મહેસાણા: ફૂડ વિભાગની રેડ બાદ રિપોર્ટિંગ કરવા ગયેલા પત્રકારો પર ફેક્ટરી સંચાલકનો હુમલો - ATTACK ON JOURNALISTS

મેહસાણાના વિજાપુરમાં પનીર બનાવતી ફેક્ટરીમાં ફૂડ વિભાગની રેડ બાદ રિપોર્ટિંગ કરવા ગયેલા પત્રકારો પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

ફેક્ટરી માલિક ગુંડાગર્દી ઉપર ઉતરી આવ્યો
ફેક્ટરી માલિક ગુંડાગર્દી ઉપર ઉતરી આવ્યો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 7:55 AM IST

વિજાપુર, મેહસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક પનીર બનાવતી ફેક્ટરીમાં ફૂડ વિભાગની રેડ બાદ રિપોર્ટિંગ કરવા ગયેલા પત્રકારો પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં પત્રકારોના કેમેરા, માઈક, અને અન્ય સાધનો તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટના બાદ વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

શંકાસ્પદ નકલી પનીર

વિજાપુરમાં આવેલા આવકાર વેરહાઉસમાં ડિવાઈન ફૂડ નામની એક ફેક્ટરીમાં ફુડ વિભાગ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ દરોડામાં એવી ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી કે અહીં પામ તેલનો ઉપયોગ કરીને શંકાસ્પદ નકલી પનીર બનાવવામાં આવતું હતું. આ સમગ્ર મામલો મીડિયાની જાણમાં આવતા કેટલાક પત્રકારો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.

ફેક્ટરીમાં ફૂડ વિભાગની રેડ બાદ રિપોર્ટિંગ કરવા ગયેલા પત્રકારોને જોઈને ઉશ્કેરાયો ફેક્ટરી માલિક (Etv Bharat Gujarat)

પત્રકારો પર હુમલો

પત્રકારો તેમની ફરજ નિભાવી રહ્યા હતા અને આ ફૂડ વિભાગની રેડ બાદ રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ફેક્ટરીના સંચાલક દિનેશ પટેલ અને અન્ય બે અજાણ્યા લોકોએ તેમની પર હુમલો કર્યો. હુમલાખોરોએ પત્રકારો સાથે ગાળાગાળી કરી, અને તેમના સાધનો પર હુમલો કર્યો. પત્રકારોના કેમેરા, માઇક, વાયર, ચશ્મા, અને મોબાઇલનો કેમેરો પણ તોડી નાખવામાં આવ્યો.

મીડિયાકર્મીઓ સામે ઉદ્ધતાઈ પર ઉતરી આવ્યા ફેક્ટરી સંચાલક
મીડિયાકર્મીઓ સામે ઉદ્ધતાઈ પર ઉતરી આવ્યા ફેક્ટરી સંચાલક (Etv Bharat Gujarat)

કેમેરામેન પર જીવલેણ હુમલો

હુમલા દરમિયાન, એક ટીવી ચેનલના કેમેરામેનને વાયરથી મારવામાં આવ્યો, તેમની છાતીના ભાગે બચકું ભરવામાં આવ્યું, અને તેમનું ગળું દબાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. હુમલાખોરોએ પત્રકારોને ગંભીર ધમકીઓ આપતા કહ્યું કે, "ફરીથી અહીં આવ્યા તો હાથ-પગ ભાંગી નાખીશું અને જીવતા જવા નહીં દઈએ."

પામ તેલનો ઉપયોગ કરીને શંકાસ્પદ નકલી પનીર બનાવવામાં આવતું હોવાની આશંકા
પામ તેલનો ઉપયોગ કરીને શંકાસ્પદ નકલી પનીર બનાવવામાં આવતું હોવાની આશંકા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ કાર્યવાહી

આ સમગ્ર ઘટના બાદ, પત્રકાર તેજશ દવેએ વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા આરોપીઓ દિનેશ પટેલ અને અન્ય બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. આ કેસની તપાસ ચાલી રહી છે અને આરોપીઓને પકડવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટનાએ મીડિયાની સ્વતંત્રતા અને સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.

