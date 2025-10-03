જુનાગઢ: માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નવી સિઝનની મગફળીની આવક શરૂ, આગામી દિવસોમાં આવક વધવાની પૂરી શક્યતા
આગામી એક અઠવાડિયા બાદ જુનાગઢ યાર્ડમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં મગફળીની આવક થવાનો અંદાજ એપીએમસી દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
જુનાગઢ: જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નવી સિઝનની મગફળીની આવક ધીમે ધીમે શરૂ થઈ ચૂકી છે. પાછલા 20 દિવસ દરમિયાન 25 થી 30 હજાર સરેરાશ મગફળીની ગુણની આવક થઈ છે, જેમાં સૌથી નીચા 740 ઉંચા 932 અને સામાન્ય 800 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલોના બજાર ભાવો ખેડૂતોને મળી રહ્યા છે. આગામી એક અઠવાડિયા બાદ જુનાગઢ યાર્ડમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં મગફળીની આવક થવાનો અંદાજ એપીએમસી દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. મગફળીની પ્રારંભિક આવક હોવાને કારણે હજુ નિકાસકારો અને તેલ મિલરો સીધી રીતે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળી ખરીદ કરવા માટે ઉત્સાહ દર્શાવતા નથી, પરંતુ દિવાળી અને ત્યારબાદ આ સ્થિતિ હકારાત્મક બનશે.
જૂનાગઢમાં સિઝનની મગફળીની આવક શરુ:
જૂનાગઢમાં મગફળીની નવી આવક શરૂ થઈ ચૂકી છે. પાછલા 20 દિવસો દરમિયાન જુનાગઢ APMCમાં 25 થી 30 હજાર ગુણી મગફળીની આવક થઈ ચૂકી છે. હાલ આ આવકને પ્રારંભિક માનવામાં આવી રહી છે. આજથી વરસાદનું વાતાવરણ ધીમે ધીમે ચોખ્ખું થઈ રહ્યું છે ત્યારે આગામી એક અઠવાડિયા બાદ અને ખાસ કરીને દિવાળીના દિવસો દરમિયાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં નવી મગફળીની આવક થતી જોવા મળી શકે છે. હાલ જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 39 નંબરની મગફળીની આવક નોંધાઈ રહી છે. બજારભાવની વાત કરીએ તો નીચામાં 740 ઊંચામાં 932 અને સામાન્ય 800 રૂપિયા પ્રતિ 20 kg મગફળીના આવી રહ્યા છે. હાલ પ્રતિ દિવસ 120થી લઈને 150 ક્વિન્ટલ મગફળી વેચાણ માટે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવી રહી છે પરંતુ જેમ જેમ દિવાળી નજીક આવતી જશે તેમ તેમ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મગફળી જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઠલવાતી જોવા મળશે.
તેલ મિલરો અને નિકાસકારો ખરીદીથી દૂર
જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તેલ મિલરો અને નિકાસકારો હજુ સુધી નવી સિઝનની મગફળી ખરીદવા માટે પહોંચ્યા નથી તેની પાછળનું સીધું એક કારણ એ પણ છે કે પાછલા એક અઠવાડિયાથી સૌરાષ્ટ્ર માં સતત વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળે છે, જેને કારણે મગફળીમાં ભેજ હોવાથી તેલ મિલરો અને નિકાસકારો ખરીદીથી દૂર રહેતા હોય છે. વધુમાં હજુ પણ મોટાભાગની મગફળી ખેતરમાં હોવાને કારણે પણ ગુણવત્તાસભર અને ચોખ્ખી મગફળીની આવક થવાને એક અઠવાડિયા સુધીનો સમય લાગી શકે છે. એક અઠવાડિયા બાદ મગફળીની ખરીદી પુષ્કળ પ્રમાણમાં થતી જોવા મળી શકે છે. દિવાળીના સમય સુધીમાં માર્કેટમાં gj 32, gj 22 અને J 20 જાતની મગફળી પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વેચાણ અર્થે આવશે જેમાં તેલ મિલરો અને નિકાસકારો સૌથી વધારે ખરીદી માટે ઉત્સાહિત બનતા હોય છે.
બજાર ભાવો તેલની આયાત અને નિકાસ પર
આગામી દિવસોમાં મગફળીની પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવક થશે. આ દિવસો દરમિયાન ખાદ્યતેલની આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને તેની આયાત અને નિકાસની સ્થિતિ પર સ્થાનિક બજારોમાં મગફળીના બજાર ભાવોને લઈને કોઈ અંદાજ આવી શકે છે. જો મગફળીની સિઝનમાં આયાતી તેલની બોલબાલા રહે અને મગફળીની નિકાસમાં ઘટાડો જોવા મળે આવી પરિસ્થિતિમાં સ્થાનિક બજારોમાં મગફળીના બજાર ભાવ ખેડૂતોની અપેક્ષા કરતાં નીચા જોવા મળી શકે છે, પરંતુ જો મગફળીની સાથે ખાદ્યતેલની નિકાસ કરવામાં આવે તો ખેડૂતોએ જે અપેક્ષા મગફળીના બજાર ભાવોને લઈને રાખી હતી તેનાથી ઉચા બજાર ભાવો પણ મળી શકે છે. આ તમામ શક્યતાઓ તેલ અને મગફળીની આયાત અને નિકાસ પર નિર્ભર બનશે.
