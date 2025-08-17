ETV Bharat / state

દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી, વરસતા વરસાદ વચ્ચે લોકો કૃષ્ણભક્તિમાં થયા લિન - JANMASHTAMI 2025

દ્વારકા અને ડાકોર સહિત રાજ્યભરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણ જન્મને વધાવવા ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટી પડ્યો હતો.

દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી
દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 12:16 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 12:23 PM IST

1 Min Read

દેવભૂમિ દ્વારકા: રાજ્યમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દ્વારકા, શામળાજી અને ડાકોરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું. દ્વારકામાં વરસતા વરસાદની વચ્ચે જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રાત્રિના 12 વાગ્યે ઉજવણી શરૂ થઈ હતી. કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને દ્વારકામાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી, ત્યારે દ્વારકા મંદિર પરિસરમાં લોકો વરસતા વરસાદમાં કૃષ્ણ જ્નોત્સવની ઉજવણી કરતા નાચતા અને મનમુકીને ઝૂમતા નજરે પડ્યા હતા.

દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

ગઈકાલે જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વ પર ગુજરાતના તમામ કૃષ્ણ મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. રાત્રે 12 વાગતાની સાથે જ ગુજરાતભરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં દ્વારકાના દ્વારકાધીશ મંદિર અને ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિર વિશેષ આયોજન કરાયું હતું. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં મધ્યરાત્રિના શંખનાદ અને મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાન કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત મંદિર પરિસર ભક્તોથી ખીચોખીચ ભરાયેલું હતું અને “ જય દ્વારકાધીશ” ના નાદથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠયું હતું. એમાં પણ મધરાતે મેઘરાજાની પધરામણી થતાં લોકોએ વરસાદી માહોલ વચ્ચે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ઉજવણી કરી હતી.

દેવભૂમિ દ્વારકા: રાજ્યમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉમળકાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દ્વારકા, શામળાજી અને ડાકોરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું. દ્વારકામાં વરસતા વરસાદની વચ્ચે જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રાત્રિના 12 વાગ્યે ઉજવણી શરૂ થઈ હતી. કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને દ્વારકામાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી, ત્યારે દ્વારકા મંદિર પરિસરમાં લોકો વરસતા વરસાદમાં કૃષ્ણ જ્નોત્સવની ઉજવણી કરતા નાચતા અને મનમુકીને ઝૂમતા નજરે પડ્યા હતા.

દ્વારકામાં શ્રદ્ધાભેર કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

ગઈકાલે જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વ પર ગુજરાતના તમામ કૃષ્ણ મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. રાત્રે 12 વાગતાની સાથે જ ગુજરાતભરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં દ્વારકાના દ્વારકાધીશ મંદિર અને ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિર વિશેષ આયોજન કરાયું હતું. દ્વારકાધીશ મંદિરમાં મધ્યરાત્રિના શંખનાદ અને મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાન કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત મંદિર પરિસર ભક્તોથી ખીચોખીચ ભરાયેલું હતું અને “ જય દ્વારકાધીશ” ના નાદથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠયું હતું. એમાં પણ મધરાતે મેઘરાજાની પધરામણી થતાં લોકોએ વરસાદી માહોલ વચ્ચે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ઉજવણી કરી હતી.

Last Updated : August 17, 2025 at 12:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JANMASHTAMI 2025JANMASHTAMI CELEBRATIONJANMASHTAMI CELEBRATION IN DWARKADWARKA JANMASHTAMIJANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.