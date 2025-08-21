જૂનાગઢ : ગતરોજ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવાને લઈને સાધુ-સંતો અને 3,000 કરતાં વધારે નાગરિકોએ એકઠા થઈને જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 અને 13 માં આવેલી અનેક રહેણાંક સોસાયટીમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
અશાંતધારો લાગુ કરવા પ્રચંડ માંગ : જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવાની લઈને પાછલા ઘણા સમયથી લોકો માંગ કરી રહ્યા હતા. જેમાં રાજકીય, સામાજિક અને ધર્મ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા આગેવાનોએ પણ અનેક વખત સમર્થન આપ્યું છે. સ્થાનિક, રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર વહીવટ તંત્ર સુધી જૂનાગઢ શહેરના બિન હિન્દુઓની વસ્તી ન ધરાવતા રહેણાંક વિસ્તારમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવા રજૂઆત થઈ રહી હતી.
જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું : જોકે, આ મુદ્દે સરકારે અંતિમ નિર્ણય નહીં કરતા હવે, જૂનાગઢ શહેરના 3000 કરતાં વધારે નાગરિકો, રાજકીય-સામાજિક અગ્રણીઓ સહિત ધર્મ-સંસ્થા સાથે જોડાયેલા સાધુ-સંતોએ રેલી કાઢી હતી. સાથે જ જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવી જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 અને 13 માં આવેલ રહેણાંક વિસ્તારોમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવા રજૂઆત કરી. જેમાં ભવનાથ ક્ષેત્ર, ઉપરકોટ વિસ્તાર, ભાટિયા ધર્મશાળા, જગમાલ ચોક, ટીંબાવાડી, સરગવાડા અને જોશીપરા સહિતના વિસ્તારને આવરી લેવા પણ માંગ કરી હતી.
જૂનાગઢના સાધુ-સંતોનું પણ સમર્થન : અશાંતધારાની અમલવારી થાય તેવી માંગ સાથે જૂનાગઢના ઝાંસીની રાણી સર્કલ વિસ્તારમાં એક સભા કરવામાં આવી હતી. જેમાં સામુહિક રીતે પ્રથમ વખત જૂનાગઢ શહેરના સાધુ-સંતો પણ જોડાયા હતા. જેમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને જૂનાગઢ શહેર ભાજપની સાથે જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના મેયર, ડે. મેયર સહિત કોર્પોરેટરો અને પદાધિકારીઓ પણ સામેલ થયા હતા.
સામાજિક આગેવાનોએ જણાવ્યું કે, પાંચેક વર્ષથી જૂનાગઢ શહેરના કેટલાક રહેણાંક વિસ્તારમાં બિન હિન્દુઓ દ્વારા મિલકત ખરીદીને પરિવાર સાથે આ વિસ્તારમાં રહેતા અન્ય લોકોને અડચણ ઊભી કરવામાં આવી રહી છે. તેના કારણે ધીમે ધીમે હિન્દુ લોકો પોતાની મિલકત વેચીને અન્યત્ર સ્થળાંતરિત થઈ રહ્યા છે. આ પ્રકારની ભાવના બંધ થાય અને જે વિસ્તારમાં બિન હિંદુઓની વસ્તી ક્યારેય જોવા મળી નથી, આવા વિસ્તારોમાં ઇરાદાપૂર્વક થઈ રહેલી મિલકત ખરીદીને રોકી શકાય માટે આ વિસ્તારોમાં અશાંત ધારો લાગુ થાય તેવી માંગ છે.
