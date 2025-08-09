Essay Contest 2025

ઓવરટેક મુદ્દે થયેલી બબાલમાં યુવકોએ કર્યો હુમલો, જ્વેલર્સનું મોત - SURAT CRIME

બારડોલી ટાઉન પોલીસે આ મામલે અજાણ્યા યુવકો સામે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે અને તેમને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે.

બારડોલીના ધૂળિયા ચોકડી પર ઓવરટેક મુદ્દે થયેલી બબાલમાં યુવકોએ કર્યો હુમલો, જ્વેલર્સનું મોત
બારડોલીના ધૂળિયા ચોકડી પર ઓવરટેક મુદ્દે થયેલી બબાલમાં યુવકોએ કર્યો હુમલો, જ્વેલર્સનું મોત (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2025 at 1:21 PM IST

સુરત: જિલ્લાના બારડોલીના ગાંધી રોડ પર આવેલા આશિયાના નગરમાં રહેતા સુફિયાન રહેમાન ઝહુરઅલી શેખ (48)નું ધૂળિયા ચોકડી નજીક ઓવરટેક મુદ્દે થયેલી બબાલ બાદ થયેલા હુમલામાં મોત થયું છે. સુફિયાન શેખ બારડોલીમાં જ્વેલર્સની દુકાન ચલાવતા હતા. આ ઘટનામાં તેમની સાથે કારમાં સવાર અન્ય બે મિત્રોને પણ નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ છે. બારડોલી ટાઉન પોલીસે અજાણ્યા યુવકો સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને તેમની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો: ગઈકાલે સુફિયાન શેખ, તેમના મિત્રો સલીમ અબ્દુલ રજાક હફેજી (50) અને સૈયદ જમીલ અંજુમ (65) સાથે ક્વિડ કારમાં સુરત જઈ રહ્યા હતા. બારડોલીના ધૂળિયા ચાર રસ્તા પાસેના ઓવરબ્રિજ નીચેથી પસાર થતી વખતે એક મોપેડ પર સવાર ત્રણ યુવકોએ કારને ઓવરટેક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેથી તેઓ કારની આગળ આવી ગયા હતા. આ જોતા કાર ચાલક સૈયદ જમીલ અંજુમે તેમને ઠપકો આપ્યો હતો.

આ ઠપકાથી ઉશ્કેરાયેલા યુવકોએ કારને રોકાવીને હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું. એક યુવકે કાર ચાલક સૈયદ જમીલ અંજુમને માર માર્યો, જ્યારે અન્ય બે યુવકોએ સુફિયાન શેખ અને સલીમ હફેજીને માર માર્યો હતો. આ મારામારી દરમિયાન સુફિયાન શેખને છાતીના ભાગે જોરથી ફટકો વાગતા તેઓ બેભાન થઈને રોડ પર પડી ગયા. અન્ય બે મિત્રોને પણ નાની ઈજાઓ થઈ હતી.

સારવાર દરમિયાન સુફિયાનનું મૃત્યુ: ત્રણેય ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક બારડોલીની સરદાર હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ફરજ પરના તબીબે સુફિયાન શેખને મૃત જાહેર કર્યા. સુફિયાનના મોતથી બારડોલીના મુસ્લિમ સમાજમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો હોસ્પિટલ ખાતે એકઠા થયા હતા.

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી: બારડોલી ટાઉન પોલીસે આ મામલે અજાણ્યા યુવકો સામે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે અને તેમને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ યુવકો 20 થી 22 વર્ષની ઉંમરના અને બારડોલી તાલુકાના નિઝર ગામના રહેવાસી છે. પોલીસે CCTV ફૂટેજની મદદથી આરોપીઓને ઓળખવાની અને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

