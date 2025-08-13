ETV Bharat / state

નંદોત્સવને લઈને જૂનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાનું આગમન, લોકોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ - JANMASHTAMI 2025

કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને જુનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાઓ આવી ગયાં છે, અને લોકો પણ ઉત્સાહભેર ખરીદી કરી રહ્યાં છે.

નંદોત્સવને લઈને જૂનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાનું આગમન
નંદોત્સવને લઈને જૂનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાનું આગમન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 2:13 PM IST

જુનાગઢ: કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે જે રીતે આપણે આપણા પરિવારમાં આવતા જન્મદિવસને મનાવવા માટે નવા કપડાની ખરીદી કરતા હોય છે, તેવી જ રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવને મનાવવા માટે હરિભક્તો અવનવા વાઘાની ખરીદી કરી રહ્યા છે.

ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે બજાર ભાવોમાં વધારો થયો છે, પરંતુ કૃષ્ણ પ્રત્યેની હરિભક્તોની ભાવના ભાવ વધારાને કોરાણે મૂકીને જન્માષ્ટમીના ખાસ પર્વને ઉજવવા માટે નવા વાઘાની ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે.

જૂનાગઢની બજારમાં શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘાનું આગમન (Etv Bharat Gujarat)

કૃષ્ણ જન્મોત્સવ પ્રસંગે નવા વાઘા

ગણતરીના દિવસોમાં હવે કૃષ્ણ જન્મોત્સવનો પ્રસંગ આવી રહ્યો છે, ત્યારે જે રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના પરિવારમાં જન્મદિવસ જેવા શુભ પ્રસંગે નવા કપડા અને ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કરીને ઉજવતો હોય છે. તેવી રીતે ભગવાન શ્રી હરીના પ્રાગટ્ય દિવસ એટલે કે કૃષ્ણ જન્મોત્સવને ઉજવવા માટે પણ લોકો નવા વાઘા શણગાર અને જુલાની ખરીદી કરી રહ્યા છે.

જુનાગઢની બજારોમાં જન્માષ્ટમીને લઈને ખરીદી જામીઅ
જુનાગઢની બજારોમાં જન્માષ્ટમીને લઈને ખરીદી જામી (Etv Bharat Gujarat)

જન્માષ્ટમીના દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય માટે ખાસ નવા વાઘા જન્મદિવસ પૂર્વે હરિભક્તો બજારમાંથી ખરીદતા જોવા મળી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે 50 રૂપિયાથી લઈને 500 રૂપિયા સુધીના નાના વાઘા બજારમાં મળી રહ્યા છે.

જુનાગઢની બજારમાં આવ્યા શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘા
જુનાગઢની બજારમાં આવ્યા શ્રીકૃષ્ણના અવનવા વાઘા (Etv Bharat Gujarat)

અવનવી ડિઝાઇન અને હીરા જડિત વાઘા

વર્ષમાં એક વખત હરિભક્તો દ્વારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વાઘા બદલવા માટે ખાસ થનગનતા હોય છે. હરિભક્તોની આ ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને બજારમાં પણ અવનવા વાઘા દર વર્ષે આવતા હોય છે. જે મોટે ભાગે શ્રીનાથ દ્વારા અને મથુરા તરફથી જૂનાગઢની સ્થાનિક બજારમાં આવતા હોય છે.

શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને વાઘા સહિત અવનવી આઈટમો
શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને વાઘા સહિત અવનવી આઈટમો (Etv Bharat Gujarat)

કેટલાક સ્થાનિક ઉત્પાદકો દ્વારા પણ અહીંની બનાવટના વાઘા પણ બજારમાં મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ લોકોની સૌથી વધારે પસંદ નાથદ્વારા અને મથુરા તરફથી આવેલા વાઘા તરફ વધુ જાય છે. તેની પાછળનું કારણ પણ સમજાય તેવું છે.

કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને લોકોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ
કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને લોકોમાં ખરીદીનો ઉત્સાહ (Etv Bharat Gujarat)

મથુરા અને નાથદ્વારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને હવેલી સાથે જોડાયેલા છે. જેથી અહીં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સાજ સજાવટને લઈને ઉત્પાદકો વર્ષ દરમિયાન મહેનત કરતા હોય છે, જેને કારણે અવનવી ડિઝાઇન અને કલરની સાથે એકદમ મનમોહક વાઘા બને છે, જેથી તે કોઈ પણ ગ્રાહકને પ્રથમ નજરે પસંદ પડી જાય છે.

