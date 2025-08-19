ETV Bharat / state

સોશિયલ મીડિયા પર ટિપ્પણી પડી ભારે, પોલીસે અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર 5ને ઝડપ્યા, 1 વકીલ પણ ભરાયા - OFFENSIVE COMMENT ON SOCIAL MEDIA

કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ પર અભદ્ર કોમેન્ટ કરતા પહેલા ખૂબ વિચારજો કારણકે આવી જ કોમેન્ટ કરતા પાંચ લોકોને જેલની હવા ખાવી પડી છે.

અભદ્ર કોમેન્ટ કરનાર આરોપી
અભદ્ર કોમેન્ટ કરનાર આરોપી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read

જૂનાગઢ: જો તમે કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયાના ફોલોવર છો, તો ખૂબ જ સંભાળીને તેનો ઉપયોગ કરજો નહીંતર જેલની હવા ખાવી પડી શકે છે. આવો જ એક કિસ્સો જૂનાગઢમાં નોંધાયો છે. ઓગસ્ટ મહિનાની પહેલી તારીખે વિસાવદર પોલીસ મથકમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ વિડીયો પર કેટલાક લોકોએ મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ અપમાનજનક અને અભદ્ર ટિપ્પણી કરતા પોલીસે આજે રાજકોટ, જેતપુર, સુરત, અમદાવાદ અને વિસાવદરના પાંચ લોકોની અટકાયત કરી છે. તો સમગ્ર મામલામાં ભાવનગરના વકીલ નીરજ ટીમાણીયાને પકડી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

પોલીસે અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર 5ને ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયામાં કરી ટિપ્પણી ખાવી પડી જેલની હવા:

વર્તમાન સમયને સોશિયલ મીડિયાના સમય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનો ગમો-અણગમો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમો થકી સૌથી ઝડપી વ્યક્ત કરતા હોય છે. આ પ્રકારની આઝાદીની કેટલાક લોકો દ્વારા દુરુપયોગ થઈ રહ્યો હોવાનું જૂનાગઢ પોલીસની નજરમાં આવતા પોલીસે આજે રાજકોટના મનોજ વાઘેલા, જેતપુરના અરવિંદ સોદરવા, સુરતના વિનોદ કોન્ટ્રાક્ટર, અમદાવાદના જયંતિ પટેલ અને વિસાવદરના રમેશ રાદડિયાની સોશિયલ મીડિયા ફેસબુકના માધ્યમ પરથી મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી કરવા બદલ અટકાયત કરી છે. સમગ્ર મામલામાં રાજકોટના નીરજ ટીમાણીયા નામનો વકીલ પણ આ જ પ્રકારના દુષ્પ્રેરણા વાળા પ્રચારમાં સામેલ હોવાનું સામે આવતા પોલીસે નીરજની અટકાયત કરવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

અભદ્ર કોમેન્ટ કરતા પાંચ લોકોને ખાવી પડી છે જેલની હવા
અભદ્ર કોમેન્ટ કરતા પાંચ લોકોને ખાવી પડી છે જેલની હવા (Etv Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો થયો હતો વાયરલ:

ગત 1લી ઓગસ્ટના દિવસે વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા દ્વારા તાલુકામાં સસ્તા અનાજ ખરેખર લાભાર્થીઓને નહીં મળતા અન્ય જગ્યા પર પગ કરી ગયું છે તે મામલાને લઈને વિસાવદર પોલીસ મથકમાં કેટલાક લોકો સાથે ધરણા કર્યા હતા. આ સમયે પોલીસ મથકમાં મહિલા પીએસઆઇની સાથે અન્ય પીઆઇ પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ અને તાલુકા મામલતદાર પણ હાજર હતા. ધારાસભ્ય અને અધિકારીઓ વચ્ચે જે રીતે વાતચીત થઈ રહી હતી તેના વિડિયો કેટલાક લોકો બનાવી રહ્યા હતા, જેને થોડા સમય બાદ આમ આદમી પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

અભદ્ર કોમેન્ટ કરનાર આરોપી
અભદ્ર કોમેન્ટ કરનાર આરોપી (Etv Bharat Gujarat)

આ વીડિયોમાં મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ ખૂબ જ અભદ્ર અને અશોભનીય ટિપ્પણીઓ પણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે ટેકનીકલ સોર્સને આધારે સોશિયલ મીડિયા પર અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર પાંચ લોકોની આજે અટકાયત કરી છે. તમામને વિસાવદર કોર્ટમાં રજૂ કરાતા વિસાવદર કોર્ટે તમામ પાંચ આરોપીઓના જેલ વોરંટ ભરીને જૂનાગઢ જેલમાં ધકેલી દીધા છે.

પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓના કારનામા:

આમ આદમી પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા રાદડિયા વીડી નામની આઈડી પરથી 2, નીરજ ટીમલીયાની આઈડી પરથી 2, વાઘેલા મનોજની આઈડી પરથી 4, જય પટેલની આઈડી પરથી 5, એ.ડી. સોંદરવાની આઈડી પરથી 6, વિજય કોન્ટ્રાક્ટરની આઈડી પરથી 7, અને યુટ્યુબ પર વિનુભાઈ કેડિયાની આઈડી પરથી આ બધા વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. જેમાં તમામે અભદ્ર ટિપ્પણી કરીને મહિલા પોલીસ અધિકારીનું અપમાન કર્યું હોવાનું સામે આવતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ, 105 IPS / SPS અધિકારીઓની બદલી; જુઓ યાદી
  2. ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા

જૂનાગઢ: જો તમે કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયાના ફોલોવર છો, તો ખૂબ જ સંભાળીને તેનો ઉપયોગ કરજો નહીંતર જેલની હવા ખાવી પડી શકે છે. આવો જ એક કિસ્સો જૂનાગઢમાં નોંધાયો છે. ઓગસ્ટ મહિનાની પહેલી તારીખે વિસાવદર પોલીસ મથકમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ વિડીયો પર કેટલાક લોકોએ મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ અપમાનજનક અને અભદ્ર ટિપ્પણી કરતા પોલીસે આજે રાજકોટ, જેતપુર, સુરત, અમદાવાદ અને વિસાવદરના પાંચ લોકોની અટકાયત કરી છે. તો સમગ્ર મામલામાં ભાવનગરના વકીલ નીરજ ટીમાણીયાને પકડી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

પોલીસે અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર 5ને ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયામાં કરી ટિપ્પણી ખાવી પડી જેલની હવા:

વર્તમાન સમયને સોશિયલ મીડિયાના સમય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાનો ગમો-અણગમો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમો થકી સૌથી ઝડપી વ્યક્ત કરતા હોય છે. આ પ્રકારની આઝાદીની કેટલાક લોકો દ્વારા દુરુપયોગ થઈ રહ્યો હોવાનું જૂનાગઢ પોલીસની નજરમાં આવતા પોલીસે આજે રાજકોટના મનોજ વાઘેલા, જેતપુરના અરવિંદ સોદરવા, સુરતના વિનોદ કોન્ટ્રાક્ટર, અમદાવાદના જયંતિ પટેલ અને વિસાવદરના રમેશ રાદડિયાની સોશિયલ મીડિયા ફેસબુકના માધ્યમ પરથી મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી કરવા બદલ અટકાયત કરી છે. સમગ્ર મામલામાં રાજકોટના નીરજ ટીમાણીયા નામનો વકીલ પણ આ જ પ્રકારના દુષ્પ્રેરણા વાળા પ્રચારમાં સામેલ હોવાનું સામે આવતા પોલીસે નીરજની અટકાયત કરવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

અભદ્ર કોમેન્ટ કરતા પાંચ લોકોને ખાવી પડી છે જેલની હવા
અભદ્ર કોમેન્ટ કરતા પાંચ લોકોને ખાવી પડી છે જેલની હવા (Etv Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો થયો હતો વાયરલ:

ગત 1લી ઓગસ્ટના દિવસે વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા દ્વારા તાલુકામાં સસ્તા અનાજ ખરેખર લાભાર્થીઓને નહીં મળતા અન્ય જગ્યા પર પગ કરી ગયું છે તે મામલાને લઈને વિસાવદર પોલીસ મથકમાં કેટલાક લોકો સાથે ધરણા કર્યા હતા. આ સમયે પોલીસ મથકમાં મહિલા પીએસઆઇની સાથે અન્ય પીઆઇ પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ અને તાલુકા મામલતદાર પણ હાજર હતા. ધારાસભ્ય અને અધિકારીઓ વચ્ચે જે રીતે વાતચીત થઈ રહી હતી તેના વિડિયો કેટલાક લોકો બનાવી રહ્યા હતા, જેને થોડા સમય બાદ આમ આદમી પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

અભદ્ર કોમેન્ટ કરનાર આરોપી
અભદ્ર કોમેન્ટ કરનાર આરોપી (Etv Bharat Gujarat)

આ વીડિયોમાં મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ ખૂબ જ અભદ્ર અને અશોભનીય ટિપ્પણીઓ પણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે ટેકનીકલ સોર્સને આધારે સોશિયલ મીડિયા પર અભદ્ર ટિપ્પણી કરનાર પાંચ લોકોની આજે અટકાયત કરી છે. તમામને વિસાવદર કોર્ટમાં રજૂ કરાતા વિસાવદર કોર્ટે તમામ પાંચ આરોપીઓના જેલ વોરંટ ભરીને જૂનાગઢ જેલમાં ધકેલી દીધા છે.

પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીઓના કારનામા:

આમ આદમી પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા રાદડિયા વીડી નામની આઈડી પરથી 2, નીરજ ટીમલીયાની આઈડી પરથી 2, વાઘેલા મનોજની આઈડી પરથી 4, જય પટેલની આઈડી પરથી 5, એ.ડી. સોંદરવાની આઈડી પરથી 6, વિજય કોન્ટ્રાક્ટરની આઈડી પરથી 7, અને યુટ્યુબ પર વિનુભાઈ કેડિયાની આઈડી પરથી આ બધા વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. જેમાં તમામે અભદ્ર ટિપ્પણી કરીને મહિલા પોલીસ અધિકારીનું અપમાન કર્યું હોવાનું સામે આવતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ, 105 IPS / SPS અધિકારીઓની બદલી; જુઓ યાદી
  2. ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH NEWSSOCIAL MEDIA OFFENSIVE COMMENT5 ARRESTED FOR OFFENSIVE COMMENTSOCIAL MEDIA CRIMEOFFENSIVE COMMENT ON SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.