પ્રેમી માટે પ્રેમિકાએ પોતાના જ ઘરમાં ચોરી કરી, જાણો કઈ રીતે ખૂલ્યો ભેદ

પ્રેમી માટે પ્રેમિકા પોતાના જ ઘરમાંથી ભાઈને સાથે રાખી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી હતી.

પોતાના જ ઘરમાંથી ભાઈને સાથે રાખી સોનાના દાગીનાની ચોરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
રાજકોટ : કહેવાય છે કે પ્રેમ આંધળો હોય છે, અને પ્રેમ પામવા માટે આજની યુવા પેઢી કોઈ પણ હદ સુધી જઈ શકે છે. આવો જ એક કિસ્સો જેતપુરમાં સામે આવ્યો છે. જેમાં પ્રેમી માટે પ્રેમિકા પોતાના જ ઘરમાંથી ભાઈને સાથે રાખી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી હતી.

જેતપુરમાં બાપુની વાડી વિસ્તારમાં રહેતા અને ફોટોગ્રાફીનો વ્યવસાય કરતા ફરિયાદીએ પોતાના 8.20 લાખના સોનાના દાગીનાની ચોરી થઈ હોવાની નોંધાવેલ ફરિયાદમાં પોતાના જ સગીર પુત્ર અને પુત્રીએ પોતાના ઘરના કબાટમાંથી અને અને બેગમાં રહેલ સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ફરિયાદી જ્યારે પોતાના મકાનનો દસ્તાવેજ શોધવા બેગ ખોલતા બેગમાં રહેલ સોનાના દાગીના ગાયબ હતા, ઉપરાંત કબાટ ચેક કરતા તેમાં રહેલા સોનાના દાગીના પણ ગાયબ હતા. જેથી સોનાના દાગીના બાબતે પુત્ર અને પુત્રીને પૂછતાં પોતે જ સોનાના દાગીના થોડા થોડા ચોરી કરી હોવાનું કબલ્યુ હતું, સાથે ચોરેલ દાગીના પુત્રી ઋત્વિએ પોતાના પ્રેમી મિત્ર કેતન ઉર્ફે અજય ભાવડીયાને આપ્યા હોવાનો ખુલાસો થતા, જેતપુર સિટી પોલીસે ફરિયાદીના સગીર પુત્ર તેમજ પુત્રી અને પુત્રીના પ્રેમીની ધરપકડ કરી હતી.

પોલીસે ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે અભયની ધરપકડ કરીને, પોલીસે આરોપીઓને કોર્ટના રજૂ કરતા કોર્ટે આરોપીઓના ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજુર કરતા પોલીસે વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. કેતન ઉર્ફે અજય ભવાડિયાને મકાન ખરીદવા માટે ઋત્વિને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી લલચાવી પોતાના જ ઘરમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરવાનું કહ્યું હતું, સાથે અજયે સોનાના ઘરેણાં પોતાની પાસે રાખી ઋત્વિને નજીવી રકમ આપી,પોતાના મિત્ર સાથે મળી મકાન ખરીદવા સોનાના દાગીના વેચી નાખ્યા હોવાની પોલીસે સમક્ષ કબલ્યુ હોવાની વિગતો પોલીસ પાસેથી મળી રહી છે.

પોલીસે ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)
પોલીસે ધરપકડ કરી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી અને મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી-સોનાનો જાડો ચેઇન,સોનાના પાતળો ચેઇન,ચાંદીના સાકળા,ચાંદીનો કંદોરો,ચાંદીની લક્કી,ચાંદીના કડલા,ચાંદીના લોકેટ,ચાંદીના સિક્કા મળી કુલ,3.17000 હજારનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો. હજુ અન્ય મુદ્દામાલ કબ્જે કરવા માટે તપાસ હાથ ધરી છે.

