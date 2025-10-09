જુનાગઢ APMCમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે સોયાબીનના ભાવોમાં મોટો ઘટાડો, ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી
ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે પ્રતિ 20 કિલો સોયાબીનના બજાર ભાવોમાં 400 રુપિયા કરતાં પણ વધારેનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
Published : October 9, 2025 at 3:59 PM IST
જુનાગઢ : APMCમાં આ વર્ષની નવી ખરીફ સીઝનની કૃષિ પેદાશોની આવક ધીમે ધીમે વધી રહી છે, પરંતુ સોયાબીનના ભાવોને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે પ્રતિ 20 કિલો સોયાબીનના બજાર ભાવોમાં 400 રુપિયા કરતાં પણ વધારેનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
જેને કારણે ખેડૂતો ચિંતિત બનીને ખેતીથી દૂર થવાનું મન બનાવી રહ્યા છે. આજે જુનાગઢ APMCમાં પ્રતિ 20 કિલો સોયાબીન 550 થી 600ના બજાર ભાવની હશે વેચાઈ રહ્યા હતા.
સોયાબીનના બજાર ભાવોમાં મોટો ઘટાડો ખેડૂતોમાં ચિંતા
ખરીફ સીઝનમાં સૌરાષ્ટ્રમાં મોટેભાગે મગફળી બાદ પાછલા બે-ત્રણ વર્ષથી સોયાબીન તેલીબીયા પાક તરીકે લેવામાં આવી રહ્યું છે. સોયાબીન વાવેતર વિસ્તાર અને તેના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. ગત વર્ષે પ્રતિ 20 કિલો સોયાબીનના ખેડૂતોને 950 થી લઈને 1100 સુધીના ખૂબ સારા કહી શકાય તેવા બજાર ભાવો મળ્યા હતા. જેને કારણે આ વખતે ખેડૂતોએ ખરીફ સિઝનમાં સોયાબીનના વાવેતર પર ખૂબ મદાર રાખ્યો હતો.
આજે નવી સિઝનના સોયાબીન જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચાણ માટે આવતા 550 થી લઈને 570 સુધીના બજાર ભાવે સોયાબીન ની જાહેર હરાજી થઈ હતી. જેને કારણે ખેડૂતોમાં ખૂબ નારાજગી જોવા મળી રહી છે. સરકાર સામાન્ય બજાર ભાવો માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નિર્ધારિત કરીને ખેડૂતોને ખુલ્લી બજારમાં ખરીફ કૃષિ પેદાશોના પોષણક્ષમ ભાવ મળે તે માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ તેવી માંગ પણ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે.
ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો કૃષિ જણશોના ભાવમાં ઘટાડો
પાછલા એક દસકા દરમિયાન ખેડૂતોના કૃષિ ઉત્પાદન દરમાં વધારો અને ઉત્પાદિત થયેલ કૃષિ પેદાશોના બજાર ભાવોમાં ઘટાડાની પરિસ્થિતિ ખેડૂતોને સૌથી વધારે અકડાવી રહી છે. ખાતર બિયારણ ખેતી પાછળ થતો મજૂરીનો ખર્ચ વીજળીનું બિલ અને તૈયાર થયેલા કૃષિ પાકો જે તે માર્કેટિંગ યાર્ડ સુધી પહોંચાડવા માટે વાહનના ખર્ચને બાદ કરતાં ખેડૂતોને આજે સોયાબીન મગફળી ઘઉં ચણા કે અન્ય કૃષિ પાકોના ઉત્પાદનમાં જોઈએ તેટલું વળતર મેળવી શકતો નથી. જેથી ખેડૂત હવે માથાનો દુખાવો બની રહેલી ખેતી થી ધીમે ધીમે દૂર થવાનું મન પણ બનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.
APMCમાં સોયાબીનની આવકની વિગતો
4 તારીખ અને શનિવારના દિવસે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 187 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની આવક થઈ હતી, તેવી જ રીતે સોમવારે 530 ક્વિન્ટલ 7 તારીખ અને મંગળવારે 915 ક્વિન્ટલ 8 તારીખ અને બુધવારે 1300 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની આવક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નોંધાઈ હતી. જે રીતે આવક વધી રહી છે, તેમ સોયાબીનના બજાર ભાવોમાં કોઈ વધારો થતો નથી. જેથી ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળે છે, અને આજના દિવસે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 1116 ક્વિન્ટલ સોયાબીનની આવક નોંધાઈ હતી.
