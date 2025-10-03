ETV Bharat / state

ગુજરાત ભાજપના નવા કેપ્ટન જગદીશ વિશ્વકર્મા, વતન બનાસકાંઠાના વરણાવાડા ગામમાં ખુશીનો માહોલ

વડગામ તાલુકાના વરણાવાડા ગામ તેમનું મૂળ વતન છે ત્યારે આજે જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રદેશ પ્રમુખ બનતા ગામમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 6:46 PM IST

બનાસકાંઠા: ગુજરાત ભાજપના નવા બનેલા કેપ્ટન જગદીશ વિશ્વકર્મા મૂળ બનાસકાંઠા જિલ્લાના છે. વડગામ તાલુકાના વરણાવાડા ગામ તેમનું મૂળ વતન છે ત્યારે આજે જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રદેશ પ્રમુખ બનતા ગામમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વર્ષ 1998 થી કાર્યકર તરીકે શરૂઆત કરનારા જગદીશ વિશ્વકર્માને આખરે પ્રમુખનુ પદ આપવામાં આવ્યું છે

જગદીશ વિશ્વકર્મા 1998 થી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે શરૂઆત કરી હતી તે બાદ તેઓ અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ બન્યા હતા, વર્ષ 2012માં અમદાવાદના નિકોલથી ચૂંટણી લડી તેઓ ધારાસભ્ય બન્યા હતા જે બાદ તેઓ નિકોલથી સતત ત્રણ ટર્મથી ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષથી તેઓ કેબિનેટ મંત્રી રહ્યા છે. હાલમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત સરકારમાં રાજ્યકક્ષા સહકારીતા મંત્રી છે. લઘુ, સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટિર, ખાદીનો કાર્યભારનો હવાલો છે ત્યારે હવે ભાજપે તેમને પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવ્યા છે ત્યારે ગામમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ગુજરાત ભાજપના નવા કેપ્ટન જગદીશ વિશ્વકર્મા, વતન બનાસકાંઠાના વરણાવાડા ગામમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

જગદીશ વિશ્વકર્મા મંત્રી હોવા છતાં ગામમાં તેઓ આવે ત્યારે સાદગી ભર્યું જીવન વિતાવે છે ગામના મિત્રોને મળે છે અને ગામના લોકો સાથે ગામના વિકાસમાં ક્યાંક આર્થિક સહાયની જરૂર હોય ત્યારે પણ તેઓ મદદ કરતા હોવાનું ગામલોકોએ જણાવ્યું છે. તેમના સાથી મિત્રો રહેલા ગ્રામજને કહ્યું કે, જગદીશ વિશ્વકર્મા ગામમાં જ્યારે પણ આવે છે ત્યારે તેમનામાં ખૂબ જ સાદગી જોવા મળે છે ક્યારેય તેઓ મંત્રી કે મોટા નેતા હોય તેઓ ભાવ રાખતા નથી સૌની સાથે હળી મળીને તેઓ રહે છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ગૌરવ કહી શકાય અને વરણાવાડા ગામના પનોતા પુત્ર જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બનતા ગામના લોકો ગૌરવની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે ત્યારે માતા પિતાએ પણ તેમનો દીકરો વધુ સફળ થાય અને તે આગળ વધતો રહે તેવા હૃદયથી આશીર્વાદ આપ્યા છે. ભાજપ પ્રદેશે પ્રમુખની રેસમાં સૌથી મોખરે નામ જગદીશ વિશ્વકર્માનુ ચાલતું હતું અને આખરે સરકારે તેમને ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવતા છે ત્યારે બનાસકાંઠા સહિત ગામના લોકોમાં ખુશીની લાગણી હાલતો જોવા મળી રહી છે.

કોણ છે જગદીશ વિશ્વકર્મા ?

  • પિતાનું નામ: ઈશ્વરભાઈ
  • માતાનું નામ : પાર્વતીબેન
  • જન્મ તારીખ: 12 ઓગસ્ટ, 1973
  • જન્મ સ્થળ: અમદાવાદ
  • મૂળ વતન : વરણાવાડા , તાલુકો - વડગામ, જીલ્લો - બનાસકાંઠા
  • વૈવાહીક સ્થિતિ: પરિણીત
  • જીવનસાથીનું નામ: અલ્કાબહેન
  • સર્વોચ્ચ લાયકાત: અંડર ગ્રેજ્યુએટ
  • અન્ય લાયકાત: એસ. વાય. બી.એ., એમ.બી.એ. ઈન માર્કેટિંગ (સર્ટિફિકેટ કોર્સ)
  • મત વિસ્તારનું નામ: નિકોલ
  • સંસદીય કારકિર્દીઃ સભ્ય, તેરમી ગુજરાત વિધાનસભા, 2012-17
  • હાલમાં : સહકારીતા કેબિનેટ મંત્રી,
  • અન્ય લાયકાતઃ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ટેક્સટાઈલ મશિનરી
  • પ્રવૃત્તિઓઃ સભ્ય, કારોબારી સમિતિ, શ્રી ધાંધર પંચાલ સેવા સમાજ, અમદાવાદ, જનરલ સેક્રેટરી, વિશ્વકર્મા પંચાલ લુહાર સુથાર મહામંડળ, ગુજરાત રાજ્ય.
  • શોખ: વાંચન, સ્વિમિંગ, બેડમિન્ટન, સમાજસેવા
  • પ્રવાસ: જાપાન, જર્મની, લાટવિયા, દુબઈ, સિંગાપોર, થાઈલેન્ડ

