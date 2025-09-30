જુનાગઢ: ઓનલાઇન એપ્લિકેશન પર બનાવટી કાર વેચાણની જાહેરાત કરી લાખોની છેતરપિંડી કરનાર આરોપીની મુંબઈથી અટકાયત
જુનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ પર રહેતા એક તબીબને 25 સપ્ટેમ્બરે CARS24 અને OLX એપ્લિકેશન દ્વારા કારની અદલાબદલીના બહાને ધવલ પટેલે છેતર્યા હતા.
Published : September 30, 2025 at 9:27 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે ઓનલાઈન કાર વેચાણના નામે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનાર મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરના રહેવાસી ધવલ પટેલની મુંબઈના દહીંસર વિસ્તારમાંથી અટકાયત કરીને મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. આરોપી સામે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં 20થી વધુ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી ધોરણસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ઓનલાઈન છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા તબીબ
જુનાગઢના ઝાંઝરડા રોડ પર રહેતા એક તબીબને 25 સપ્ટેમ્બરે CARS24 અને OLX એપ્લિકેશન દ્વારા કારની અદલાબદલીના બહાને ધવલ પટેલે છેતર્યા હતા. આરોપીએ તબીબ પાસેથી અઢી લાખ રૂપિયા આંગડિયા મારફતે મંગાવ્યા હતા. છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતાં તબીબે જુનાગઢ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી અને આરોપી ધવલ પટેલ મુંબઈના દહીંસરમાં હોવાની માહિતી મેળવી તેની અટકાયત કરી. આ ગુનામાં આરોપીએ 70.90 લાખ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અલગ-અલગ નામો ધારણ કરીને છેતરપિંડી
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ધવલ પટેલ જૈમીન, હેમલ, અર્પિત, હાર્દિક, સંજય પટેલ અને રાજેન્દ્ર પંચાલ જેવા અલગ-અલગ નામો ધારણ કરીને લોકોને છેતરતો હતો. તે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ કરીને કારની ખરીદી-વેચાણની બનાવટી ડીલ કરતો અને ખરીદનાર કે વેચનારનો વિશ્વાસ જીતીને આંગડિયા મારફતે પૈસા લઈ લેતો. ત્યારબાદ મોબાઈલ નંબર બંધ કરી ફરાર થઈ જતો. આરોપી વેચનારને વધુ પૈસા આપવાની લાલચ અને ખરીદનારને બજાર કિંમત કરતાં ઓછા ભાવે કાર આપવાની લોભામણી વાતો કરીને છેતરતો હતો. પોલીસે આરોપી પાસેથી 12 અલગ-અલગ નંબરના સિમ કાર્ડ જપ્ત કર્યા છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
રાજ્યભરમાં નોંધાયેલા ગુનાઓ
ધવલ પટેલ સામે જુનાગઢ, જામનગર, અમરેલી, વલસાડ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, ભાવનગર અને સાબરકાંઠા જેવા જિલ્લાઓમાં 20થી વધુ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. જુનાગઢ પોલીસની તપાસમાં બે અન્ય કાર માલિકો સાથે પણ આરોપીએ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસે આ મામલે વધુ વિગતો એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
