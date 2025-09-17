19 સપ્ટેમ્બરે રિલીઝ થશે 'જોલી LLB 3' ફિલ્મ, ફિલ્મ પર સ્ટે મુકવાની અરજી પરત ખેંચાઈ
બોલીવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમારની વિવાદોમાં સપડાયેલી આગામી ફિલ્મ 'જોલી LLB 3'નો રિલીઝ થવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે.
Published : September 17, 2025 at 10:55 AM IST
અમદાવાદ: બોલીવુડ અભિનેતા અક્ષય કુમારની આગામી ફિલ્મ 'જોલી LLB 3' રિલીઝ પહેલા જ એક નવા વિવાદમાં સપડાઈ હતી. પરંતુ હવે ફિલ્મ માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે .આ ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ ફિલ્મમાં ન્યાયાધીશનું પાત્ર અયોગ્ય રીતે રજૂ કરતું હોવાની રજૂઆત સાથે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક રીટ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ અરજીને હવે પરત ખેંચી લેવામાં આવી છે.
આ મુદ્દે અરજદાર દ્વારા ફિલ્મના ટીઝર અને ફિલ્મ પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશનS (CBFC) અરજદારને મંગળવાર સુધીમાં જવાબ આવવાનું કહ્યું હતું. પરંતુ આ અરજીને હવે પરત ખેંચી લેવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 1 ઓગસ્ટ 2025ના દિવસે ફિલ્મના ટીઝરને CBFC દ્વારા સર્ટિફિકેટ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ 12 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ 'જોલી LLB 3'નું ટીઝર રિલીઝ થયું હતું. ત્યારબાદ યુટ્યૂબ, ઈન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક જેવા વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ ટીઝર વાયરલ થયું. આ અરજીમાં ફિલ્મના ટીઝરને અપાયેલા સર્ટિફિકેશનને પણ પડકારવામાં આવ્યું હતું. અરજદાર પક્ષ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ફિલ્મમાં અદાલતની કાર્યવાહીને હાસ્યસ્પદ વર્ણનમા ફેરવીને કોર્ટની ગરિમા ઓછી કરવાનો પ્રયાસ થયો છે, અને ફિલ્મના ટીઝરમાં ન્યાયાધીશનું આયોગ ચિત્રણ બતાવવામાં આવ્યું છે. આમ ફિલ્મના ટીઝર અને ફિલ્મ પર સ્ટે મુકવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ અરજીમાં સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશને (CBFC) ડિરેક્ટર સુભાષ કપૂર ,કલાકાર અક્ષય કુમાર, અર્ષદ વારસી અને સૌરભ શુક્લાને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા.
ગત સુનાવણી દરમિયાન આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજદારે દલીલ કરી હતી કે,'જોલી LLB 3'ના ટીઝરમાં અભદ્ર શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ન્યાયતંત્રની ગરિમા ખરડે છે, સાથે જ ટીઝર સર્ટીફીકેશનને પણ પડકારવામાં આવ્યું છે. આ મામલે CBFCને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, અરજદારે કરેલા રીપ્રેઝન્ટેશન ઉપર CBFC નિર્ણય લે અને જણાવે કે કેટલા સમયમાં નિર્ણય લેશે ત્યારે CBFC અરજદારને મંગળવાર સુધીમાં જવાબ આપવાનું કીધું છે. આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી મંગળવારે કરવામાં આવશે.
આ અરજીમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ફિલ્મના ટીઝરમાં કોર્ટની ગરિમાને ઘટાડવામાં આવી છે, ન્યાયિક પ્રક્રિયાને મજાક બનાવીને રજુ કરવાથી જ લોકોમાં કોર્ટ પ્રત્યે આદર ઓછો થઈ શકે છે. ફિલ્મ ભલે મનોરંજન માટે હોય પરંતુ તે કોઈ પણ સંસ્થાની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ ન પહોંચાડે તે જોવું જરૂરી છે.
આ ફિલ્મમાં જજોની ભૂમિકાને ખોટી રીતે દર્શાવવાથી સમાજમાં ખોટો સંદેશ જોઈ શકે છે અને લોકો ન્યાય તંત્ર પરનો વિશ્વાસ ગુમાવી શકે છે. જેના લીધે રીટ અરજીમાં એવી દાદ માંગવામાં આવી હતી કે ન્યાયના હિતમાં ફિલ્મના રિલીઝ પહેલા કોઈપણ સંજોગોમાં ટીઝર અને ફિલ્મ પર સ્ટે મૂકવામાં આવે.
ઉલ્લેખનીય છે કે 19 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થનારી ફિલ્મ 'જોલી LLB 3'નુ ટ્રેલર એક મિનિટ અને 30 સેકન્ડનું છે, જેમાં બે વકીલો જગદીશ ત્યાગી (અર્ષદ વારસી) અને જગદીશ્વર મિશ્રા (અક્ષય કુમાર) એકબીજા સામે કોર્ટમાં દલીલો કરતા જોવા મળે છે. આ બંને વચ્ચેની તીખી દલીલો અને રમુજી ટક્કર ટ્રેલરમાં મુખ્ય આકર્ષણ છે. 'જોલી LLB' શ્રેણીમાં સૌથી પહેલા 'જોલી LLB' ફિલ્મ 2013માં આવી હતી. ત્યાર પછી 'જોલી LLB 2' 2017માં આવી હતી. અને હવે 2025માં 'જોલી LLB 3' રિલીઝ થવા જઈ રહી છે.