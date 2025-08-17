દેવભૂમિ દ્વારકા: રાજ્યમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દ્વારકા, શામળાજી અને ડાકોરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું. દ્વારકામાં વરસતા વરસાદની વચ્ચે જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રાત્રિના 12 વાગ્યે ઉજવણી શરૂ થઈ હતી. કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને દ્વારકામાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી, ત્યારે દ્વારકા મંદિર પરિસરમાં લોકો વરસતા વરસાદમાં કૃષ્ણ જ્નોત્સવની ઉજવણી કરતા નાચતા અને મનમુકીને ઝૂમતા નજરે પડ્યા હતા.
ગઈકાલે જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વ પર ગુજરાતના તમામ કૃષ્ણ મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. રાત્રે 12 વાગતાની સાથે જ ગુજરાતભરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં દ્વારકાના દ્વારકાધીશ મંદિર અને ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિર વિશેષ આયોજન કરાયું હતું. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં મધ્યરાત્રિના શંખનાદ અને મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાન કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત મંદિર પરિસર ભક્તોથી ખીચોખીચ ભરાયેલું હતું અને “ જય દ્વારકાધીશ” ના નાદથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠયું હતું. એમાં પણ મધરાતે મેઘરાજાની પધરામણી થતાં લોકોએ વરસાદી માહોલ વચ્ચે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ઉજવણી કરી હતી.