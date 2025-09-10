AC ઓફિસમાંથી બહાર નીકળીને લોકોના ઘર સુધી જવા માટે કોંગ્રેસે શરૂ કર્યું નવું અભિયાન, જીલ્લા પ્રમુખોને અપાશે તાલીમ, જાણો....

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 8:34 PM IST

જુનાગઢ : આજથી જુનાગઢ ખાતે કોંગ્રેસની રાજ્યના જિલ્લા પ્રમુખો અને મહાનગરોના અધ્યક્ષોની પ્રશિક્ષણ શિબીર શરૂ થઈ છે. જેમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને પદાધિકારીઓ જિલ્લા પ્રમુખોને સંગઠન લક્ષી માર્ગદર્શન આપવા માટે આવી રહ્યા છે, ત્યારે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ પર ઓફિસમાં બેસીને રાજકારણ કરવાનો જે આરોપ લાગી રહ્યો હતો. તેનાથી હવે સ્વયં કોંગ્રેસ મુક્ત થવા જઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં ઓફિસમાંથી નહીં પરંતુ, લોકોના ઘર સુધી પહોંચીને રાજનીતિ કરવાની એક નવી રણનીતિ રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ બનાવી રહ્યું છે. જેના ભાગરૂપે આજથી જુનાગઢ ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લા પ્રમુખોની પ્રશિક્ષણ શિબિર શરૂ થઈ છે.

ઓફિસ નહીં લોકોના ઘરથી નવી રાજનીતિની શરૂઆત કરશે કોંગ્રેસ

આજથી જુનાગઢ ખાતે કોંગ્રેસની ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લા અને મહાનગરોના અધ્યક્ષોની 10 દિવસની પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન થયું છે. જેમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી સહિત સમગ્ર રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ 20 તારીખ સુધી ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લા પ્રમુખોને ચૂંટણી અને સંગઠન લક્ષી પ્રશિક્ષણ આપીને આગામી દિવસોમાં ગુજરાત રાજ્યમાં આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ તેમજ વર્ષ 2017માં આવી રહેલી ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીને લઈને પ્રત્યેક મતદારો સુધી પહોંચવાની એક યોજના કોંગ્રેસ બનાવી રહી છે.

જેના થકી ચૂંટણીના સમયમાં પ્રત્યેક મતદારો સુધી પહોંચી શકાય તે માટેનું આયોજન કોંગ્રેસ કરી રહી છે. જેના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રીય નેતાઓ દ્વારા ગુજરાતના જિલ્લા પ્રમુખોને પ્રશિક્ષણ આપીને ચૂંટણીના સમયમાં ભાજપને પડકાર ફેંકી શકાય અને ગુજરાતમાં ફરી કોંગ્રેસની સત્તા આવે તે દિશામાં કામ કરવાની એક રણનીતિ બનાવવામાં આવી રહી છે.

લાલજી દેસાઈ અને ગેનીબેન ઠાકોરે આપી પ્રતિક્રિયા

રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈએ Etv ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે સ્વીકાર કર્યો હતો કે, "અત્યાર સુધી ઓફિસમાંથી રાજકારણ કરવાના કોંગ્રેસ ઉપર જે આરોપ લાગી રહ્યા હતા, તેમાંથી શીખામણ લઈને હવે કોંગ્રેસ ઓફિસમાંથી નહીં, પરંતુ પ્રત્યેક મતદારોના ઘર સુધી પહોંચીને હકારાત્મક દિશામાં રાજીનીતી કરવાની શરૂઆત જુનાગઢથી કરી રહી છે. જેમાં રાષ્ટ્રીય આગેવાનો જિલ્લા પ્રમુખોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડીને ઓફિસની બહાર નીકળી પ્રત્યેક મતદારો સુધી કઈ રીતે પહોંચવું તેનું માર્ગદર્શન પણ કરશે.

ગુજરાતના એકમાત્ર કોંગ્રેસના બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ આગામી દિવસોમાં પાર્ટીની જે ભૂલ થઈ છે, તેને સુધારીને પ્રત્યેક મતદારો સુધી કઈ રીતે પહોંચી શકાય વધુમાં રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકારની જે બિન આવડત અને નકારાત્મક વૃત્તિ તેમજ બોગસ મતદાનને લઈને પ્રત્યેક મતદારોને કઈ રીતે સાચી હકીકત પહોંચાડી શકાય તે દિશામાં પણ 10 દિવસ ચાલનારી જિલ્લા અને મહાનગરોના અધ્યક્ષોની પ્રશિક્ષણ શિબિર ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે.

આ શિબિરમાંથી જે માર્ગદર્શન રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને રાહુલ ગાંધી દ્વારા જિલ્લા પ્રમુખને આપવામાં આવશે, તેના પર આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની સાથે 2017માં ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી લડવાની રણનીતિ પણ કોંગ્રેસ બનાવી રહી છે, અને તેના આધાર પર ચુંટણી રણનીતિમાં કોંગ્રેસ ભાજપને હરાવવાનો પ્રયાસ છે.

