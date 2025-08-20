જુનાગઢ : પોરબંદર જિલ્લામાં બારે મેઘ ખાંગા સરેરાશ 13 ઇંચ વરસાદથી ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતીથી જુનાગઢ જિલ્લાના 72 અને પોરબંદર જિલ્લાના 20 કરતાં વધારે ગામો અતિ ભારે વરસાદને કારણે અસરગ્રસ્ત બન્યા છે, તો બીજી તરફ જૂનાગઢના માણાવદર અને પોરબંદરના રાણાકંડોળામાં એક મહિલા અને પુરુષ પર વીજળી પડતા તેનું મોત થયું છે. આ સિવાય જિલ્લાના મોટાભાગના ડેમો અતિ ભારે વરસાદને કારણે છલકાઈ ગયા છે.
જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં આજે શાળાઓ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં બંધ રાખવામાં આવી હતી. કાલે પણ અતિ ભારે વરસાદની સ્થિતિમાં શાળાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય સ્થાનિક શાળાના આચાર્યો દ્વારા કરવાની સત્તા પણ જિલ્લા કલેકટરો દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ સિવાય જે વિસ્તારમાં માર્ગ બંધ છે, તેવા તમામ ગામોમાં એસટી નિગમની બસોનું સંચાલન પણ હાલ પૂરતું બંધ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે.
જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં બારે મેઘ ખાંગા : જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળતી હતી. આજે પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે જૂનાગઢના માણાવદર તેમજ પોરબંદરના રાણાકંડોળા વિસ્તારમાં પુરુષ અને મહિલા પર વીજળી પડતા બંને વ્યક્તિના મોત થયા છે, તો બીજી તરફ રાણાવાવ તાલુકાની ભોડાસર સીમ શાળામાં પણ 40 કરતા વધારે બાળકો અને શાળાના પાંચ શિક્ષકો વરસાદી પૂરના પાણીમાં ફસાતા તેને NDRFની ટીમ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને તેમના ઘરે મોકલવામાં આવ્યા છે.
જુનાગઢ જિલ્લાના કણજામાં 6 લોકોનું રેસ્ક્યુ NDRF અને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ફાયર શાખા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલે પણ જુનાગઢ અને પોરબંદર સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેને પગલે શાળાના સ્થાનિક આચાર્યો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવાની સત્તા જિલ્લા કલેકટરો દ્વારા શાળાના મુખ્ય શિક્ષકોને આપવામાં આવી છે. આ સિવાય જે વિસ્તારમાં આજે માર્ગ બંધ છે, અને આવતીકાલે વરસાદનું રેડ એલર્ટ છે, આવા વિસ્તારો અને ગામડાઓમાં પણ એસ.ટી નિગમ દ્વારા સંચાલિત બસોની સેવાને હાલ પૂરતી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
માણાવદર નજીક દગડ ડેમનો પાળો તૂટીયો : માણાવદર નજીક આવેલો દગડ ડેમનો પાળો અતિ ભારે વરસાદને કારણે પાણીનો પ્રવાહ વધી જતા તૂટી ગયો છે. જેને કારણે માણાવદર દગડ ભાલચેડા અને જાંબુડા સહિત નિચાણ વાળા વિસ્તારોના કેટલાક ગામો અસરગ્રસ્ત બન્યા છે.
દગડ ડેમ આ વિસ્તારના કેટલા ગામડાઓને ઉનાળા દરમિયાન પીવાના પાણી માટે પણ ઉપયોગી થતો હોય છે. આજે પડેલા અતિભ ભારે વરસાદને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લાના 72 જેટલા ગામો અસરગ્રસ્ત બન્યા છે, ત્યારે આ ગામોમાં નાની મોટી બીમારીની તબીબી સારવાર લઈ રહેલા 20 જેટલા દર્દીઓને અન્યત્ર સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે.
સેલ્ટર હોમમાં લોકોને કરાયા સ્થળાંતર : જુનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર માંગરોળ અને કેશોદ પંથકના અંદાજિત 600 કરતાં પણ વધારે લોકોને સેલ્ટર હોમમાં વધુ વરસાદની સ્થિતિમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. જુનાગઢ જિલ્લામાં વધુ વરસાદ દરમિયાન તેમજ કોઈપણ આકસ્મિક આપત્તિના સમયમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને સ્થળાંતરિત કરી શકાય તે માટે 25 જેટલા સાયકલોન સેન્ટર પર ઉભા કરાયા છે.
જેમાં આ તમામ લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તો બીજી તરફ પોરબંદરમાં પણ 120 જેટલા લોકોનું રેસ્ક્યુ કરીને તેને પણ સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સાઇક્લોન્સ સેલ્ટર હોમમાં સ્થળાંતર કરાયું છે. આજે પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે પોરબંદર જિલ્લાના કુતિયાણા રાણાવાવ અને પોરબંદર ગ્રામ્યના 32 જેટલા માર્ગોને સુરક્ષાની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને બંધ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે.
રાણાવાવની ભોરાસર સીમ શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું રેસ્ક્યુ : રાણાવાવ તાલુકાની ભોરાસર સિમ શાળામાં 45 જેટલા વિદ્યાર્થી અને ચાર શિક્ષકોનું આજે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યુ હતુ. અચાનક પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે ભોરાસર ગામમાંથી રાણાવાવ તરફ આવવા વચ્ચે આવતા રસ્તાના પુલ પરથી પાણીનો પ્રવાહ વધી જતા તમામ 45 વિદ્યાર્થી અને ચાર શિક્ષકોને એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને તેના ઘરે સલામત રીતે પહોંચાડ્યા હતા.
જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના ડેમો છલોછલ : આજે પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના મોટાભાગના ડેમો વરસાદી પાણીથી ભરાઈ ગયા છે. એક જ દિવસમાં પડેલા વરસાદને કારણે આખા વર્ષનું પાણી ડેમોમાં એકત્ર થયું છે. જેમાં જુનાગઢ આણંદપુર ઓજત વિયર વેલીગ્ડન ભાખરવડ તેમજ પોરબંદરના અમીપુર સારણ અને સોરઠી ડેમ ભરાઈ ગયા છે. જેને કારણે આ ડેમો પર સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા થઈ શકે તે માટે વર્ષ દરમિયાનનું પાણી એકત્ર થયું છે.
જિલ્લામાં પડેલા વરસાદના આંકડા : અતિ ભારે વરસાદને કારણે પોરબંદર તાલુકામાં 215 એમ.એમ રાણાવાવ તાલુકામાં 146 અને કુતિયાણા તાલુકામાં 175 એમ.એમ વરસાદ નોંધાયો છે, તો બીજી તરફ જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડામાં 331 મિલિમિટર વરસાદ આજના દિવસમાં નોંધાયો છે. જે સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી વધારે માનવામાં આવે છે.
આ સિવાય માણાવદરમાં 206 મિલીમીટર વંથલીમાં 260 અને કેશોદમાં 280 મીલીમીટર વરસાદ આજે દિવસ દરમિયાન નોંધાયો છે. આ સિવાય માળિયા માંગરોળ વિસાવદર ભેસાણ તાલુકામાં પણ સામાન્ય થી લઈને 1 થી 2 ઇંચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો છે.
આ પણ વાંચો :