસે અટકાયત કરી છે. જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આરોપી રવિ ગોહિલ સામે સુઓમોટો એફ.આર આઇ કરીને તેની તપાસ કરતા કેશોદના આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલા સરસ્વતી માર્કેટમાં ગણેશ ઓફસેટ નામના સ્થળ પરથી આરોપી રવી ગોહિલ લોકોને શેર બજારમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપીને તેના બદલામાં આર્થિક રકમ વસૂલતો હતો. આવી વિગતોને ધ્યાને રાખીને જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપી રવિ ગોહિલની અટકાયત કરી છે.
કોલ કરી whatsapp ગ્રુપમાં લોકોને જોડતો
રવિ ગોહિલ પાસે શેર બજારમાં રોકાણ કરવાની કોઈ યોગ્યતા કે લાયકાત ન હોવા છતાં પણ તે બોગસ પેઢી ઊભી કરીને લોકોને કોલ કરી તેના whatsapp ગ્રુપમાં જોડીને શેર બજારમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપીને લોકો પાસેથી નાણા ખંખેરતો હતો. પોલીસે તપાસ કર્યા બાદ રવિ ગોહિલના કબજામાંથી જે દસ્તાવેજો મળ્યા છે તેમાં અલગ અલગ રાજ્યના લોકોના ડિમેટ ડેટા મેળવીને સ્ટોક, નિફ્ટી બેન્ક, નિફ્ટીમાં શેર ખરીદવા કે તેને વેચવાના વિકલ્પની સલાહ આપવા બદલ તે લોકો પાસેથી ચાર્જ વસૂલતો હતો. આરોપી કોઈ પણ વ્યક્તિને ફસાવવા માટે કોલ મારફતે ડેમો પણ આપતો હતો અને ત્યારબાદ તે તેના મારુતિ કેપિટલ નામના સોશિયલ મીડિયાના ગ્રુપમાં લોકોને એડ કરીને તેની પાસેથી સલાહના બદલામાં રૂપિયા ઉઘરાવતો હતો.
પોલીસ તપાસમાં દસ લાખ જેટલા ડેટા થયા એકત્ર
લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સુઓમોટો એફ.આર.આઈ કરીને આરોપીની અટકાયત કર્યા બાદ તેની કામ કરવાની જગ્યા પર તપાસ કરતા અહીંથી ડિમેટ એકાઉન્ટ હોલ્ડરના નામો, મોબાઇલ નંબર, ઇમેલ, યુઝર આઇડી અને લોગ ઈન આઈડી સહિત 10 લાખ જેટલા ડેટા પોલીસને તપાસ દરમિયાન હાથ લાગ્યા છે. ઓફિસમાંથી કોમ્પ્યુટર, સીપીયુ, યુપીએસ, બે મોબાઈલ અને 42,800 નો મુદ્દામાલ પણ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે. અહીંથી પોલીસને લોકોના ડેટા સાથેની એક પેન ડ્રાઈવ પણ મળી છે. જેમાં પણ કેટલાક ગુપ્ત દસ્તાવેજો હોવાની પોલીસને શંકા છે.
હાલ કોઈપણ ફરિયાદી સામે આપ્યું નથી
પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપી રવિ ગોહિલ સામે હજુ સુધી કોઈપણ ફરિયાદી સામે આવ્યું નથી. પરંતુ તેના કામ કરવાના સ્થળ પરથી અલગ અલગ એકાઉન્ટ હોલ્ડરના 10 લાખ જેટલા ડેટાઓ પ્રાપ્ત થયા છે. પોલીસ સમગ્ર ડેટાનું વિસ્તૃતીકરણ કરીને તેનો વ્યક્તિગત સંપર્ક કરી આરોપી રવિ ગોહિલ દ્વારા તેમને કોઈ આર્થિક રીતે છેતરપિંડીમાં સપડાવ્યા છે કે કેમ તેને લઈને આજથી તપાસ શરૂ કરી છે. જેમ જેમ તપાસ ખૂલતી જશે તેમ તેમ સમગ્ર મામલામાં કોઈ ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતાઓ પણ પોલીસે વ્યક્ત કરી છે.
