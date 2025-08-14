જૂનાગઢ: લાગણી આ એક એવો શબ્દ કુદરતે પૃથ્વી પરના તમામ જીવોમાં આપ્યો છે જેના થકી કોઈ પણ જીવ સુખ કે દુઃખની અનુભૂતિ કરે છે. જ્યાં સુધી સમગ્ર પૃથ્વીની માનવજાત સાથે લાગણી અને તેની તરંગો જોડાયેલી છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ પરમ આનંદના સુખ સુધી પહોંચી શકતો નથી. તજજ્ઞોનું માનવું છે કે, લાગણીની તરંગો તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓનું મૂળ છે.
આમ આ લાગણીના તરંગોને કઈ રીતે ઓળખવી અને તેમાંથી કઈ રીતે બહાર આવવું તેવા જટિલ વિષય પર ભવનાથમાં આવેલા અને ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ દ્વારા સંચાલિત પારસધામમાં આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સના માધ્યમથી લાગણીની તરંગો નામનું એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવ્યું છે, જેમાં લાગણીની તરંગોથી થતા નુકસાન અને તેના પર કઈ રીતે કાબુ મેળવી શકાય તે માટે વિશેષ સમજણ આપવામાં આવી રહી છે.
લાગણી અને તેની તરંગો આધુનિક સમયની મોટી સમસ્યા:
લાગણી અને તેની તરંગો આ વિશ્વના કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલી જોવા મળે છે, જે રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની લાગણીને તરંગો મારફતે પ્રદર્શિત કરતો હોય છે એ જ લાગણી અને તેની તરંગો આજે વિશ્વના મોટાભાગના લોકો માટે સમસ્યાનું મૂળ બની ગયો છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિની સમસ્યાના મૂળમાં લાગણીની તરંગો આજે પણ જોડાયેલી છે, જેના થકી કોઈ પણ વ્યક્તિ આજે લાગણીના વહેણમાં વહેતો જોવા મળે છે.
વ્યક્તિ આજે લાગણીના વહેણમાં આવતા મોટાભાગની સમસ્યાનું સર્જન થતું હોય છે. લાગણીના વહેણમાંથી કઈ રીતે બચી શકાય તેના પર રાષ્ટ્રીય સંત ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજ દ્વારા ચતુર્માસ નિમિત્તે ભવનાથના પારસધામમાં 'ઈમોશનલ વેવ' નામનું પ્રદર્શન યોજાયું છે. આ પ્રદર્શનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિની લાગણી અને તેના દ્વારા થતી સમસ્યાનો સચોટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે.
પરમ આનંદ માટે લાગણીની તરંગોથી દૂર રહેવું જોઈએ:
કોઈ પણ જીવનું સર્જન કુદરતે પૃથ્વી પર પરમ તત્વના આનંદ માટે કર્યું છે, પરંતુ કોઈ પણ જીવના અસ્તિત્વ શરૂ થયાની સાથે જ તેમાં લાગણી અને તેની તરંગો જાણે કે અજાણે પ્રદર્શિત થતી રહે છે, જેને કારણે કુદરતે જીવોનું સર્જન પરમ તત્વના આનંદ માટે કર્યું છે તે થતો નથી અને કોઈ પણ જીવ સમસ્યામાં ઘેરાતો જોવા મળે છે. જેમાં સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત વિશ્વનો માનવ સમુદાય બન્યો છે.
આધુનિક સમયમાં રીલ, વોટ્સએપ, ફેસબુક અને મોબાઈલ મેનિયાની સાથે તેમના ફોલોવર્સની કોમેન્ટ, લાઇક, ડીસ-લાઇક અને વ્યુ પણ કોઈ પણ વ્યક્તિની લાગણી અને તેની તરંગોને પ્રભાવિત કરતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની લાગણીની તરંગોને કાબુમાં રાખી શકતો નથી અને જેથી તે અનેક સમસ્યામાં ઘેરાતો જોવા મળે છે.
ખોરાક, વર્તન, અન્યની ઈર્ષા, પહેરવેશ પણ જવાબદાર:
સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં મોબાઇલને બાદ કરતાં મોટા ભાગના વ્યક્તિઓ પોતાનો દેખાવ, ખોરાક, પહેરવેશ, અન્ય વ્યક્તિની ઈર્ષા, ચાડી, ચુગલી, ખોટું બોલવું, કોઈની કાન ભંભેરણી કરવી, આ પ્રકારના લાગણીના તરંગોમાં સતત તરતો જોવા મળતો હોય છે. જેને કારણે શરીરમાં માનસિક બીમારીની શરૂઆત થાય છે જે સમગ્ર શરીરને રોગોનું ઘર બનાવી નાખે છે.
આધુનિક સમયમાં આ જ પ્રકારના કિસ્સાઓ અનેક લોકોને આત્મહત્યા સુધી પહોંચાડી ચૂક્યા છે. સતત કોઈ પણ એક કે અનેક લાગણીની તરંગોમાં રહેવાને કારણે જે-તે વ્યક્તિનો સ્વભાવ પણ તેની લાગણીની તરંગો જેવો બની જાય છે. કોઈ વ્યક્તિ સતત ખોટું બોલે, ઈર્ષા કરે, કોઈની ચાળી કરે કે કોઈ પણ આક્ષેપ કરે, આ પ્રકારની લાગણી જો સતત જે-તે વ્યક્તિ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવે તો અંતે આ લાગણીની તરંગો તેનો સ્વભાવ બની જાય છે જેમાંથી બહાર નીકળવું ખૂબ મુશ્કેલ છે.
આધ્યાત્મ અને ટેકનોલોજીનો સંગમ:
તમને જણાવી દઈએ કે, આ એક્ઝિબિશન અન્ય કોઈ પદ્ધતિથી નહીં પરંતુ આજના સમયમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવી રહેલી ટેકનોલોજી એવી આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરીને યોજવામાં આવ્યું છે. જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના લગણીઓની સમજૂતી આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સના સાધનો દ્વારા સમજાવવામાં આવી છે. આમ, આધ્યાત્મ અને ટેકનોલોજીનો અહીં અનોખો સંગમ જોવા મળે છે.
