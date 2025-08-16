ETV Bharat / state

જશોદાનગરમાં ડિમોલિશનમાં દરમિયાન આત્મવિલોપન કરનારી મહિલાનું મૃત્યુ, પરિવારજનોએ ન્યાયની માંગણી કરી

ઇમરાન ખેડાવાલાએ પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું છે કે "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બન્યું મોતનું સોદાગર" ભાજપના રાજમાં ગરીબો પર અત્યાચાર વધી રહ્યો છે.

ડિમોલિશનમાં દરમિયાન આત્મવિલોપન કરનારી મહિલાનું મૃત્યુ
ડિમોલિશનમાં દરમિયાન આત્મવિલોપન કરનારી મહિલાનું મૃત્યુ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 5:30 PM IST

અમદાવાદ : જશોદાનગરમાં ડિમોલિશનમાં વેપારીના પત્ની નર્મદાબેન કુમાવત દ્વારા આત્મવિલોપનનોના મામલે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, એલ.જી હોસ્પિટલમાં ICUમાં દાખલ નર્મદાબેન કુમાવતનું મોડી રાત્રે મૃત્યુ નીપજ્યું.એલ.જી હોસ્પિટલ દ્વારા મૃતદેહ સવારે 5 કલાકે પોસ્ટ મોર્ટમ માટે પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો.

ધારાસભ્યએ પોસ્ટ શેર કરી : આ મુદ્દે ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ પોસ્ટ શેર કરીને લખ્યું છે કે "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બન્યું મોતનું સોદાગર" ભાજપના રાજમાં ગરીબો પર અત્યાચાર વધી રહ્યો છે. ગરીબોની જીવનની જમાકુંજી સમાન મકાનોને જશોદાનગર વિસ્તારમાં દબાણ ગણી તોડવામાં આવ્યા હતા. મહિલાનો આત્મવિલોપન કરવા મજબૂર કરી જીવ લીધો. શું આ સરકારને સંવેદનશીલ ગણી શકાય? મારી માંગ છે કે મૃતક ના પરિવારજનોને સરકાર મદદ કરે.

ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા (Etv Bharat Gujarat)

AMCનું અમદાવાદના જશોદાનગરથી જય શ્રી સોસાયટી નજીક AMC ટીમે ડિમોલેશન કરવા ગઈ હતી, તે દરમિયાન એક મહિલાએ આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મહિલા ગંભીર રીતે ગ્રસ્ત થઈ હતી. તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટના સ્થળે પોલીસ ખડકી દેવામાં આવી હતી.

પીડિત પરીવારે જણાવ્યું : નર્મદાબેનના દેવર કુમાર જોહનભાઈ રાજારામએ જણાવ્યું હતું કે, સવારે 9 વાગે AMCના અધિકારીઓ વગર નોટીસ આપીને અમારા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. પોલીસ પ્રોટેકશન પણ આપ્યું નહોતું. બળજબરીથી ડિમોલેશનની કામગીરીની શરૂઆત કરી હતી. જેને લઈને અમારા પરિવારના લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. મારા ભાભીએ આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યા હતો. તેમને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. LGમાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરવામાં આવી હતી, રાત્રે મારી ભાભીનું મોત થયું હતું.

ડિમોલિશનમાં દરમિયાન આત્મવિલોપન કરનારી મહિલાનું મૃત્યુ
ડિમોલિશનમાં દરમિયાન આત્મવિલોપન કરનારી મહિલાનું મૃત્યુ (Etv Bharat Gujarat)

